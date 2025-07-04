Погиб вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов

Причина смерти Бадалова пока неизвестна Источник: Транснефть.рф

Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов погиб в Москве. Подробности об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Тело Бадалова обнаружили под окнами дома на Рублевском шоссе. Предварительная причина гибели — самоубийство», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Тело Бадалова обнаружил в 06:00 мск охранник жилого комплекса на Рублевском шоссе. Как сообщили в правоохранительных органах, предварительная причина смерти — самоубийство. Сейчас на месте происшествия работают следователи, сообщает «Говорит Москва».

Городские медиа отправили запрос в пресс-службу «Транснефти». Ожидаем ответа.

Обновлено 11:15 мск: Руководство и коллектив ПАО «Транснефть» подтвердили смерть вице-президента.

«С глубоким прискорбием сообщаем о скоропостижной кончине Андрея Бадалова. Скорбим о невосполнимой утрате, постигшей наш коллектив. В расцвете сил и созидательной работы оборвалась жизнь замечательного человека, уникального профессионала, надежного коллеги и товарища», — говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Вице-президенту «Транснефти» было 62 года. С 2021 года он курировал вопросы цифровой трансформации и информационных технологий в компании. До этого был гендиректором НИИ «Восход». До трагедии Бадалов успел отработать в государственной нефтепроводной компании более четырех лет.