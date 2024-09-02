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Культура Легендарного Мурада Аннамамедова в ярославском оркестре заменит Василий Валитов. Кто это

Легендарного Мурада Аннамамедова в ярославском оркестре заменит Василий Валитов. Кто это

Этому предшествовал скандал

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6 комментариев

Ярославский губернаторский оркестр возглавил Василий Валитов

Ярославский губернаторский оркестр возглавил Василий Валитов. Об этом 2 сентября сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

— Дирижер мирового уровня, он около 20 лет руководил юношеским симфоническим оркестром при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Работал дирижером театра «Новая Опера», сотрудничал с ведущими оркестрами России, Австрии, Японии, Испании, Франции, Эквадора. Хорошо известен Василий Витальевич и в нашем регионе. В рамках проекта «Молодая опера Ярославля» выступал с нашим оркестром в разных городах области. Сейчас перед коллективом стоят новые амбициозные цели. Ярославская область имеет все возможности, чтобы стать ведущим центром культурной жизни страны, в том числе в области классического искусства, молодежной музыкальной столицей России, точкой притяжения талантов, — отметил глава региона.

Назначению Валитова предшествовал скандал с увольнением предыдущего художественного руководителя — Мурада Аннамамедова, который возглавлял оркестр 30 лет. Многие ярославцы выступали против его увольнения. Сам Аннамамедов также заявлял, что не хочет уходить.

Однако в Минкульте Ярославской области дали понять, что это решенный вопрос.

— Сегодня перед коллективом поставлены задачи дальнейшего расширения культурных связей на межрегиональном и международном уровне. Уверена, что новый руководитель оркестра с этими задачами справится достойно. Это профессионал, чье имя широко известно в музыкальном мире и России, и зарубежья. Мы вручаем наш оркестр в надежные руки, — прокомментировала и. о. министра культуры Ярославской области Ирина Ширшова.

Губернатор сказал несколько слов в адрес Аннамамедова:

— Благодарю Мурада Атаевича Аннамамедова, который 30 лет возглавлял оркестр, за вклад в развитие коллектива и достигнутые успехи. С такой базой и историей у нашего оркестра есть всё необходимое, чтобы громко звучать на мировом уровне.

Напомним, Мурад Аннамамедов 50 лет в профессии, 30 лет руководит Ярославским академическим губернаторским симфоническим оркестром. В следующем году он отметит свое 70-летие. Пришедший ему на замену Василий Валитов родился в Москве в 1976 году. Окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории и Московскую консерваторию по классу гобоя и классу оперно-симфонического дирижирования. В 26 лет стал художественным руководителем и главным дирижером Молодежного симфонического оркестра России под патронажем Московской консерватории. С 32 лет — главный дирижер Астраханского государственного театра оперы и балета, а через два года — ведущий дирижер московского театра «Новая Опера». С 2012 года он становится приглашенным дирижером Государственного театра оперы и балета Республики Татарстан, выступает на сцене Мариинского театра и других престижных оперных площадках. В репертуаре дирижера более 45 опер. Он регулярно выступает с Филармоническим оркестром Сэто (город Такаматсу, Япония), Государственным симфоническим оркестром Эквадора, Симфоническим оркестром Mahler Philharmonik (Австрия) и другими. Не раз организовывал крупные международные музыкальные проекты. С 2018 года преподает на кафедре оперно-симфонического дирижирования Московской консерватории.

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Мурад Аннамамедов Оркестр Культура Губернатор
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Комментарии
6
Гость
2 сентября 2024, 20:02
Почему нельзя всё было сделать полюдски? Взять нового дирижёра вместе с Аннамамедовым, он передаёт ему оркестр, отмечает 70 летие, получает звание почетный гражданин Ярославля , губернаторскую пенсию и спокойно ищет новое место работы. Выставили за дверь как какого-то алкаша, ноль уважения.
Гость
2 сентября 2024, 20:10
Щас сбехуться всякие нытики, как все плохо, что только у нас так, а везде просто зашибись и надо срочно в это зашибись бежать. Только палата на замке... Все надо делать вовремя и не двигаться против течения.
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