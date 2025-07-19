Миллионер расправился с семьей и покончил с собой — новые подробности трагедии в Нижнем Новгороде

Источник: Городские медиа

В марте 2022 года Нижний Новгород потрясла трагедия — в центре города убили семью. В квартире нашли тела бизнесмена Василия Мельникова, его жены и двоих сыновей 4 и 11 лет. По версии следователей, убить их, а затем и себя, мог глава семейства. Подробности смотрите в видео чуть выше.

Василий Мельников руководил компанией, которая поставляла дорогостоящее медицинское оборудование из Европы. Из-за проблем на работе он начал переживать, что бизнес, который он строил на протяжении 20 лет, может рухнуть.

Незадолго до трагедии Василий и его супруга Галина отдыхали на Мальдивах. Женщина рассказала подруге, что после того как у них отменили рейс, а карты мужа заблокировали, — у него случился нервный срыв.

Родственники заметили, что за последний год Василий изменился: стал более резким и грубым. В один из дней Галина рассказала, что муж спросил ее о том, не хочет ли она вместе с ним и детьми «на облачко».

Поверить в произошедшее не могли ни родные, ни соседи. Позднее, как рассказывала журналист Елена Погребижская, в квартире криминалисты нашли записку, оставленную Мельниковым.