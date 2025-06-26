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Криминал «Бери за ягодицы и уводи»: скандальный секс-коуч устроил массовые домогательства в России

«Бери за ягодицы и уводи»: скандальный секс-коуч устроил массовые домогательства в России

Рассказываем, что известно о скандале

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Девушки пожаловались на приставания в соцсетях | Источник: Алекс Лесли / TelegramДевушки пожаловались на приставания в соцсетях | Источник: Алекс Лесли / Telegram

Девушки пожаловались на приставания в соцсетях

Источник:

Алекс Лесли / Telegram

В сети получила большое распространение история с массовыми домогательствами к девушкам в центре Москвы. Пикаперы трогали девушек за ягодицы, снимали на видео и приставали даже к несовершеннолетним. Оказалось, что за всем этим стоял скандальный пикапер Алекс Лесли, который называет себя «гуру секса и соблазнения» и проводит «телесные тренинги» для мужчин. Рассказываем, что об этом известно.

Суть скандала

Алекс Лесли — автор курсов для пикапа, блогер и «секс-коуч». Своих учеников он учит соблазнять девушек и «разводить» их на секс.

Недавно в рамках своего тренинга он дал ученикам задание подходить к незнакомкам, хватать их за интимные части тела, предлагать секс и «уводить в туалет». Отказ он трактовал как флирт. Москвички стали массово жаловаться в соцсетях.

Действия своих подопечных блогер поддержал, но был недоволен недостаточным напором. Лесли считает, что причина угроз написать заявление от девушек заключается в «незавершенности» действия.

«Что я говорил? Подойти, взять за задницу и увести в туалет. А так как вы не завершили этап — они недовольны. Поэтому исправляйте свои ошибки», — настаивает «секс-коуч».

Реакция на пикаперов в сети

После приставаний несколько девушек написали заявления в полицию. Домогательства вызвали резонанс, медийные персоны и депутаты потребовали разобраться, и СК начал проверку.

По версии следствия, Кириллов склонял «последователей совершать в отношении жительниц столицы противоправные действия сексуального характера». В итоге против автора пикап-курсов Следственный комитет возбудил уголовное дело о склонении к изнасилованию (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ).

Сам Лесли в Telegram-канале заявил, что предложить заняться сексом на улице — не сексуальное домогательство и не преступление, а «просто вариант наглого знакомства». Аналога движения Me Too, в рамках которого женщины (реже мужчины) рассказывали о домогательствах, в России не будет, считает он.

Кроме того, блогер пожаловался в Следственный комитет на депутата ГД Ксению Горячеву, которая попросила СК проверить его деятельность. По словам Алекса, ее высказывания можно расценить как «подрывную деятельность», которая способствует продвижению антисемейных установок.

«Что такого в том, чтобы взять незнакомку за *** [ягодицы]? Это обязательно криминализировать в России?» — задается вопросом блогер.

В разговоре с «Известиями» Лесли заявил, что пострадавшие от домогательств девушки — «типичные жертвы».

«Большая часть этих девочек, которые вам пишут, — это жертвы типичные. У них жертвенная позиция. „Ой, что-то сделали“ — побегу, пожалуюсь кому-то», — сказал он.

По словам Кириллова, «уверенная в себе» женщина не стала бы обращаться за помощью.

К конфликту также подключилась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. В своем Telegram-канале она удивилась, что внимание на блогера правоохранители обратили только сейчас.

«Вообще, конечно, занимательно. С 2008 действует этот инфомошенник-пикапер, но правоохранительные органы обратили на него внимание только сейчас. Он даже был задержан по делу о вовлечении в занятие проституцией, но каким-то волшебным образом вышел из-под стражи. Об этом сейчас пишут СМИ. Сам инфомошенник вообще находится за пределами России, откуда и раздает „гениальные“ советы своим поклонникам», — написала Мизулина.

Она также пообещала, что обратиться в Генпрокуратуру для проверки книг Алекса Лесли, в которых он собирает свои советы для мужчин.

Алекс Лесли уже попадал в поле внимания властей. В 2018 году его задержали за границей, и депутат ГД Виталий Милонов выразил надежду, что мужчину «посадят в самую жуткую тюрягу с червяками, потому что он негодяй». Сейчас он заявляет, что Кириллова нужно отправить на принудительное лечение.

Наши коллеги из MSK1.RU узнали у юриста, какое наказание может грозить блогеру. По ее словам, максимально «секс-коуч» может получить 4,5 года колонии.

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Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Домогательство Алекс Лесли Пикап Изнасилование
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