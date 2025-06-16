Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Сначала вы обрадуетесь, а потом потеряете деньги

Мошенники подделывают сайты с лотереями Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Мошенники придумали новую схему обмана россиян при помощи лотерей. Об этом ТАСС рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Суть схемы — мошенники размещают в интернете ссылки на фальшивые сайты лотерей. На этих ресурсах пользователю предлагается открывать коробочки с призами. Как правило, первые две попытки — неудачные, однако на третий раз игроку везет. Ему приходит сообщение о денежном выигрыше, зачастую в валюте.

Чтобы получить деньги, пользователю нужно нажать на всплывающую кнопку. После этого его попросят ввести данные карты, на которую он желает получить выигрыш. В итоге вместо получения выигрыша человек лишается всех переведенных средств, а данные его карты получают аферисты.