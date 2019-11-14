90-е возвращаются: в Ярославле бандит с ножом грабил женщин в тёмных подъездах

Сложно представить, что в Ярославле можно лишиться денег и кошелька у своего дома. Но такие случаи пережили несколько пострадавших женщин в Дзержинском районе.
В Ярославле поймали 49-летнего преступника из Твери, который подстерегал девушек в супермаркетах, следовал за ними до дома и грабил, угрожая ножом.
— На одну потерпевшую он напал на лестничной площадке первого этажа, на вторую — в лифте, куда зашел вслед за женщиной, — рассказали в прокуратуре Ярославля. — Кроме того, в первом случае он стоял за потерпевшей в очереди на кассу и запомнил ПИН-код банковской карты, который вводила женщина, оплачивая покупки. После нападения, завладев кошельком потерпевшей с деньгами и банковскими картами, он отправился к банкомату, где снял деньги с карты в сумме
В суде выяснилось, что у мужчины богатое криминальное прошлое: уголовные дела за хищения и за продажу наркотиков. Из тюрьмы он вышел в 2017 году, и теперь снова отправится туда на четыре года и пять месяцев.