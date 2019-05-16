В Ярославской области директор лесничества вырубил деревья на десятки миллионов рублей

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В каких преступлениях обвиняют мужчину
Преступление раскрыли сотрудники ФСБ
В Ярославле завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего директора «Угличского лесничества». 52-летний мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.
Почти год, с июня 2017 года по май 2018 года, директор «Угличского лесничества» вместе с подчинёнными незаконно рубил деревья в заповедных лесных участках, расположенных в особо охранных частях заказника «Верхне-Волжский». Ущерб государству нанесли колоссальный — 35 миллионов рублей.
— Позднее, при проведении проверочных мероприятий сотрудниками регионального УФСБ России, злоумышленник, стремясь избежать уголовной ответственности за совершенное преступление, предоставил в территориальный отдел ведомства официальные документы, содержащие заведомо ложные сведения, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.
Чтобы возместить ущерб, правоохранительные органы арестовали всё имущество экс-директора. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
Зимой в этом же районе накрыли банду «чёрных лесорубов». Читайте, какой ущерб они нанесли.