«Проголосуй за меня!»: мошенники придумали новый способ снимать деньги ярославцев

Мошенники становятся все изобретательнее. В последнее время в Ярославской области набирает обороты новый вид обмана. Недавно его жертвой стал житель Рыбинска.



— Мне в интернете написала незнакомая девушка и попросила проголосовать за неё в онлайн-конкурсе, — рассказал пострадавший.



Правда, оказалось, что отдать голос можно только платно — за 10 рублей. Для этого в опроснике мужчину попросили указать данные его банковской карты и коды. А когда он это сделал, списали не 10 рублей, а все, что было, — 20 тысяч.

