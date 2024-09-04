Выжил в авиакатастрофе, пел в Париже и стал мировой звездой после 75. Пять удивительных фактов из жизни мистера Трололо

Кадр из музыкального ревю «В первый час», «Мосфильм», 1965 год Источник: Главными поклонницами творчества Эдуарда Хиля были женщины











Сегодня прекрасному советскому и российскому певцу Эдуарду Хилю, который сумел дважды взлететь на пик популярности, могло бы исполниться 90 лет. МSK1.RU вспоминает легендарного исполнителя.

Хотел быть художником, а стал «эстрадником»

В Ленинград из родного Саратова Эдуард Хиль приехал поступать в Высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной, или просто «Муху», как ее называли в городе. Еще школьником он отсылал рисунки дяде, жившему в Ленинграде, который показывал их знакомым художникам. Те сочли, что мальчик талантлив и у него есть перспектива. Вот только учиться оказалось долго — семь лет. Всё это время жить у дяди Эдуард не хотел, поэтому выбрал полиграфический техникум с его четырьмя курсами, а параллельно поступил на вечерний факультет Музыкальной школы имени Римского-Корсакова. Пел Хиль не хуже, чем рисовал, к тому же начал свой «творческий путь» еще ребенком — в 1941 году его детский сад эвакуировали из Саратова в одном эшелоне с ранеными бойцами. И мальчик весь долгий путь пел раненым песни, которые знал.

Кадр из фильма «Новогоднее похищение» Источник: Артистизм Эдуарда Хиля позволял ему играть не только на сцене, но и в кино — он снялся в картине «Новогоднее похищение» в 1969 году











Песня победила — после окончания музыкальной школы Хиль поступил в консерваторию, которую с успехом окончил. И сразу оказался в филармоническом отделе Ленконцерта, то есть исполнял классические арии Фигаро, ведущие партии в операх «Евгений Онегин», «Пиковая дама». Петь обычные песни ему тоже хотелось, но, по словам артиста, в консерватории не учили работать с микрофоном и он элементарно не умел это делать. Приходилось осваивать на практике — давать концерты на разных городских площадках: после первого «классического отделения» во втором петь популярные в то время песни. Так его заметили и предложили исполнить песню «О друге»(«Если радость у всех одна…») и из фильма Георгия Данелии «Путь к причалу», который только выходил на экраны. С этой первой не классической песней в репертуаре Эдуард Хиль стал лауреатом Второго всероссийского конкурса эстрады в 1962 году. И как рассказывал Эдуард Анатольевич, директор Ленконцерта после этого сказал ему: «Раз получил премию на конкурсе артистов эстрады, то давай-ка пой песни». Он с удовольствием согласился.

Чудом выжил в авиакатастрофе

Вскоре Эдуард Хиль спел еще одну кинопесню — «Я шагаю по Москве» накануне выхода одноименного фильма (в картине ее исполнил Никита Михалков). С этой песней пришла победа на Международном фестивале в Сопоте, и популярность певца стремительно росла. У него вышла первая грампластинка, начались гастроли не только по стране, но и за рубежом. Как рассказывал его сын Дмитрий, папа отправлялся с концертами не только в страны соцлагеря, но и в те, с которыми у СССР не было даже дипломатических отношений. Певец выступал культурным посланником, налаживал дружеские взаимоотношения с жителями государства. С подобной миссией Эдуард Хиль прилетел и в Колумбию в то время, когда в стране шла гражданская война.

Кадр из документального фильма о певце «Обнимая небо», режиссер Валентина Пиманова, Первый канал, 2014 год Источник: Зоя Хиль была больше 50 лет верной спутницей Эдуарда Анатольевича. Она пережила его на 12 лет и скончалась в феврале 2024 года











— Отец записал у себя в дневнике, что в течение дня взорвали двадцать бомб, — вспоминал Дмитрий Хиль.

Но, к счастью, в Колумбии советская делегация не пострадала и села на рейс Air France, чтобы лететь с концертами в следующую страну Латинской Америки. В воздухе самолет загорелся и стал стремительно терять высоту. Колумбийский экипаж впал в панику, катастрофа была неизбежна. Чудом на борту оказались французские летчики, которые сели в кресла пилотов и смогли сбить огонь, хоть и жестко, но посадить самолет.

