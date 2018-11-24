Полицейские выяснили, кто порезал колёса «Лады»

В Рыбинске мужчина написал заявление в полицию о том, что кто-то порезал все четыре колеса его «Ладе-Ларгус». Авто было припарковано на улице Ворошилова. Ущерб владелец машины оценил в 13 тысяч рублей.



Оказалось, что это никакой не автомобильный вандал, а бывшая супруга автовладельца. 40-летнюю женщину задержал участковый.



— Женщина призналась, что после ссоры с бывшим мужем взяла нож и порезала его машине все четыре колеса, — рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Ярославской области.



На женщину завели уголовное дело по статье «Умышленная порча чужого имущества».



В Ярославле двое мужчин не поделили одну женщину, а пострадала машина. Ревнивец поджёг Porche Cayenne соперника.

