Всем залом вернулись в 2002-й: в Ярославле выступила группа «Корни»

Группа «Корни» выступила в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов











16 августа в ярославском баре «Руки вверх» прошел концерт группы «Корни» (18+). Послушать хиты из начала 2010-х годов пришли старые и новые поклонники.

— Народа было много. Все подпевали артистам, — рассказали те, кто был на выступлении.

Ярославцы с удовольствием танцевали под полюбившиеся хиты — «С Днем рождения, Вика» (6+), «Плакала береза» (6+), «Ты узнаешь ее» (6+) и другие. При этом ребята исполнили и новые композиции.

Фишкой концерта стал выход артистов на сцену — они прошли прямо через зал мимо радостных поклонниц.

Оригинальный выход звезд Источник: Кирилл Поверинов