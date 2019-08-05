В Ярославской области задержали мужчину, который торговал наркотиками на вокзале

В Ярославской области задержали мужчину, который торговал наркотиками. Преступника задержали в Ростове рядом с железнодорожным вокзалом.



— Установлено, что мужчина сбыл наркотическое средство рядом с территорией железнодорожного вокзала Ростов-Ярославский. Он был задержан сотрудниками транспортной полиции, которые при личном досмотре обнаружили наркотики и изъяли, — сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.



За незаконный сбыт и хранение наркотиков жителя Ростова приговорили к шести годам и трём месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

