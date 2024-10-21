Певцу Алексею Глызину в Рыбинске пришлось пешком идти через мост. Но город ему понравился

Певец Алексей Глызин побывал в Рыбинске Источник: alexey.glyzin / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











18 октября в Рыбинске выступил певец Алексей Глызин. Концерт (6+) прошел в ДК «Вымпел».

— Зал был полон народа — от мала до велика! Концерт шел два часа. Алексей, несмотря на усталость, не жалел времени на поклонников — общался, давал автографы. Публика пришла на концерт с цветами и подарками — от съедобных до сувенирных. Певец с удовольствием их принимал и низко кланялся. Я и мой муж — люди творческие, поэтому Алексей не остался без подарка и от нас. Ему был подарен брелок ручной работы с символикой Рыбинска. Я, которая трижды была на его концертах, не устаю повторять, что Алексей Глызин — это певец на все времена и для любого возраста и поколения. Раньше на его концерты ходили наши бабушки и мамы, теперь ходим мы и наши дети, то есть внуки и даже правнуки! От жителей нашего города и от себя лично хочу выразить слова благодарности Алексею и его группе, что ни разу не отказались от выступлений в провинции! Ведь зал пустым никогда не бывает! — рассказала жительница Рыбинска Ирина Виноградова.

После концерта Алексей Глызин раздавал авторграфы Ирина Виноградова подарила певцу брелок ручной работы с символикой Рыбинска, оформленный под мезенскую роспись 1 из 2 После концерта Алексей Глызин раздавал авторграфы Источник: Ирина Виноградова

После выступления артист успел прогуляться по городу. Рыбинск произвел на звезду очень приятное впечатление. Им Алексей Глызин поделился в соцсетях.

— Здесь столько интересного! Бывший мэр этого города приложил массу усилий и душевных сил, творческих, чтобы превратить этот город в сказку. Это Бульварная улица, — показал певец на видео. — Она мощеная. Это легкий новодел, но тем не менее. Представляете, как здесь красиво! Есть водонапорная башня* — действующая! Выполняет свои функции в полном объеме. Есть целый город Молога, который был затоплен. Он больше Ярославля и больше Рыбинска. Вы знаете такие факты? Вряд ли.

Алексей Глызин призвал всех приезжать в Рыбинск и закончил свой монолог словами:

— Изучайте историю, любите свой край!

*То, что Алексей Глызин назвал водонапорной башней, на самом деле пожарная каланча. Она была построена в 1912 году и до сих пор является одной из самых высоких в России. Ее высота — 48 метров.

Алексей Глызин поделился впечатлениями от Рыбинска Источник: alexey.glyzin / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Порталу 76.RU певец добавил, что не в первый раз в городе. Но раньше возможности просто так погулять по улицам у него не было.

— До этого в основном только из гостиницы на площадку переезжали, не удавалось так вот походить. А в этот раз получилось, и я был впечатлен. Единственное, сейчас идет ремонт моста — мы вышли из машины и пошли пешком. Прошли к хлебной бирже, памятнику бурлаку. Я впервые попал в эту атмосферу. Мне понравилось, как город решил вопрос со шрифтами на вывесках. Это очень красиво! — рассказал он.

Впрочем, впечатлили Алексея Глызина не только сам Рыбинск, но и его жители, которые пришли на концерт.

— Публика замечательная. Я пел больше обычного. А зрители мне дарили прекрасное настроение и эмоции, — рассказал артист.