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Криминал Мошенники придумали новую схему обмана с помощью ЕГЭ. Разводят и детей, и родителей

Мошенники придумали новую схему обмана с помощью ЕГЭ. Разводят и детей, и родителей

Аферисты предлагают зарегистрироваться на специальном портале

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Новая схема открывает доступ и к банковским приложениям | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаНовая схема открывает доступ и к банковским приложениям | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Новая схема открывает доступ и к банковским приложениям

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Мошенники начали звонить выпускникам школ и их родителям под видом Минпросвещения или представителей экзаменационных комиссий. Они просят жертв срочно зарегистрироваться на специальном «портале сдачи ЕГЭ» и назвать код из СМС якобы для подтверждения личности. Об этом РИА Новости рассказал член Комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Новая схема обмана, связанная с темой ЕГЭ, нацелена на школьников и их родителей — людей, находящихся в стрессовой ситуации в связи с предстоящими экзаменами», — отметил депутат.

Он объяснил, что на деле такие коды из СМС — это одноразовые пароли, которые отправляют настоящие сервисы для подтверждения операций или входа в аккаунты. Мошенники могут их использовать для доступа к личным кабинетам, электронным дневникам, аккаунтам на «Госуслугах» или даже банковским приложениям.

«Всё это может привести к компрометации личной информации и финансовым потерям. Важно понимать: настоящие сотрудники государственных учреждений никогда не запрашивают коды из СМС по телефону, особенно в принудительном или угрожающем тоне. Все регистрационные действия, связанные с ЕГЭ, проводятся централизованно через школы и с участием родителей или законных представителей. Если поступает подобный звонок, его необходимо немедленно прервать и обратиться в школу или департамент образования для уточнения», — подчеркнул депутат.

По его словам, со школьниками необходимо заранее провести профилактическую беседу и объяснить, что любые звонки, где просят коды, пароли и другие личные данные, — мошеннические.

«Родители также должны быть бдительными: подключить двухфакторную аутентификацию на аккаунтах детей, ограничить доступ к финансовым приложениям на смартфоне и контролировать подозрительные звонки и сообщения. Но главная защита — это осведомленность. Чем раньше ребенок узнает, как действуют мошенники, тем меньше шансов, что он попадется на уловку», — заключил Немкин.

Ранее мы рассказывали о схемах взлома аккаунта на «Госуслугах».

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