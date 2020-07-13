«Весь рот был в крови»: в Ярославском районе молодому ярославцу перерезали горло

Жители деревни Бутрево теперь боятся отпускать детей одних в школу. Сегодня около шести часов вечера в деревне (в Заволжском районе в сторону Толги) произошло нападение на молодого человека. 24-летнего парня порезали в лесу.
— Наркоманы ударили ножом в горло. Парень нашел силы, истекая кровью, выйти к людям. Упал уже на трассе, — рассказала местная жительница Елена Воронина.
Порталу 76.RU Елена рассказала, что ярославцу, как бы это ни звучало, повезло — он успел добраться до трассы, на которой его заметили. Пойди он в сторону остановки, неизвестно, чем дело бы кончилось. Местные жалуются, что в деревне на улицах почти нет света.
— Он истекал кровью, всё лицо и рот были в крови. Подбежавшая женщина сумела наложить как-то повязку на шею, остановить кровь до приезда медицины катастроф и полиции, — говорит Елена. — Мимо проезжали машины — никто не остановился. Ты, мальчик, обязательно живи!
Елена говорит, что выглядел молодой человек прилично, в хорошей одежде, был, как она поняла, трезв.
Местные жители в ужасе — к деревне практически нет дороги, нет освещения. Родители теперь будут водить детей в школу от порога до порога.
— И мои дети в школу и обратно будут ходить по лесу и полю, без освещения, где заросли борщевика, где режут людей? Из-за равнодушия чиновников к обычным людям, как и у тех, кто сегодня старательно объезжал парня... — сокрушается Елена.
Мы запросили информацию у полиции по этому нападению. Следите за обновлениями сайта.