«Загляните вглубь ада»: сатаниста из Ярославской области посадили на 11 лет

Сатаниста из Ярославской области посадили на 11 лет
В Ярославской области дали срок уже сидящему заключённому. 32-летний мужчина отбывал два года в рыбинской исправительной колонии № 12 за публичные призывы к экстремизму. Однако это не помешало ему завести страницу во «ВКонтакте», с которой он писал про сатанизм. В группе сатаниста было 49 подписчиков.
Мужчина писал про осознание, про Бога и сатану, духовное и тьму. Одно из его умозаключений: «Загляните вглубь ада своих тревог и переживаний».
Увлечение заключённого выявили в Управлении ФСБ по Ярославской области:
— Осужденный, являясь приверженцем сатанизма и радикальной националистической идеологии, совершил публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет.
Несмотря на то что мужчина раскаялся, общий срок его заключения теперь составит 11 лет.
На днях силовики задержали ярославца, призывавшего убивать чиновников. Также мы публиковали рассказ о том, как сейчас живут сатанисты в Ярославле, десять лет назад расчленившие невинных подростков.