— Это был второй папин день рождения, — рассказывал Дмитрий Хиль. — Пепельницу, на которой написано Air France, он привез домой и хранил ее всю жизнь. Ее папе подарили французские летчики. Он встретился с французским экипажем еще раз где‑то, кажется, в Уругвае, но теперь уже на земле.

Стал чемпионом по дуэтам на эстраде

Эдуард Хиль и Людмила Сенчина — знаменитый дуэт «Шутка» («Скинь туфли узкие…») Источник: Кадр из программы Центрального телевидения «Голубой огонек» 1974 год











— Эдуард Хиль был нетипичным советским артистом — в нём не было идеологической помпы, зато он обладал «улыбкой на миллион», — считает музыкальный критик Илья Легостаев. — В нём сочетались подкупающая искренность и северная прохладность, свойственные ленинградской песенной школе. Его прекрасному голосу очень повезло с репертуаром — нашлись песни с чудесной музыкой и трогательными текстами, которые идеально сочетались с его исполнительским даром. Всё сошлось и без всяких продюсеров, и Хиль занял свою нишу на эстраде.

С первых появлений певца в «Голубых огоньках» и других больших телевизионных концертах от его песен ждали легкости, теплоты, душевности. «Потолок ледяной», «Вода, вода, кругом вода», «Трус не играет в хоккей», «Ходит песенка по кругу», «Не было печали», «Сережка ольховая» и другие песни сразу становились модными и популярными. А пластинки Эдуарда Хиля, по словам композитора Аркадия Островского, «разбирали как воблу».

Но главной фишкой певца стали дуэты с самыми голосистыми и красивыми певицами Советского Союза, которые они готовили к очередному «Огоньку» или «Песне года». И это был беспроигрышный номер! Главной партнершей Хиля была Людмила Сенчина. С ней они записали два дуэта на песню «Шутка» («Скинь туфли узкие…») и «Все рябины». Дуэты так понравились, что исполнителей народная молва немедленно «поженила», хотя оба в тот период имели законных супругов. Но от идеи их романа публика никак не могла отказаться.

— Они были очень хорошими друзьями и много помогали друг другу. У Людмилы Петровны была семья, а у дедушки всю жизнь одна любовь — это бабушка Зоя Александровна, с которой они прожили более 50 лет. Ничто их счастью не мешало, — рассказывал внук Эдуарда Анатольевича, тоже Эдуард.

Эдуард Хиль пел с Эдитой Пьехой, Майей Кристалинской, Валентиной Толкуновой и даже с Аллой Пугачевой. На заре своей карьеры, в 1966 году, Аллы Пугачева спела с Эдуардом Хилем песню «Великаны». Видеозаписи, увы, не сохранилось,но, к счастью, осталась музыка.

По словам известной певицы Людмилы Рюминой, все исполнительницы мечтали спеть с Хилем — это гарантировало успех:

— Мы — молоденькие девчонки. И такой мастер. Мы все в него были влюблены. Он был человек-очарование.

Пел в парижском кабаре, чтобы кормить семью

После успеха у советских зрителей, постоянных концертов и сумок для ТВ, мировых гастролей, песен от лучших авторов — композиторы, когда Хиль приезжал в Москву на «Красной стреле», выстраивались у вагона и старалась тут же «подать» ему свои песни, наступил период забвения и безденежья. В конце 80-х началась перестройка, Ленконцерт, который давал основную работу певцу, развалился, денег не было и Эдуарду Анатольевичу пришлось искать новую работу — концерты были не нужны, за них почти не платили. Он устроился преподавать в ЛГИТМИК, придумал программу «У камина» про русский романс для Ленинградского ТВ и вел ее несколько лет. Но денег, чтобы содержать жену и сына, всё равно не хватало. И тогда Хиль отправился в Париж на Елисейские поля, в кабаре «Распутин», петь как «приглашенная звезда» в перерывах между выступлениями цыганского хора.

Визу во Францию открывали на два месяца, так он и жил — два месяца пел в «Распутине», потом возвращался в Ленинград, оформлял новую визу и снова ехал в Париж.

— Хозяйкой кабаре была мадам Мартини — Елена Афанасьевна, она уже умерла. Мартини она по мужу, а сама родом из Белостока. У нее было несколько русских кабаре. Она спросила: «Вы можете спеть „Вечерний звон“?» — «Да, могу», — вспоминал Эдуард Анатольевич.

Так он стал звездой кабаре. В заведение во время гастролей заходили наши люди — Евгений Евтушенко, Никита Михалков, Белла Ахмадулина, Олег Янковский. Один раз, по воспоминаниям Хиля, пришел президент Франции Франсуа Миттеран. Приходили его слушать Шарль Азнавур, Мирей Матье — она попросила его спеть «Подмосковные вечера».

— Приходилось получать деньги и как ресторанному певцу — от посетителей за столиками. Когда впервые с этим столкнулся, стало не по себе. Но мне сказали: «Да ты что! Шаляпин в Париже пел прямо на обеде, и не бесплатно», — вспоминал Эдуард Хиль.

Когда певца спрашивали, почему он не остался в Париже, он отвечал, что уезжал не за новой жизнью, а за возможностью выжить, прокормить семью. Он считал в Париже каждую копейку, экономил даже на еде, чтобы отправлять деньги домой.

- Только на Пасху и Рождество мог подзаработать чуть больше, потому что богатые люди приглашали петь к себе домой, - рассказывал певец.

К счастью, такая жизнь долго не продлилась и через два года Хиль вернулся домой, уже имея некую «подушку безопасности» из заработанных в «Распутине» средств.

На гребне новой славы — Trololo Man

Как признавался Эдуард Анатольевич, про то, что его старинная запись с «вокализом» композитора Аркадия Островского превратилась в международный интернет-хит, он узнал от внука. Тот показал ему ролик в YouTube, где американский пользователь выложил запись «Вокализа» на своей странице и тысячи восторженных комментариев под ней. Певец очень удивился и вспомнил, что именно эту запись он сделал в 1976 году в Швеции, где был на гастролях.

— Я часто пел вокализ за границей, так как он был без слов. Например, в Германии, я говорил, что сейчас спою на немецком языке. Публика ждала, пока закончатся ла-ла-ла в первом куплете, во втором, в третьем, а потом начинал смеяться. И так я делал во всех странах, — вспоминал Эдуард Анатольевич.

Настоящая слава к Эдуарду Хилю пришла после того, как его показали в «Голубом огоньке» Источник: Кадр из новогодней передачи Центрального телевидения, 1965 год











Но такого успеха, как в 2010 году, «Вокализ» до этого не имел. Эту песню на спор написал без слов композитор Аркадий Островский — он хотел доказать, что слова песне не нужны. Но при записи дирижер симфонического оркестра Силантьев возмутился и сказал, что слова нужны. Увы, написанный текст про ковбоя, который едет по прерии к своей Мэри, не утвердили и песня осталась без слов. Это и сыграло, возможно, решающую роль в ее неожиданной популярности.

— Почему именно этот ролик и эта песня стали популярны, ответить сложно, так как в эпоху интернета любой всплеск интереса — это чистой воды лотерея, — считает музыкальный критик Илья Легостаев. — Но можно предположить, что песня без слов была, прежде всего, универсальной. Во-вторых, очень необычной и забавной была манера исполнения — элегантный мужчина очень артистично и искренне себя ведет в кадре. Не все эти современные сложные выражения лиц, неестественное поведение, а простота, которая и есть искусство. К тому же, голос Хиля звучит чисто и сильно, на него не наложены спецэффекты, к которым привыкла современная публика. Думаю, что всё вместе и удивило слушателей плюс, как я уже говорил, сложно просчитать, почему ролик завирусился, просто так складывается.

После феноменального успеха на Западе, где Эдуард Хиль получил прозвище «Мистер Трололо», вторая волна популярности певца началась и на родине. «Вокализ» зазвучал на радио, по телевидению, завирусился в местных соцсетях. Эдуарда Анатольевича снова начали приглашать на концерты, даже в ночные клубы. Он, например, с удовольствием выступил в московском клубе «16 тонн» и в других ночных заведениях, несмотря на преклонный возраст — 76 лет.