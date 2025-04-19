«Вредных привычек нет. Живу в гармонии и на позитиве»: серийный маньяк-убийца ищет подруг, отбывая пожизненное наказание

Руслана Бабаева характеризовали как обаятельного и галантного мужчину Источник: оперативные съемки











Несколько лет назад в газете для осужденных появилось объявление о поиске знакомств. Автор Руслан Бабаев писал, что «попал в трудную жизненную ситуацию», «не имеет вредных привычек, разносторонний по природе», «живет в гармонии и на позитиве». В числе положительных качеств значилась и любовь к здоровому образу жизни. Но мало кто знает, что за личность скрывается по ту сторону многообещающих газетных строк. 63.RU рассказывает об этом.

Обаятельный бандит

Руслану Бабаеву 59 лет. Он родился в 1965 году в Куйбышеве. Обстановку, в которой рос, можно назвать социально благополучной. Несмотря на то, что отца у мальчика не было, мужское воспитание в его жизни всё же присутствовало: ребенком занимался отчим. Вредных и аморальных привычек у семьи не было.

Однако с самого детства мальчик отличался избалованностью. Родители удовлетворяли каждую прихоть отпрыска. Это в итоге могло привести к формированию комплекса безнаказанности.

О жизни Руслана Бабаева до начала его криминальной карьеры практически ничего не известно. Его считали неплохим психологом, имевшим успех у противоположного пола. Также к списку его талантов можно отнести и дар убеждения. В противовес многочисленным положительным качествам у Руслана замечали повышенный интерес к историям бандитов и других асоциальных личностей. Одним из «кумиров» был советский налетчик Сергей Мадуев. Руслан восхищался им.

Сергей Мадуев — один из известных бандитов в истории СССР. Имел несколько прозвищ: Червонец, Сердцеед, Приговоренный Всеми. Хотя сам себя называл «вором вне закона». Большую известность приобрел после неудачной попытки побега из «Крестов» в мае 1991 года. Ему помогала следователь, которую Сергей Мадуев соблазнил. После он предпринял еще две попытки побега. В первый раз Червонец слепил из хлеба пистолет, а затем оружие ему передал охранник. Умер в колонии «Черный дельфин» 10 декабря 2000 года от сердечно-сосудистой недостаточности и сахарного диабета.

Начало криминальной «карьеры» Руслана Бабаева пришлось на период становления новой России. В конце 80-х годов вышел закон «О кооперации». После него в СССР и России стали появляться первые коммерсанты и бизнесмены. К ним потянулись «лихие» люди и «романтики с большой дороги».

Одним из самых известных в Самарской области рэкетиров стал бывший милиционер Виталий Кузнецов. В середине 90-х годов он сумел собрать банду, которую впоследствии прозвали «шубниками». Всего в ОПГ входило девять человек. Кроме самого Виталия Кузнецова, на дело выходили Андрей Нетесов (правая рука лидера, бывший омоновец), Руслан Бабаев, Юрий Эфендиев, Сергей Коляев, Владимир Ищенко, Роман Давыдкин, Валерий Литвинов и Юрий Агрипов (присоединился в 1996 году). Всего за два года «кузнецовские» совершили несколько дерзких налетов и около 10 убийств.

Жертвами «шубников» становились челноки, торговцы спиртным и водители. На след бандитов удалось выйти в феврале 1997 года. Силовики начали по очереди арестовывать «кузнецовских». Руслана Бабаева обвинили в убийстве супругов Павловых, совмещенном с разбоем.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в январе 1997 года. Семья Павловых возвращалась с рынка. С собой была большая партия шуб. Руслан Бабаев и Юрий Эфендиев остановили чету «для проверки документов». «Шубники» переоделись в форму сотрудников милиции, чтобы вызывать меньше подозрений. Следователи установили, что супругов убил именно Юрий Эфендиев и вместе с подельником забрал деньги.

В 1999 году уголовное дело банды Кузнецова передали в суд. 3 июля 2000 года Самарский областной суд приговорил Руслана Бабаева к 13,5 года лишения свободы. Кроме соучастия в убийстве Павловых и бандитизме, ему припомнили и покушение на убийство коммерсанта Олега Лесова. Оно произошло в октябре 1996 года.

Шуба считалась признаком достатка, но и стоила соответствующе Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Бизнесмен также занимался продажей шуб. Товар мужчина хранил у себя в гараже. К налету на Олега Лесова «кузнецовские» подготовились заранее.

В середине октября 1996 года «шубники» поехали на рынок и следили за предпринимателем. После торгового дня Лесов поехал на своей Niva с шубами домой. Машину с грузом бизнесмен оставил в гараже. На следующий день, 20 октября, Кузнецов с подельниками устроили засаду у дома Лесова. Когда торговец выходил из лифта, бандиты набросились на него и повалили на пол.

Агрипов отнял у коммерсанта ключи и документы, потом отогнал Niva на другую улицу. Там вместе с подельником перегрузил 18 норковых и енотовых шуб в свою машину. Затем «кузнецовские» затолкали Лесова в лифт и отправили на верхний этаж. В итоге у коммерсанта нашли несколько ножевых ранений, но ему удалось выжить. Предположительно, в этом налете, кроме Агрипова, участвовали Кузнецов и Руслан Бабаев.

От шуб, добытых таким путем, «кузнецовские» смогли избавиться. Но не от всех. Виктор Кузнецов и Андрей Нетесов решили подарить накидки своим женам. Правда, они не учли, что на подкладке Олег Лесов оставлял букву «Л».

Убил всю семью ради наживы

В колонии Руслан Бабаев задержался ненадолго. Всего через 6 лет он по УДО вышел на свободу. Еще до ареста у него было немало долгов. За годы, проведенные в колонии, сумма значительно увеличилась. После отсидки он, как и многие бывшие заключенные, начал испытывать проблемы с деньгами и работой. И Руслан Бабаев смог найти выход из сложившейся ситуации.

Бывший заключенный вспомнил, что до 1997 года состоял в гражданском браке с Евгенией Голубевой. После ареста их романтическая связь не прекратилась. В СИЗО и колонию к Руслану Бабаеву шли письма от возлюбленной. Переписка не прекратилась даже после замужества Голубевой.

Ее избранником стал один из местных бизнесменов. В браке Евгения решила не зацикливаться на домашнем хозяйстве, а устроилась на работу в один из фитнес-центров инструктором.

Евгения Голубева работала фитнес-инструктором Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











В 2006 году супруга Евгении застрелили. Убийство произошло на почве ревности. Но обвинение предъявили не Голубевой.

Фитнес-инструктор в итоге стала весьма обеспеченной вдовой. Известно, что в наследство ей перешли бизнес, квартира стоимостью 1,4 миллиона рублей и Lexus-RX800 стоимостью 750 тысяч рублей. Сейчас эти суммы кажутся скромными, но по тем временам это были приличные деньги.

Именно на эту недвижимость (и движимость тоже) Руслан Бабаев и положил глаз. Его план предусматривал не только незаконное получение прав на жилье и иномарку, но и убийство всех членов семьи возлюбленной. Причем, как выяснили следователи, каждый этап был неплохо продуман.

Реализация первой части плана не заняла много времени. В один из дней Бабаев убедил Евгению Голубеву переписать на него недвижимость. Он заверил любимую, что скоро они смогут переехать в новое жилье. По одной из версий, в его легенде фигурировала квартира, а по другой — дом. В любом случае от уже имеющейся недвижимости надо было избавиться. А недостающую сумму Руслан якобы смог достать и вложить. Влюбленная фитнес-тренер поверила в его слова и подписала все необходимые документы. Именно это запустило цепочку смертей в семье Голубевых.

Первым препятствием на пути к реализации задуманного стала как раз Евгения Голубева. 18 февраля 2007 года Руслан Бабаев поехал вместе с любимой в сторону села Николаевка. «Шубник» задушил подругу в лесу. Ее тело он забросал ветками и снегом.

Первой погибла Евгения Голубева Источник: Runews24.ru











После убийства Руслан Бабаев вернулся домой. Он рассказал 16-летней Анастасии Зорькиной, дочери Евгении Голубевой, что ее мать поехала отдыхать на турбазу. А через несколько дней, 21 февраля, предложил ей поехать к матери. Однако вместо поездки на отдых Бабаев ввел Анастасии большую дозу наркотиков. Затем отвез ее в лес около Сызрани и там задушил.

Труп оставил на обочине трассы. А чтобы отвести от себя подозрения, положил в карманы презерватив и шприц. Это могло создать у милиционеров впечатление, что убитая вела аморальный образ жизни, была проституткой и употребляла наркотики.

В начале марта Руслан Бабаев расправился с младшей сестрой своей подруги, Ольгой Кузнецовой. Он позвонил ей и предложил встретиться. Несмотря на то, что между ними были натянутые отношения и Ольга сомневалась в том, что сестра и племянница действительно поехали на турбазу, она согласилась поговорить. Руслан назначил встречу на 2 марта, а местом выбрал гараж, который снимал.

Руслан избил Ольгу, а затем надел ей на голову полиэтиленовый пакет и замотал его скотчем. Дождался, пока жертва задохнется, и спрятал тело в гараже. Машину Кузнецовой отогнал в Саратовскую область двоюродный брат убийцы Максим. За это ему заплатили 2000 рублей.

Последними жертвами «шубника» стали пожилые родители Евгении Голубевой, Вера и Виктор Буяновы.

Вера и Виктор Буяновы Источник: Runews24.ru











Руслан заманил их в тот же гараж. Отца ударил монтировкой по голове, а мать долго избивал кулаками, ногами и подручными предметами. Затем «шубник» застрелил Буяновых из охотничьего ружья «Вепрь». Их тела и труп Ольги убийца забетонировал в смотровой яме.

Кроме своего брата, к сокрытию следов преступлений Бабаев привлек еще одного человека. В апреле 2007 года он обратился за помощью к Валерию Литвинову, другому члену банды Кузнецова, находившемуся на свободе. Убийца рассказал о своих «похождениях» и попросил обеспечить ему алиби и отвести подозрения.

Вместе «шубники» первым делом вернулись в лес, где находился труп Евгении Голубевой. Бабаев и Литвинов обезглавили женщину, а ее одежду выкинули в реку.

Затем они вернулись к месту гибели Анастасии Зорькиной. Ее тело перепрятали в лесу на границе с Ульяновской областью.

Последними уликами, которые спрятали подельники, стали ружье и патроны. Они могли навести следователей на убийство четы Буяновых.

В гаражах тогда творились разные дела, но настолько жестокие — это, конечно, нонсенс Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Исчезновение семьи Голубевых могло остаться нераскрытым, если бы не череда факторов, на которые Руслан не смог повлиять. В марте 2007 года в милицию обратился муж пропавшей без вести Ольги Кузнецовой. Он рассказал, что его жена, ее сестра, племянница и их родители уехали из Самарской области и до сих пор не вернулись. Всю семью Голубевых объявили в федеральный розыск.

Первой зацепкой стал автомобиль Ольги Кузнецовой. Его нашли 12 апреля 2007 года во дворе одного из домов в Пугачеве (Саратовская область). В салоне не было ни водителя, ни пассажиров.

По словам местных жителей, иномарка появилась здесь несколько дней назад. Откуда она взялась, горожане не знали. Но затем автомобиль привлек к себе внимание. Он начал тикать. Перепуганные граждане вызвали милицию и саперов. Но причин для паники не было. Тикала сигнализация, так как у машины разрядился аккумулятор.

Владельца, а точнее, владелицу, автомобиля удалось установить достаточно быстро. Иномарка принадлежала как раз пропавшей Ольге Кузнецовой. Вот только за рулем, по словам очевидцев, находилась не она, а некий мужчина. Саратовские милиционеры составили его фоторобот и передали коллегам в Самару.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». И первым подозреваемым стал именно Руслан Бабаев. Его вызвали на допрос, но свою причастность к исчезновению Голубевых он отрицал. Ему показали фоторобот, но подозреваемый заявил, что не знает мужчину, изображенного на нём. Хотя следователи заметили, что в этот момент допроса Руслан начал нервничать.

Несмотря на подозрения, его пришлось отпустить. Более того, сыщики вспоминали, что в отделении милиции Бабаев плакал и переживал, куда же могли исчезнуть родственники его возлюбленной. В какой-то момент он даже показал СМС, которые приходили ему от Евгении Голубевой: «Руська, прости меня, думаю, ты всё поймешь. Продай машину и квартиру и верни деньги Наилю».

Окончательно избавиться от подозрений не удалось. За Русланом установили слежку. И в один из дней милиционеры заметили, что он вышел из дома, спрятав лицо за темными очками. Немного погулял по району и пришел к магазину неподалеку. Вскоре туда же пришел мужчина, похожий на водителя, чей фоторобот составили саратовские коллеги.

Бабаева снова задержали. Следователь решил пойти на хитрость. Он заявил подозреваемому, что тела Голубевых нашли. В качестве доказательств «шубнику» показали несколько фото. На них были изображены люди, похожие на Голубевых. Этого хватило, чтобы Руслан начал давать показания.

На восьми листах он изложил свою версию событий. Наилем оказался местный авторитет. Он якобы дал Евгении Голубевой в долг сумму, достаточную для открытия и запуска салона красоты. Но когда бизнес не смог принести ожидаемых дивидендов, бандит потребовал деньги обратно. Он начал угрожать бизнесвумен и ее семье.

Чтобы спрятаться от Наиля, Евгения Голубева вместе с сестрой, дочкой и родителями уехала в Саратовскую область. Но через несколько дней они вернулись в Самару. Несмотря на предосторожности, авторитет вычислил должницу.

Руслан Бабаев утверждал, что Наиль затолкал его в машину вместе с Евгенией Голубевой и Анастасией Зорькиной. Бандит вывез их в лес, и его люди задушили сначала возлюбленную «шубника», а затем ее дочь. Самому же Бабаеву поставили ультиматум: или он в течение недели находит деньги, или его убивают.

На вопрос следователей, почему он сразу не обратился в милицию, подозреваемый ответил, что им руководил страх. В первую очередь перед Наилем. А во-вторых, Руслан заявил, что из-за его криминального прошлого ему вряд ли бы поверили.

Евгения Голубева якобы планировала открыть салон красоты Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Некоторое время следователи отрабатывали эту версию. Но продержалась она недолго.

С одной стороны, у Евгении Голубевой действительно был знакомый по имени Наиль. Но милиционеры усомнились, что именно он может быть тем самым криминальным авторитетом, по приказу которого расправились с двумя женщинами. Однако за ним тоже установили наблюдение. В один из дней ОМОН ворвался в квартиру Наиля, который оказался законопослушным гражданином. Никаких связей с криминальным миром он не имел. И денег в долг Голубевой не давал. Перед ним извинились и оставили его в покое.

А поведение Руслана Бабаева продолжало вызывать подозрения. Следующий допущенный им просчет касался тех самых СМС, которые ему «отправляла» Евгения Голубева. Специалисты установили, что в момент передачи сообщений телефоны находились не в разных регионах, а рядом друг с другом.

Карточный домик, выстроенный Бабаевым, рушился на глазах. Следователям показалось странным, что он арендовал гараж, но не владел машиной. Оперативники выехали в гаражный массив. Они заметили, что смотровая яма забетонирована. Под слоем мусора и керамзита милиционеры обнаружили трупы Ольги Кузнецовой, Веры и Виктора Буяновых. Причем их удалось опознать с трудом. Например, Ольга Кузнецова была в платье, которое надела впервые; ее отца опознали по зубным коронкам, а мать — по сапогам.

Следом стало известно и местонахождение тел Евгении Голубевой и Анастасии Зорькиной.

Медлить было нельзя. Руслан Бабаев успел продать квартиру и машину, раздать все долги. Следователи считали, что он планировал сбежать в другой регион. Своему очередному задержанию, которое проходило в подъезде дома, он удивился. Но, несмотря на вес доказательств, бандит не признавал своей вины.

Анастасии не было и 18 лет на момент смерти Источник: Runews24.ru











В 2008 году Руслану Бабаеву предъявили обвинения в мошенничестве, убийстве, хищении оружия и документов, незаконном хранении оружия и боеприпасов, краже и угоне. Его подельника Валерия Литвинова обвинили в укрывательстве преступлений.

Уголовное дело рассматривали в Самарском областном суде. Бабаев потребовал участия присяжных. В начале февраля 2009 года бандита и серийного убийцу признали виновным, а затем приговорили к пожизненному заключению. Валерию Литвинову же назначили наказание в виде 1,5 года лишения свободы. Но чуть позже Верховный суд РФ освободил его от наказания в связи с истечением срока давности.

«За всё это вы будете в аду»

Известно, что Руслан Бабаев отбывает свой срок в колонии «Полярная сова». Она находится в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Несколько раз убийца пытался обжаловать приговор, но безуспешно.

В колонии он ведет активную переписку, в том числе и со следователями, которые занимались его уголовным делом.

«Думаете, вы попадете в рай? Нет. За всё это вы будете в аду. Буду просить у Всевышнего. После смерти буду вас там ждать», — писал Руслан Бабаев в одном из писем.

Одновременно он регулярно подает иски к «Почте России». Его жалобы рассматривают в Лабытнангском городском суде. За несколько лет Руслан жаловался на работу почты 26 раз. Иногда его иски удовлетворяют, реже отказывают.

Последний иск поступил в августе 2024 года Источник: Лабытнангский городской суд











Одно из писем осужденного опубликовали в газете «Казенный дом»:

«Дорогие девушки и женщины! В конце ваших объявлений написано: „фото желательно“. Читая такое, невольно задумываешься, кто вам нужен? Лицо на фотографии или сам человек… Как и вы, мы попали в трудную жизненную ситуацию. Общение между людьми — это познание внутреннего мира человека, проявление к нему сочувствия, сердечности, теплоты и понимания. Может, именно этого вы ждете? Если согласны со мной, пишите мне. Меня зовут Руслан, 55 лет, срок ПЛС. Вредных привычек не было и нет, разносторонний по природе. Приемлю здоровый образ жизни. Живу в гармонии и на позитиве. Поделюсь и тем и другим».