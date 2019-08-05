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Криминал

В Ярославской области задержали мужчину, который торговал наркотиками на вокзале

На сколько лет его посадили в тюрьму

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Мужчина попался с поличным

Мужчина попался с поличным

Фото: Александра Савельева

В Ярославской области задержали мужчину, который торговал наркотиками. Преступника задержали в Ростове рядом с железнодорожным вокзалом.

— Установлено, что мужчина сбыл наркотическое средство рядом с территорией железнодорожного вокзала Ростов-Ярославский. Он был задержан сотрудниками транспортной полиции, которые при личном досмотре обнаружили наркотики и изъяли, — сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

За незаконный сбыт и хранение наркотиков жителя Ростова приговорили к шести годам и трём месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Недавно в Ярославле полиция накрыла молодого наркоторговца с четырьмя килограммами запрещённого товара. Смотрите видео обысков.

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КОММЕНТАРИИ (1)

5 авг 2019 в 23:53

Религия - опиум для народа. Классиков читать надо! Тогда не попадешься.