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Криминал

В Ярославле девять мужчин ловили педофилов на фейковую страницу девочки

Вымогатели требовали денег и избивали тех, кто повёлся на обман

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Мужчины вели страницу в соцсетях от имени несовершеннолетней девушки

Мужчины вели страницу в соцсетях от имени несовершеннолетней девушки

Пятерых ярославцев, которым от 22 до 30 лет, обвиняют в вымогательстве.

Как сообщили в прокуратуре, два года назад 25-летний мужчина договорился с восемью своими приятелями. Вместе они создали в соцсетях страничку, притворившись несовершеннолетней девушкой, и от её имени переписывались с мужчинами — приглашали собеседников к себе домой для более близкого знакомства.

— Когда собеседник приезжал, мужчины встречали его в квартире и предлагали заплатить деньги, чтобы никто больше об этом не узнал, — рассказали в прокуратуре.

Суммы просили разные: от пяти до шестидесяти тысяч рублей.

— Всего жертвами вымогателей стали пять человек, — сказали в прокуратуре. — Некоторым из них с целью усиления психологического давления наносились побои.

Организатор этой группы заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Пятеро мужчин находятся под подпиской о невыезде, ещё четверо — в розыске.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    сол.25
    16 окт 2019 в 10:36

    Молодцы! Нашли чем заработать. Это не вагоны выгружать.?

    16 окт 2019 в 10:43

    Наверняка смотрели фотки энтих педофилов. Если был мужик 7 на 8 отсеивали, что бы самим не огрести?