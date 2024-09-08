«Ушла целая эпоха». Ученики и друзья Александра Маслякова — о смерти великого ведущего

Сегодня, 8 сентября, скончался телеведущий Александр Масляков. Он вел КВН с 1964 года. Коллеги, ученики и друзья благодарят ведущего за всё, что он для них сделал.

— Большая утрата… этот сильный, остроумный, умный человек сам был планетой, вокруг которой мы все крутились. Спасибо и вечная память, — написал артист Сергей Светлаков в своем телеграм-канале.

«Был планетой, вокруг которой мы все крутились» Источник: Сергей Светлаков / T.me











— Очень жалко, что это произошло. Ушла целая эпоха. Благодаря Александру Васильевичу было взращено больше число талантливых ребят. Приношу свои соболезнования семье Александра Васильевича. Это невосполнимая утрата для всех нас, — выразил свои соболезнования звезда «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников.

Артистка «Уральских пельменей» Ксения Корнева тоже сделала публикацию.

— Спасибо Вам за всё, наш дорогой АВ, — написала она в телеграм-канале. — Такой энергетики я в жизни не встречала ни у кого. Очень рада, что довелось поиграть, когда Игру вел именно Он. Через какое-то время я начала работать и видеться с ним часто и, о боги, он знал, как меня зовут! Еще раз спасибо за всё. Листаю ленту своих друзей и вижу только благодарности. Все мы есть друг у друга, потому что мы все хотели попасть к Нему. И как сказал Сос Плиев: вы сейчас в самой Высшей Лиге, Александр Васильевич.

В ленте своих друзей Ксения Корнева видит только благодарности Александру Маслякову Источник: Ксения Корнева / T.me











Благодарность ведущему КВН выразил и Михаил Галустян.

— Я Вас всегда любил и буду любить. Скольким молодым дарованиям Вы дали дорогу в большой мир. Большое количество выходцев из Вашей школы сейчас занимают лидирующие позиции в российском телевидении, кино и шоу-бизнесе, — написал актер. — Мы сохраним о Вас светлую память. Ушел из жизни великий человек, легенда. Очень печальная новость. Соболезную родным и близким.

— Прощай, дорогой и любимый учитель! Вы всегда будете с нами! Всегда, — говорится в новом посте в телеграм-канале участника «Уральских пельменей» Сергея Исаева. Он также прикрепил совместную фотографию с Александром Масляковым.

Совместными фотографиями делятся ученики и коллеги Александра Маслякова Источник: Сергей Исаев / T.me











Уральский музыкант Кирилл Нечаев посвятил отдельный пост бессменному ведущему КВН.

— Хочется сказать большое спасибо. Эта была целая эпоха. Огромное количество смеха и улыбок и легендарных номеров было подарено нам благодаря Александру Васильевичу и его КВНу, — написал музыкант. — Для меня он всегда так и останется стоять у этой тумбы сложив руки и улыбаясь. Светлая память. Соболезнования родным.

Лучший друг Маслякова и член жюри КВН Юлий Гусман поделился своими эмоциями с MSK1.RU.

— К сожалению, никакими словами не поможешь. Александр с 1963 года слышал слова обожания и восхищения, потому что он, мне кажется, самый выдающийся телеведущий и душа КВН. Это очень грустно, его любила вся страна и все русскоязычные люди на земле, — поделился с нашими коллегами Гусман.

Он ушел непобежденным, потому что никто лучше него эту работу не делал. Юлий Гусман

— Это талантливый, яркий и удивительный художник. Его больше знают по выступлению на экранах, но замечательный и удивительный муж. Выражаю соболезнования его супруге Светлане, которая всю жизнь была рядом с ним, его сыну и внучке. Я думаю, что, к сожалению, это немного банально так говорить, потому что его, теплого и дышащего, не вернуть с его талантом. Но остались тысячи записей его проектов. И я думаю, что он остается абсолютной звездой как на экране, так и на небосклоне нашей отечественной культуры, — рассказал член жюри КВН MSK1.RU.

— Это фактически второй папа, который определил жизненный путь очень многих людей, в том числе мой, — поделился с нами звезда «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский. — Это учитель и гуру, который открыл портал в большое творчество. Ушла эпоха.

Он был мощнейшим организатором, был клеем, который склеил вообще всю индустрию. Сергей Нетиевский

— Выстроить такую систему, когда разная молодежь играет в КВН и как-то себя выражает… и не просто самовыражает, она живет, это часть жизни. Самое главное, что он привил нам вкус к юмору хорошему — не ниже пояса, а выше плеч. Такой хороший вкус, когда ты не шутишь над мелким. Это неописуемо. Помимо того, что мы делали какой-то интеллектуальный юмор, Александр Васильевич позволял нам экспериментировать. Не всегда, может, где-то понимал, но позволял. И когда видел, что зритель принимает, то радовался.

По данным SHOT, причиной смерти ведущего стал рак легких. У него была неоперабельная опухоль. Уже полгода Александр Васильевич был в очень плохом состоянии, он с трудом разговаривал, было тяжело дышать.