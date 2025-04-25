«Голову на санках отвез в лес». В уральском городе юрист убил шестилетнего мальчика и расчленил его маму

Юристу грозит пожизненный срок за двойное убийство Источник: СК Свердловской области; читатель E1.RU











В Серове Свердловской области зверски убили маму с ребенком. В начале апреля отрубленную голову 42-летней Ольги Сороки обнаружили в коллективном саду на окраине города. Ее тело и останки шестилетнего сына женщины до сих пор не нашли.

В убийстве обвинили старого приятеля погибшей, к которому она приезжала в гости еще осенью 2024 года. С тех пор Ольгу и ее сына больше никто не видел. Задержанный Александр Гоок уже написал явку с повинной и показал, как расправился с подругой и ее ребенком.

В этом материале наши коллеги из E1.RU собрали всё, что известно о трагедии в Серове.

Отрубленная голова

Женскую голову обнаружила семейная пара пенсионеров. Это случилось 7 апреля, когда супруги впервые после зимы приехали в сад открывать дачный сезон. Жуткая находка была в компостной куче. Скорее всего, голову притащили в СНТ бездомные псы. На ней были следы собачьих укусов.

В сад «Ягодка» съехались силовики Источник: Serovglobus.ru











Местные предполагали, что голову женщине могли откусить дикие звери, но эту версию отвергли охотоведы — в здешних лесах нет ни медведей, ни волков. Позже экспертиза установила, что животные не виноваты: голова была не откушена, а отрублена.

Анастасия пропала в районе сада, где нашли женскую голову Источник: «ЛизаАлерт»











Сначала садоводы решили, что останки принадлежат женщине, которая пропала в этом районе. Анастасия Булгакова ушла из дома в свой день рождения, 9 марта, и до сих пор не вернулась — но родные сразу сказали, что голова не ее. У убитой были рыжие, волнистые волосы, а у Анастасии — черные и прямые.

Сад рассматривали с коптера, но останки убитой так и не нашли Источник: Serovglobus.ru











Кем оказалась погибшая

Личность погибшей правоохранители установили спустя несколько дней. Ей оказалась 42-летняя жительница Нижнего Тагила. В октябре 2024 года Ольга Сорока уехала из дома после ссоры с мужем. Она забрала сына Лешу и отправилась в гости к давнему приятелю в Серов. С Александром Гооком они когда-то вместе работали.

«Мы много ругались. Я уехал на работу 10 ноября. Она днем уехала с вещами. Я нашел переписку, где она искала тех, кто отвезет их с сыном», — рассказал E1.RU Дмитрий Сорока.

Родные несколько месяцев искали Ольгу и ее сына Источник: читатель E1.RU

Через месяц после исчезновения Ольги ее муж обратился в полицию. Правоохранители сразу наведались к Гооку, но тот рассказал, что подруга гостила у него несколько дней, а потом заняла денег и уехала, не сообщив куда.

«Когда мы их искали, я заглядывал к Сашке в квартиру, чтобы посмотреть, нет ли их. Он нервничал, но я подумал, это потому что мы с Димасиком [мужем Ольги] приехали», — рассказывает дядя Ольги.

Отец мальчика в декабре 2024-го выкладывал в пабликах Серова посты о пропаже родных Источник: читатель E1.RU

Александр убедил всех, будто женщина с сыном пытается скрыться от мужа и поэтому не выходит на связь. У нее с супругом действительно были сложные отношения.

По словам знакомых семьи, пара познакомилась в интернете. Влюбленные поженились и мечтали о детях, но Ольга долго не могла забеременеть. Долгожданный сын появился на свет в 2018 году. А потом Леше поставили страшный онкологический диагноз. Для родителей это стало ударом, который расколол их брак.

«Когда началась эта болезнь, у них появились жизненные противоречия. Я пытался их мирить, но он ревновал ее страшно. Быть отцом и мужем — это же серьезные социальные должности», — рассказывает дядя Ольги.

Мальчик за свою короткую жизнь успел побороть страшную болезнь Источник: читатель E1.RU

Леша победил болезнь. Его удачно прооперировали в Германии, но даже после этого семейная жизнь супругов не наладилась. Потому-то близкие и верили в историю, которую им рассказывал Александр Гоок — до тех пор, пока садоводы не обнаружили женскую голову.

«Меня вызвали в полицию, взяли ДНК и попросили написать заявление о пропаже. Через несколько дней дали результат, что это моя племянница», — рассказал дядя убитой.

Как погибли мать и ребенок?

Александр уже написал явку с повинной и рассказал, как расправился с Ольгой и ее сыном. СК показывал фотографии следственного эксперимента.

«Между гостями и хозяином дома возник конфликт, в результате которого мужчина убил женщину и ее сына. После совершения преступления злоумышленник попытался скрыть следы», — рассказали в региональном Следственном комитете.

По информации источника E1.RU, Александр пытался успокоить шестилетнего Лешу, который бегал по квартире. Он толкнул ребенка, тот упал и ударился головой. Когда мужчина понял, что мальчик мертв, то решил расправиться и с его мамой. Ольгу он зарезал, а потом расчленил ее тело.

Где тела убитых?

Останки Ольги убийца сложил по пакетам и выбросил.

«Сначала думали, что остальное тело тоже в компостной куче, где нашли голову, — рассказал один из садоводов. — Но сейчас говорят, что их там нет. Он выбросил их в другом месте, а голову положил в кастрюлю и на санках отвез в лес около СНТ».

Мертвого мальчика Гоок засунул в один большой мешок и выбросил в бак. Леша был маленьким и худеньким после болезни.

Александр показал, как расправился с Ольгой и ее сыном Источник: СК по Свердловской области

Останки матери с сыном, скорее всего, уехали с мусором на полигон. Городскую свалку теперь обследуют кинологи с собаками — ищут убитых. Родные не ждут, что Ольгу и Лешу быстро найдут.

«Это же очень большой объем мусора. Ведь если он их в начале ноября убил, то это 90 дней зимы и два месяца весны мусор кидали. Это ведь не лопатой червяков искать. Следователи сказали, как только что-то найдут, обязательно сообщат, — рассказал дядя Ольги. — Но я вот смотрел сериал, там показывали, что есть аппаратура, которая ищет косточки. Не знаю, только в сериале или у них тоже есть».

Что известно про обвиняемого

Соседи рассказывают, что Александр жил один. Со своей женой он развелся, 12-летняя дочка осталась с мамой. Мужчина здоровался, но близко ни с кем не общался. Из его квартиры никогда не было слышно шума или громкой музыки. Никто в пятиэтажке не может поверить, что тихий и спокойный Гоок способен на жестокое преступление.

В суде Гоок сказал, что он безработный. Он совсем недавно уволился с предыдущего места работы Источник: Свердловский областной суд

Бывшие коллеги тоже шокированы новостью о его задержании. В городе Александра многие знали как хорошего юриста. Он работал в нескольких управляющих компаниях, на городском молокозаводе и в центре занятости.

«Я помню, что ни один документ не принимал с первого раза, по три-четыре раза приходилось переписывать, потому что каждый раз он находил всё новые „недочеты“, цитируя трудовое законодательство», — поделилась бывшая коллега Александра Гоока.

«Многие спрашивают: „Как он у вас работал?“ Как Чикатило работал, так и он работал. Я так думаю, что, возможно, он был обделен женским вниманием. Он был неглупый, далеко не дурак. Но почему такое произошло — в жизни бы не подумала», — рассказала нашим коллегам из газеты «Глобус» Яна Володарская, управляющая Серовским молокозаводом.

Вину Александр признал частично. За убийство матери и ребенка ему грозит пожизненный срок. Пока идет следствие, Гоок будет за решеткой. Cуд арестовал его до 17 июня. На такой мере пресечения настоял следователь. Он считает, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыть тела убитых.

Родные не верят, что Гоок способен на такое преступление.

«Да он мухи не обидит», — рассказала двоюродная сестра Александра, которая уже несколько лет не общалась с братом.

«Хочу похоронить к мамке»

Пока тела Ольги и ее сына ищут на мусорном полигоне, дядя убитой хотел похоронить ее голову, но останки ему пока не отдают.

«Я хочу похоронить ее к мамке, в Серове. Но муж Олин говорит, что надо в Нижнем Тагиле. Решать всё-таки ему», — говорит дядя убитой.

Отец убитого мальчика еще не видел тело сына Источник: личная страница Дмитрия в социальных сетях

Муж Ольги, узнав о смерти жены и сына, принял решение уйти на СВО — 22 апреля он написал заявление на прохождение военной службы.

«Он убил моего мальчика. Он нелюдь и изверг. Убил три жизни: ребенка, жены и мою. Моя жизнь закончена. Убить его хочу», — говорит Дмитрий Сорока.