Всем залом вернулись в 2002-й: в Ярославле выступила группа «Корни»

16 августа в ярославском баре «Руки вверх» прошел концерт группы «Корни» (18+). Послушать хиты из начала 2010-х годов пришли старые и новые поклонники.
— Народа было много. Все подпевали артистам, — рассказали те, кто был на выступлении.
Ярославцы с удовольствием танцевали под полюбившиеся хиты — «С Днем рождения, Вика» (6+), «Плакала береза» (6+), «Ты узнаешь ее» (6+) и другие. При этом ребята исполнили и новые композиции.
Фишкой концерта стал выход артистов на сцену — они прошли прямо через зал мимо радостных поклонниц.
Напомним, группа «Корни» появилась в 2002 году. Ее солистами стали выпускники телепроекта «Фабрика звезд» — Алексей Кабанов, Александр Бердников, Александр Асташёнок, Павел Артемьев. В 2003 году группа выпустила свой первый альбом и завоевала сердца тысяч поклонниц. К настоящему времени состав музыкального коллектива изменился. Сейчас в него входят Алексей Кабанов, Александр Бердников и Дмитрий Пакуличев.