В Ярославле девять мужчин ловили педофилов на фейковую страницу девочки

Пятерых ярославцев, которым от 22 до 30 лет, обвиняют в вымогательстве. Как сообщили в прокуратуре, два года назад 25-летний мужчина договорился с восемью своими приятелями. Вместе они создали в соцсетях страничку, притворившись несовершеннолетней девушкой, и от её имени переписывались с мужчинами — приглашали собеседников к себе домой для более близкого знакомства. — Когда собеседник приезжал, мужчины встречали его в квартире и предлагали заплатить деньги, чтобы никто больше об этом не узнал, — рассказали в прокуратуре.

Суммы просили разные: от пяти до шестидесяти тысяч рублей.



— Всего жертвами вымогателей стали пять человек, — сказали в прокуратуре. — Некоторым из них с целью усиления психологического давления наносились побои.

Организатор этой группы заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Пятеро мужчин находятся под подпиской о невыезде, ещё четверо — в розыске.

