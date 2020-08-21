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Тема дняВзрыв в жилом доме в Ярославле: погиб человек

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«Загляните вглубь ада»: сатаниста из Ярославской области посадили на 11 лет

Он уже сидел, когда получил новый срок

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Будучи за решёткой, он продолжал проповедовать запрещённые идеи

Будучи за решёткой, он продолжал проповедовать запрещённые идеи

Сатаниста из Ярославской области посадили на 11 лет

В Ярославской области дали срок уже сидящему заключённому. 32-летний мужчина отбывал два года в рыбинской исправительной колонии № 12 за публичные призывы к экстремизму. Однако это не помешало ему завести страницу во «ВКонтакте», с которой он писал про сатанизм. В группе сатаниста было 49 подписчиков.

Мужчина писал про осознание, про Бога и сатану, духовное и тьму. Одно из его умозаключений: «Загляните вглубь ада своих тревог и переживаний».

Увлечение заключённого выявили в Управлении ФСБ по Ярославской области:

— Осужденный, являясь приверженцем сатанизма и радикальной националистической идеологии, совершил публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет.

Несмотря на то что мужчина раскаялся, общий срок его заключения теперь составит 11 лет.

На днях силовики задержали ярославца, призывавшего убивать чиновников. Также мы публиковали рассказ о том, как сейчас живут сатанисты в Ярославле, десять лет назад расчленившие невинных подростков.

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сатанисты
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