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Криминал

«Проголосуй за меня!»: мошенники придумали новый способ снимать деньги ярославцев

Как не попасться на удочку проходимцев, рассказали в полиции

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Мошенники придумывают все новые способы снять деньги с банковских карт ярославцев

Мошенники придумывают все новые способы снять деньги с банковских карт ярославцев

Мошенники становятся все изобретательнее. В последнее время в Ярославской области набирает обороты новый вид обмана. Недавно его жертвой стал житель Рыбинска.

— Мне в интернете написала незнакомая девушка и попросила проголосовать за неё в онлайн-конкурсе, — рассказал пострадавший.

Правда, оказалось, что отдать голос можно только платно — за 10 рублей. Для этого в опроснике мужчину попросили указать данные его банковской карты и коды. А когда он это сделал, списали не 10 рублей, а все, что было, — 20 тысяч.

Мужчина обратился в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Кража». Идет расследование преступления.

При этом в УМВД по Ярославской области напомнили жителям региона: чтобы не остаться без денег, не надо никому сообщать PIN-код и CVV2-код (цифры с обратной стороны карты) своей банковской карты, срок её действия и свои персональные данные. Не храните PIN-код рядом с картой. Не открывайте ссылки, полученные от незнакомых людей.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
29 ноя 2019 в 11:39

Спасибо, поржал

Поль Цаплин
29 ноя 2019 в 11:30

Я уже знаю чем займусь на пенсии.