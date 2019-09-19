«Долго ходил у входа»: в Ярославле у банка задержали мужчину с револьвером

В Дзержинском районе Ярославля у дверей банка задержали мужчину в резиновых перчатках с револьвером в руках. Он долго ходил вдоль офиса банка в медицинской маске, капюшоне и солнечных очках. Это заметила сотрудница банка и вызвала охрану.

— Боец выбежал из машины, ему навстречу подбежала сотрудница банка, показав на мужчину, который уже пытался скрыться. Боец применил приёмы борьбы и задержал мужчину, — рассказали в охранном предприятии.

Подозреваемого приковали наручниками к ограждению и вызвали полицию. Приехавший полицейский увёз мужчину в отделение.