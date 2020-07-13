«Весь рот был в крови»: в Ярославском районе молодому ярославцу перерезали горло

Жители деревни Бутрево теперь боятся отпускать детей одних в школу. Сегодня около шести часов вечера в деревне (в Заволжском районе в сторону Толги) произошло нападение на молодого человека. 24-летнего парня порезали в лесу.

— Наркоманы ударили ножом в горло. Парень нашел силы, истекая кровью, выйти к людям. Упал уже на трассе, — рассказала местная жительница Елена Воронина.

Порталу 76.RU Елена рассказала, что ярославцу, как бы это ни звучало, повезло — он успел добраться до трассы, на которой его заметили. Пойди он в сторону остановки, неизвестно, чем дело бы кончилось. Местные жалуются, что в деревне на улицах почти нет света.