НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +5

3 м/c,

ю-з.

 759мм 57%
Подробнее
2 Пробки
USD 96,09
EUR 104,40
Алексей Глызин в Рыбинске
Достроят брошенную высотку
Оставили сироту без квартиры
Дефицит воспитателей
Надстройка в «сталинке»
Симптомы заразного вируса
Как избавиться от недвижимости
Нашли мертвым младенца
Погода на неделю
Самый дорогой теплоход
Культура эксклюзив Певцу Алексею Глызину в Рыбинске пришлось пешком идти через мост. Но город ему понравился

Певцу Алексею Глызину в Рыбинске пришлось пешком идти через мост. Но город ему понравился

Артист рассказал 76.RU о своем визите в Ярославскую область

898
5 комментариев

Певец Алексей Глызин побывал в Рыбинске

18 октября в Рыбинске выступил певец Алексей Глызин. Концерт (6+) прошел в ДК «Вымпел».

— Зал был полон народа — от мала до велика! Концерт шел два часа. Алексей, несмотря на усталость, не жалел времени на поклонников — общался, давал автографы. Публика пришла на концерт с цветами и подарками — от съедобных до сувенирных. Певец с удовольствием их принимал и низко кланялся. Я и мой муж — люди творческие, поэтому Алексей не остался без подарка и от нас. Ему был подарен брелок ручной работы с символикой Рыбинска. Я, которая трижды была на его концертах, не устаю повторять, что Алексей Глызин — это певец на все времена и для любого возраста и поколения. Раньше на его концерты ходили наши бабушки и мамы, теперь ходим мы и наши дети, то есть внуки и даже правнуки! От жителей нашего города и от себя лично хочу выразить слова благодарности Алексею и его группе, что ни разу не отказались от выступлений в провинции! Ведь зал пустым никогда не бывает! — рассказала жительница Рыбинска Ирина Виноградова.

После концерта Алексей Глызин раздавал авторграфы

Ирина Виноградова подарила певцу брелок ручной работы с символикой Рыбинска, оформленный под мезенскую роспись

1 из 2

После концерта Алексей Глызин раздавал авторграфы

После выступления артист успел прогуляться по городу. Рыбинск произвел на звезду очень приятное впечатление. Им Алексей Глызин поделился в соцсетях.

— Здесь столько интересного! Бывший мэр этого города приложил массу усилий и душевных сил, творческих, чтобы превратить этот город в сказку. Это Бульварная улица, — показал певец на видео. — Она мощеная. Это легкий новодел, но тем не менее. Представляете, как здесь красиво! Есть водонапорная башня* — действующая! Выполняет свои функции в полном объеме. Есть целый город Молога, который был затоплен. Он больше Ярославля и больше Рыбинска. Вы знаете такие факты? Вряд ли.

Алексей Глызин призвал всех приезжать в Рыбинск и закончил свой монолог словами:

— Изучайте историю, любите свой край!

*То, что Алексей Глызин назвал водонапорной башней, на самом деле пожарная каланча. Она была построена в 1912 году и до сих пор является одной из самых высоких в России. Ее высота — 48 метров.

Алексей Глызин поделился впечатлениями от Рыбинска

Порталу 76.RU певец добавил, что не в первый раз в городе. Но раньше возможности просто так погулять по улицам у него не было.

— До этого в основном только из гостиницы на площадку переезжали, не удавалось так вот походить. А в этот раз получилось, и я был впечатлен. Единственное, сейчас идет ремонт моста — мы вышли из машины и пошли пешком. Прошли к хлебной бирже, памятнику бурлаку. Я впервые попал в эту атмосферу. Мне понравилось, как город решил вопрос со шрифтами на вывесках. Это очень красиво! — рассказал он.

Впрочем, впечатлили Алексея Глызина не только сам Рыбинск, но и его жители, которые пришли на концерт.

— Публика замечательная. Я пел больше обычного. А зрители мне дарили прекрасное настроение и эмоции, — рассказал артист.

Алексей Глызин — исполнитель таких хитов, как «Ты не ангел» (12+), «Поздний вечер в Соренто» (16+), «То ли воля, то ли неволя» (16+) и других. 13 января 2024 года артисту исполнилось 70 лет. Родом Алексей Глызин из подмосковных Мытищ. Он учился в музыкальной школе, Тамбовском музучилище, Московском институте культуры. Выступал в разных музыкальных коллективах. В том числе ВИА «Добры молодцы», ВИА «Самоцветы», ВИА «От сердца к сердцу». После этого работал в составе музыкальной группы Аллы Пугачевой. В 1980 году Глызин стал одним из солистов в группе «Веселые ребята». А в 1989 году начал сольную карьеру, собрав группу «Ура». 12 августа 2006 года Владимир Путин подписал указ о присвоении Алексею Глызину звания заслуженного артиста Российской Федерации.

ПО ТЕМЕ
Алексей Глызин Певец Концерт Рыбинск
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
Отличный певец и артист
Гость
2 часа
Нормальный чел но сколько можно старья во всём и в политике и во власти и на сцене? По-моему новый застой и помешательство на стабильности началось с безобидных Старые песни о главном, а дальше понеслось
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Хамство, невежество и мракобесие: врач-педиатр — о том, что его бесит в пациентах
Анонимное мнение
Мнение
«Лучше поехать в Сочи»: турист из России рассказал, почему не стоит выбирать для отдыха Грузию
Анонимное мнение
Мнение
«Село Архыз — это Тольятти 90-х»: путешественники оценили кавказский горный курорт. Стоит ли туда ехать
Анонимное мнение
Мнение
«Дочь лежала как тряпочка. Я готовилась к плохому»: ярославна назвала симптомы заразного вируса
Анонимное мнение
Мнение
«С каждым днем уехать сложнее»: как россиянка спасалась в США от разрушительного урагана «Милтон»
Валерия Богатырёва
Заместитель главного редактора
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление