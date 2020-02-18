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В суде сжалились над ярославцем, который напал на полицейского

20-летнего парня задержали во время кражи в магазине

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Чтобы получить смягченное наказание, ярославцу нужно было просто раскаяться

Чтобы получить смягченное наказание, ярославцу нужно было просто раскаяться

В Ярославле 20-летнему парню назначили наказание за кражу из торгового павильона. Ровно год назад парень с группой напали на небольшой магазинчик в Ярославле, а когда за ними кинулись полицейские, молодой человек решил дать отпор. Во время преследования ярославец сам избил полицейского. Это существенно должно было ухудшить положение молодого человека, но в суде над молодым человеком сжалились.

— В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд учел признание вины и раскаяние подсудимого в совершенном преступлении, — рассказали в Следственном комитете по Ярославской области. — Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

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судкража
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КОММЕНТАРИИ (2)

ваш господин
18 фев 2020 в 22:26

в былые то годы наши прадеды полицаев вешали и радовались😁

Гость
18 фев 2020 в 22:22

Полицейский- ябеда.