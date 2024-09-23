Как изменились актеры сериала «Остаться в живых», вышедшего 20 лет назад. Видео

Источник: Городские порталы

Сериал «Остаться в живых» вышел в сентябре 2004 года и стал прорывом для своего времени. Он стал лауреатом «Эмми», «Золотого глобуса» и в общей сложности собрал больше ста наград и премий.

Как изменились актеры сериала за 20 лет — смотрите в видео выше.

История пассажиров рейса 815, попавших в авиакатастрофу и оказавшихся на мистическом острове, привлекла огромное количество фанатов. В сериале сплелись самые разные жанры: фантастика, драма, приключения, детектив, триллер. Но самым нетипичный для сериалов тогда стал нелинейный сюжет — использование флешбэков и флешфорвардов раскрывало прошлое и характеры персонажей. Да и количество этих самых персонажей для телевидения нулевых было непривычным, ведь в «Остаться в живых» их больше десятка, и каждый со своей историей.

Популярность сериала называли феноменальной. Зрители во всему миру пылись разгадать странные шифры, загадки и анаграммы, строили свои теории развития событий.