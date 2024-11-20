Ездил на кладбище поклониться могиле матери: каким запомнился великий артист Михаил Ульянов на родине

Михаил Ульянов вырос в Таре Источник: Taragorod.ru











Знаменитый актер, многие фильмы с участием которого считают классикой. Он играл разные роли, воплощал на экране и на сцене положительных и отрицательных героев. Его имя неразрывно связано с Театром Вахтангова, где он и служил практически всю жизнь. Речь про Михаила Ульянова. Сейчас о нем говорят с восхищением, но когда-то талантливый артист был простым мальчиком Мишей из города Тары Омской области.

Актера не стало 13 лет назад. Сегодня, 20 ноября, ему бы исполнилось 97. Накануне его дня рождения наши коллеги из NGS55.RU вспомнили биографию легендарного артиста.

Детство

Михаил Ульянов с семьей: мать Елизавета Михайловна, отец Александр Андреевич, младшая сестра Маргарита Источник: Личный архив Елены Михайловны Ульяновой / предоставлено Натальей Медведевой











Родился Михаил Ульянов в местечке под названием Бергамак, это небольшое село в Муромцевском районе Омской области. Как рассказала заведующая отделом по работе со зрителем Северного драмтеатра имени Ульянова Наталья Медведева, отец Михаила Ульянова, Александр Андреевич, — фронтовик, в мирное время был председателем колхоза. Работал он в разных местах, поэтому семья несколько раз переезжала — после Бергамака будущий актер жил вместе с родителями и младшей сестрой в селе Екатерининском, а затем и в Таре.

Видимо, на роль председателя колхоза в фильме «Председатель»(12+) Ульянова вдохновил пример его отца.

— Мать Ульянова, Елизавета Михайловна, была домохозяйкой. В годы войны она работала в столовой Второй Ленинградской военно-морской спецшколы (была эвакуирована в Тару в годы ВОВ. — Прим. ред.). Про отца достоверно известно, что в период строительства кинотеатра «Родина» (работал в Таре до 2003 года. — Прим. ред.) он возглавлял бригаду, которая вела закладку фундамента. Это тот самый кинотеатр, который в 2006 году стал родным домом для Северного драматического театра имени Ульянова.

Здание кинотеатра «Родина», где сейчас располагается Северный драматического театра имени Ульянова Источник: Тaragorod.ru











Жила семья в простом бревенчатом доме на улице 5-й Армии, 24 в Таре. Кухня с русской печкой и большая светлая комната — вот и вся обстановка, в которой прошло детство Михаила Ульянова. Сейчас улица, где жил актер, носит его имя, а в доме располагается музей.

Дом-музей Михаила Ульянова в Таре Источник: Тaragorod.ru











Театр и кино

Будущий актер был простым советским мальчишкой — как все, учился в школе, гонял с друзьями мяч, ходил в кино. Переломным моментом в его жизни стал 1942 год, когда эвакуированные актеры Львовского театра организовали в Таре театральную студию. Михаил Ульянов, которому на тот момент было 15 лет, активно там занимался и участвовал в постановках. Его художественным руководителем был Евгений Просветов. Этому человеку актер всю жизнь был благодарен.

— Михаил Александрович считал Просветова своим учителем, который открыл ему дорогу в жизнь. Он писал про это: «У Просветова был талант воспитывать в студийце желание самому работать, самому искать. Наверное, наше исполнение было наивным и смешным. Не важно! Важно другое: он разбудил в нас интерес к таинственному миру театра. Вот, вероятно, тогда, еще не до конца осознанно, и возникло у меня желание быть актером», — цитирует Михаила Ульянова Наталья.

Михаил Ульянов (слева) на первом курсе театральной студии при Омском драматическом театре. 1945 год Источник: Личный архив Елены Михайловны Ульяновой / предоставлено Натальей Медведевой











В 1944 году будущий артист уезжает в Омск и поступает в студию при Омском драматическом театре. Еще через два года он перебирается в Москву, чтобы учиться в Театральном училище имени Б. В. Щукина. В 1950-м молодой актер устраивается служить в Театр имени Вахтангова. Там он и будет играть до последних дней жизни, а в 1987 году станет художественным руководителем этого театра.

Дебют в кино случился в 1956 году, когда Ульянов снялся в фильме «Они были первыми»(12+). Но настоящую известность как киноактер он получил только в 1964-м, после того, как исполнил главную роль в драме «Председатель». Были в биографии Михаила Ульянова и другие заметные роли — целых 22 раза он играл в кино маршала Жукова, а в 90-е зрителей покорил его Иван Афонин в фильме «Ворошиловский стрелок»(16+).

Родная Тара

Несмотря на головокружительный успех, про небольшой сибирский городок, где прошло его детство, Михаил Ульянов никогда не забывал и часто туда возвращался. В Таре нет ни одного человека, который бы не знал его имя.

— Ульянов приезжал с театром Вахтангова, в советское время встречался с партактивом. В 1988 году ему в числе первых было присвоено звание «Почетный гражданин города Тары». Тарчане признали его вклад. В последний раз он был в нашем городе в 2002 году, — рассказала Наталья.

Ульянова признали почетным гражданином Тары Источник: Наталья Медведева











Актер прогуливается по Таре Источник: Сергей Мальгавко / Фонд архивного отдела администрации Тарского района











К родительскому дому у Ульянова всегда было трепетное отношение. Его продали после того, как мать актера умерла, а его отец переехал в Омск к дочери. В каждый приезд Ульянов обязательно приходил туда и общался с хозяевами, а потом обычно ехал на кладбище поклониться могиле матери. Актер много разговаривал с земляками, особенно со сверстниками, любил он и просто прогуливаться по знакомым улицам.

Михаил Ульянов с земляками в пионерлагере села Екатерининское. 1964 год Источник: Фонд Тарской районной библиотеки









