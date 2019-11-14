90-е возвращаются: в Ярославле бандит с ножом грабил женщин в тёмных подъездах

Сложно представить, что в Ярославле можно лишиться денег и кошелька у своего дома. Но такие случаи пережили несколько пострадавших женщин в Дзержинском районе.

В Ярославле поймали 49-летнего преступника из Твери, который подстерегал девушек в супермаркетах, следовал за ними до дома и грабил, угрожая ножом.