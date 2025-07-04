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Криминал Происшествия Погиб вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов

Погиб вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов

Его тело обнаружили под окнами дома на Рублевском шоссе

654
24 комментария
Причина смерти Бадалова пока неизвестна | Источник: Транснефть.рфПричина смерти Бадалова пока неизвестна | Источник: Транснефть.рф

Причина смерти Бадалова пока неизвестна

Источник:

Транснефть.рф

Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов погиб в Москве. Подробности об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Тело Бадалова обнаружили под окнами дома на Рублевском шоссе. Предварительная причина гибели — самоубийство», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Тело Бадалова обнаружил в 06:00 мск охранник жилого комплекса на Рублевском шоссе. Как сообщили в правоохранительных органах, предварительная причина смерти — самоубийство. Сейчас на месте происшествия работают следователи, сообщает «Говорит Москва».

Городские медиа отправили запрос в пресс-службу «Транснефти». Ожидаем ответа.

Обновлено 11:15 мск: Руководство и коллектив ПАО «Транснефть» подтвердили смерть вице-президента.

«С глубоким прискорбием сообщаем о скоропостижной кончине Андрея Бадалова. Скорбим о невосполнимой утрате, постигшей наш коллектив. В расцвете сил и созидательной работы оборвалась жизнь замечательного человека, уникального профессионала, надежного коллеги и товарища», — говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Вице-президенту «Транснефти» было 62 года. С 2021 года он курировал вопросы цифровой трансформации и информационных технологий в компании. До этого был гендиректором НИИ «Восход». До трагедии Бадалов успел отработать в государственной нефтепроводной компании более четырех лет.

Он родился в Краснодаре. В 1984-м он закончил Московский инженерно-физический институт, получив диплом о высшем образовании. С 1999-го по 2001-й Андрей Бадалов работал консультантом «Информационного центра научного парка МГУ». Также занимал ряд должностей в группе компаний «Атлантис комьюникейшнз», включая кресло замглавы корпорации.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Транснефть Гибель Вице-президент
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Комментарии
24
Гость
1 час
Самоубийство - верим.
Гость
1 час
Какой уже по счёту с 2022 года топ менеджер "самоубился"?
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