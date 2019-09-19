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Криминал

«Долго ходил у входа»: в Ярославле у банка задержали мужчину с револьвером

Мужчину задержали бойцы

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Охрана повалила мужчину и приковала наручниками к ограждению

Фото: «Дельта Системыбезопасности» / Vk.com

В Дзержинском районе Ярославля у дверей банка задержали мужчину в резиновых перчатках с револьвером в руках. Он долго ходил вдоль офиса банка в медицинской маске, капюшоне и солнечных очках. Это заметила сотрудница банка и вызвала охрану. 

— Боец выбежал из машины, ему навстречу подбежала сотрудница банка, показав на мужчину, который уже пытался скрыться. Боец применил приёмы борьбы и задержал мужчину, — рассказали в охранном предприятии. 

Подозреваемого приковали наручниками к ограждению и вызвали полицию. Приехавший полицейский увёз мужчину в отделение. 

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ограбление банка

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гость
    19 сен 2019 в 09:34

    Жилетик маловат мужику

    Гость
    19 сен 2019 в 09:51

    Эта пневматическая игрушка. Цена в районе 8 тыс. руб.

    19 сен 2019 в 09:12

    Какой симпатичный кольт!