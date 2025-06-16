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Криминал Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Сначала вы обрадуетесь, а потом потеряете деньги

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Сначала вы обрадуетесь, а потом потеряете деньги

Рассказываем, как можно стать жертвой аферистов в интернете

2 181
2 комментария
Мошенники подделывают сайты с лотереями | Источник: Роман Данилкин / 63.RUМошенники подделывают сайты с лотереями | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Мошенники подделывают сайты с лотереями

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Мошенники придумали новую схему обмана россиян при помощи лотерей. Об этом ТАСС рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Суть схемы — мошенники размещают в интернете ссылки на фальшивые сайты лотерей. На этих ресурсах пользователю предлагается открывать коробочки с призами. Как правило, первые две попытки — неудачные, однако на третий раз игроку везет. Ему приходит сообщение о денежном выигрыше, зачастую в валюте.

Чтобы получить деньги, пользователю нужно нажать на всплывающую кнопку. После этого его попросят ввести данные карты, на которую он желает получить выигрыш. В итоге вместо получения выигрыша человек лишается всех переведенных средств, а данные его карты получают аферисты.

Ранее мы рассказывали, как мошенники могут получить ваши деньги с помощью голых фотографий. Подробнее о схеме — в нашем материале.

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Комментарии
2
Гость
16 июня, 07:29
А в чем новизна? Это уже старо как мир.
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