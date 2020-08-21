«Загляните вглубь ада»: сатаниста из Ярославской области посадили на 11 лет

В Ярославской области дали срок уже сидящему заключённому. 32-летний мужчина отбывал два года в рыбинской исправительной колонии № 12 за публичные призывы к экстремизму. Однако это не помешало ему завести страницу во «ВКонтакте», с которой он писал про сатанизм. В группе сатаниста было 49 подписчиков.

Мужчина писал про осознание, про Бога и сатану, духовное и тьму. Одно из его умозаключений: «Загляните вглубь ада своих тревог и переживаний».

Увлечение заключённого выявили в Управлении ФСБ по Ярославской области: