«Он был очень галантный»: 58-летняя инженер после пары свиданий перевела кавалеру из приложения 200 тысяч

Ирина доверилась обаятельному интернет-кавалеру и сейчас жалеет об этом Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа











Под Новый год 58-летняя инженер из Перми Ирина познакомилась в приложении с приятным мужчиной. Тот писал ей красивые комплименты, пару раз пригласил в кафе, а потом стал просить перевести ему сотни тысяч рублей. Жаловался, что его мама болеет раком , потом — что не хватает денег для крупной сделки. Ирина верила каждому слову и перевела Дмитрию более 200 тысяч рублей. После этого он резко охладел к ней, а денег так и не вернул . Сейчас Ирина пытается вернуть 200 тысяч через суд. Наши коллеги из 59.RU рассказывают историю обмана.

Имя героини изменено по ее просьбе. Имя героя публикации мы оставили таким, каким он называет себя в приложении.

Осыпал комплиментами

Ирине 58 лет, она работает инженером в крупной компании и хорошо зарабатывает. Десять лет назад она развелась с мужем, все эти годы новых отношений не заводила. Перед Новым годом ради интереса Ирина разместила свою анкету в популярном приложении для знакомств. Почти сразу ей написал мужчина, назвал ее «очаровательной». От незнакомца посыпались комплименты.

«Он был очень галантный, мне казалось, что его комплименты не наиграны, — вспоминает собеседница. — На фото был красивый мужчина, было несколько снимков, где он с собачкой, или вот он сидит за рулем дорогой машины . Представился Димой. Я ему ответила, и мы стали общаться. Он поздравил меня с Новым годом и предложил встретиться в январские выходные».

Ирина признается, что Дмитрий ей очень понравился, он почему-то сразу расположил к себе и вызывал доверие, особенно понравились его манеры .

«Я хотела вновь создать семью, у меня были серьезные намерения, — говорит Ирина. — Дети у меня давно взрослые, они, кстати, были рады, что я познакомилась с мужчиной и у меня появились отношения».

Сказал, что мама больна онкологией

8 января Ирина и Дмитрий встретились в кафе. На свидании Дмитрий рассказал, что ему 54 года, он работает предпринимателем: покупает недвижимость и сдает ее в аренду под офисы. Новый знакомый буквально обаял Ирину, весь вечер красиво ухаживал, показывал фотографии своего внука и позже невзначай рассказал о том, что у его мамы рак .

«Для меня это очень острая тема. Моя мама умерла от рака несколько лет назад, — рассказала Ирина. — Видимо, он закинул удочку и увидел мою реакцию. Дима стал мне говорить, что его маме летом сделают плановую операцию и она уже стоит в очереди».

13 января пара вновь должна была встретиться в том же кафе. Дмитрий позвонил и сказал, что опаздывает. Он приехал поникшим, расстроенным и без настроения. Стал рассказывать, что его маме могут сделать внепланово операцию уже в феврале, «освободилось место», но для стационара и лекарств необходимы большие деньги .

«Мне он сказал, что все свои деньги потратил на сделку. При нашей встрече он всё время говорил и говорил, это был буквально монолог, — вспоминает Ирина. — Мне кажется, у меня просто не было времени даже задуматься или что-то заподозрить. Он взял напором . Смотрю — у него даже слезы на глазах».

Потом Дмитрий кому-то позвонил и сказал, что деньги ему одолжит бывший одноклассник. Вышел из кафе якобы с ним на встречу, попросив Ирину подождать, а вернувшись, сказал, что друг одолжил ему деньги, но не хватает еще сто тысяч рублей.

« И вроде бы он напрямую и не просил денег, но всё его поведение давило на жалость , — вспоминает Ирина. — Он говорил мне: „Я уже не знаю, где взять денег“. Ну вот сидит передо мной человек, буквально ревет. У меня сердце сжалось. Я предложила, что переведу ему эти сто тысяч рублей. Он стал обнимать меня и обещал уже через неделю вернуть эти деньги с процентами. Деньги попросил перевести на карту своей матери. Когда я перевела, он прямо метнулся с другой стороны стола ко мне, разревелся, прямо в плечо уткнулся, знаете, спектакль был разыгран очень грамотно ».

