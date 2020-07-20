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Криминал

Били и позорили на видео: банда, ловившая педофилов «на живца», попыталась оспорить приговор

Ярославские борцы за нравственность сумели поживиться на своих жертвах

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Преступники писали мужчинам от лица девочки в соцсетях

Преступники писали мужчинам от лица девочки в соцсетях

В Ярославле прошёл апелляционный суд над двумя местными жителями, которые ловили педофилов, используя фейковый аккаунт ребёнка.

Схему придумали простую. Попросили логин и пароль от странички в соцсетях у своей знакомой. И от её имени предлагали интимные встречи мужчинами в соцсетях. И некоторые соглашались. На встрече мужчин ждала расправа — одного такого ловцы избили, отобрали около 40 тысяч, заставили записать признание в педофилии на видео и угрожали опозорить перед семьёй.

— Преступники угрожали распространить сведения о переписки с несовершеннолетними, а также обратиться в полицию, — рассказали в ярославской областной прокуратуре.


В мае суд назначил обоим вымогателям по три с половиной года. Приятели подали апелляцию, но приговор остался без изменения.

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