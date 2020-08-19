«Я — представитель русского народа»: силовики взяли ярославца, призывавшего убивать чиновников

— Я — представитель русского народа, — так писал о себе задержанный.



Мы не можем приводить полностью текст его призывов.

— Пресечена противоправная деятельность жителя Ярославля, осуществлявшего публичные призывы к насильственному изменению основ конституционного строя Российской Федерации, также к совершению насильственных действий в отношении сотрудников полиции и Росгвардии, — сообщили в управлении ФСБ по Ярославской области.

Мужчину уже не раз задерживали. На этот раз ярославца отправили под арест в СИЗО на время расследования уголовного дела, возбужденного из-за его призывов.