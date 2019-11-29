«Проголосуй за меня!»: мошенники придумали новый способ снимать деньги ярославцев

Мошенники становятся все изобретательнее. В последнее время в Ярославской области набирает обороты новый вид обмана. Недавно его жертвой стал житель Рыбинска.
— Мне в интернете написала незнакомая девушка и попросила проголосовать за неё в онлайн-конкурсе, — рассказал пострадавший.
Правда, оказалось, что отдать голос можно только платно — за 10 рублей. Для этого в опроснике мужчину попросили указать данные его банковской карты и коды. А когда он это сделал, списали не 10 рублей, а все, что было, — 20 тысяч.
Мужчина обратился в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Кража». Идет расследование преступления.
При этом в УМВД по Ярославской области напомнили жителям региона: чтобы не остаться без денег, не надо никому сообщать PIN-код и CVV2-код (цифры с обратной стороны карты) своей банковской карты, срок её действия и свои персональные данные. Не храните PIN-код рядом с картой. Не открывайте ссылки, полученные от незнакомых людей.