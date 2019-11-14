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Город

90-е возвращаются: в Ярославле бандит с ножом грабил женщин в тёмных подъездах

Мужчина следовал за ними из супермаркета до дома

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Мужчина следовал за жертвами из магазина к дому&nbsp;

Мужчина следовал за жертвами из магазина к дому 

Сложно представить, что в Ярославле можно лишиться денег и кошелька у своего дома. Но такие случаи пережили несколько пострадавших женщин в Дзержинском районе. 

В Ярославле поймали 49-летнего преступника из Твери, который подстерегал девушек в супермаркетах, следовал за ними до дома и грабил, угрожая ножом. 

— На одну потерпевшую он напал на лестничной площадке первого этажа, на вторую — в лифте, куда зашел вслед за женщиной, — рассказали в прокуратуре Ярославля. — Кроме того, в первом случае он стоял за потерпевшей в очереди на кассу и запомнил ПИН-код банковской карты, который вводила женщина, оплачивая покупки. После нападения, завладев кошельком потерпевшей с деньгами и банковскими картами, он отправился к банкомату, где снял деньги с карты в сумме 23 500 рублей.

В суде выяснилось, что у мужчины богатое криминальное прошлое: уголовные дела за хищения и за продажу наркотиков. Из тюрьмы он вышел в 2017 году, и теперь снова отправится туда на четыре года и пять месяцев. 

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