Через неделю попросил еще сто тысяч

Ирина копила деньги на покупку машины. Через неделю Дмитрий сказал ей, что деньги пока вернуть не может. И попросил еще — по его словам, на днях он купил новое помещение, там надо погасить коммунальные долги, чтобы сдавать здание в аренду под офисы. На этот раз Дмитрий сказал, что ему не хватает 700 тысяч рублей.

« Он снова попросил у меня денег, я говорю: „У меня нет 700 тысяч“ , — вспоминает Ирина. — Он попросил перевести ему хотя бы 200 тысяч. „Мы же теперь вместе“, — всё время повторял он мне» .

Отметим, что при этом у пары были только платонические отношения — переписки и несколько встреч в кафе.

В купленном помещении Дмитрий пообещал Ирине выделить для нее офис — женщина как раз искала для невестки площадь для фотостудии. Ирина снова доверилась кавалеру, с которым была знакома всего пару недель, и перевела ему еще сто тысяч рублей. Тот обещал всё вернуть через несколько дней .

«В этот момент меня уже начали грызть сомнения, правильно ли я поступила, — говорит Ирина. — Через три дня я спросила, когда он сможет вернуть 200 тысяч. Он обвинил меня в недоверии. И я уже понимаю, что поступила как дура и меня просто развели на деньги . Поведение Димы резко изменилось. Мне он заявил, что отдаст деньги и „на этом всё“».

После этого разговора Дмитрий пропал на два дня. Потом он сам вышел на связь и просил прощения у Ирины. Он стал убеждать ее, что придумал, как вернуть деньги. Якобы у него есть кредитная карта, но, чтобы закрыть по ней висящий долг, нужно всего 45 тысяч рублей, и с нее он вернет Ирине 200 тысяч .

«Я наотрез отказалась, — вспоминает собеседница. — Он начал снова на меня напирать: „Ты не понимаешь, я предлагаю тебе хороший вариант. Если уж начала помогать, значит надо помогать“ . Я положила трубку».

Через несколько дней Дмитрий снова позвонил и попросил 15 тысяч рублей, чтобы закрыть кредитку, после чего обещал сразу отдать 200 тысяч. Ирина подумала, что Дмитрий на этот раз ее не обманет. Он назначил ей встречу в кафе, в котором они виделись на первом свидании. Пара встретилась 29 января.

« И вот я перевожу ему эти 15 тысяч, мы сидим, ждем . Он начинает звонить на горячую линию банка, — рассказывает Ирина. — Потом после всех этих звонков он мне говорит, что у него опять сложности, его попросили написать заявление в банке. Он завтра это сделает и вернет мне мои деньги».

Деньги так и не вернул

После этой встречи Дмитрий уже четыре месяца кормит Ирину обещаниями. Она периодически ему звонит и просит отдать долг в 215 тысяч.

«Каждый раз он мне говорит: „Ириночка, ты меня выручила, я работаю над этим вопросом“ , — возмущается собеседница. — Когда я прошу назвать мне конкретные сроки, он начинает агрессировать и в последний раз в апреле заявил, что он „не печатает деньги"» .

В приложении для знакомств Дмитрий заблокировал Ирину, и она не может ему написать. При этом свою анкету он не удалил. Дмитрий не скрывается и даже отвечает на звонки Ирины, но деньги ей не возвращает уже несколько месяцев.

«Из всей этой ситуации я сделала выводы, что не надо доверять первому попавшемуся человеку, — говорит Ирина. — Я купилась на его обаяние. Всё его поведение рассчитано на одиноких женщин, которым не хватает человеческого тепла . Он знал, как правильно манипулировать и надавить на жалость».

Попытается вернуть деньги через суд

Ирина намерена вернуть свои деньги через суд. Адвокат потерпевшей Никита Зорин в беседе с корреспондентом 59.RU отметил, что действия Дмитрия можно расценить как мошенничество и необоснованное обогащение .

«Конечно, никто не отрицает вину доверчивых женщин, но такие альфонсы расчетливо пользуются их доверием, — говорит адвокат. — Он постоянно обещает ей вернуть эту крупную сумму, но ничего не делает. Он ввел мою подзащитную в заблуждение, обманул ее и получил доступ к ее деньгам . Таких обманутых женщин очень много, и это не первый случай. К сожалению, до суда, до возбуждения уголовных дел доходят только те, кто идут до конца, идут решительно, объединяются в какие-то группы».

Адвокат подчеркнул, что, если не возбудят уголовное дело по статье «Мошенничество», его подзащитная будет обращаться в суд и подаст гражданский иск на необоснованное обогащение.