«Я — представитель русского народа»: силовики взяли ярославца, призывавшего убивать чиновников

В Ярославле силовики УФСБ арестовали ярославца за радикальные политические взгляды. В отношении 35-летнего мужчины возбудили уголовное дело за публичные призывы к экстремистской деятельности. Мужчина на своей странице во «ВКонтакте» не скрывал недовольства властью, а свои посты публиковал в агрессивной манере с пометкой «записки экстремиста». В одной из последних публикаций он призвал людей убивать и грабить чиновников и представителей правоохранительных органов, а после — к гражданской войне.
— Я — представитель русского народа, — так писал о себе задержанный.
Мы не можем приводить полностью текст его призывов.
— Пресечена противоправная деятельность жителя Ярославля, осуществлявшего публичные призывы к насильственному изменению основ конституционного строя Российской Федерации, также к совершению насильственных действий в отношении сотрудников полиции и Росгвардии, — сообщили в управлении ФСБ по Ярославской области.
Мужчину уже не раз задерживали. На этот раз ярославца отправили под арест в СИЗО на время расследования уголовного дела, возбужденного из-за его призывов.