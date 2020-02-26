Не так-то здесь и спокойно. Главный следователь центральных районов — о самых частых преступлениях

— Мы расследуем тяжкие и особо тяжкие преступления. Это в том числе уголовные дела о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, и о преступлениях, совершённых самими подростками, дела об убийствах, изнасилованиях, невыплате заработной платы, коррупционные и экономические составы, и по некоторым из них расследование представляет особую сложность, — рассказал руководитель следственного отдела по Кировскому району города Ярославля СУ СКР по Ярославской области Владислав Ходунов. — Вот сейчас готовим к направлению прокурору уголовное дело, которое изначально было возбуждено органами полиции по факту открытого хищения чужого имущества, но в процессе расследования оказалось, что действия несовершеннолетнего подозреваемого подпадают под более тяжкий состав преступления — грабёж с применением насилия. Подозреваемый — местный житель, на счету которого уже несколько судимостей за вымогательства и грабежи.

По разной статистике или просто в умах жителей, самыми криминальными районами Ярославля обычно называют Дзержинский и Красноперекопский. Кажется, что в центре города жить гораздо спокойнее. Но это не так. Мы выяснили это, поговорив с главным следователем Кировского и Ленинского районов Ярославля Владиславом Ходуновым.

— Что чаще всего происходит в центральных районах Ярославля?



— Я предполагал, что в Кировском и Ленинском районах должна часто встречаться так называемая «беловоротничковая» преступность, но оказалось, что очень много и бытовых преступлений, — признаётся Владислав Ходунов. — В центральных районах, я думаю, больше даже рядовых составов. Нередки убийства, изнасилования, налоговые преступления, применение насилия в отношении представителя власти.



— Какие дела сейчас расследуете?



— Сейчас, например, расследуем уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти: мужчина угрожал топором полицейскому. Другое уголовное дело: сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения; в процессе пресечения представителями власти его противоправных действий он начал нецензурно выражаться в их адрес и угрожать применением насилия по отношению к семье одного из полицейских.



— А есть что-нибудь совсем сложное?



— В целом к сложным можно отнести уголовные дела о преступлениях экономической и коррупционной направленности, но иногда представляет сложность даже расследование убийств. Вот, например, мы сейчас на завершающей стадии расследования уголовного дела об убийстве, имевшем место в середине прошлого года в Кировском районе Ярославля. На первый взгляд, все вроде очевидно: компания из пяти человек распивает спиртные напитки, в процессе распития завязывается конфликт, переросший в драку. Потерпевшему были нанесены около 40 ударов различными предметами, попадавшимися обвиняемому под руку (подносом, сковородой, креслом и даже телевизором). В результате потерпевший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где скончался. Расследование данного уголовного дела представляло определенную сложность в силу имевшихся противоречий в показаниях свидетелей и обвиняемого. Эти противоречия следственным путем устранены. Теперь окончательный вывод о виновности данного лица должен сделать суд на основании собранных следствием доказательств.

