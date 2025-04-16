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Криминал СМИ: экс-губернатора Курской области задержали

СМИ: экс-губернатора Курской области задержали

Поводом стали показания арестованного чиновника

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Смирнов может быть замешан в преступных схемах | Источник: Курская область / Telegram Смирнов может быть замешан в преступных схемах | Источник: Курская область / Telegram

Смирнов может быть замешан в преступных схемах

Источник:

Курская область / Telegram

Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова задержали. Как пишет Mash, представители правоохранительных органов пришли к нему домой сегодня утром, 16 апреля. 

По данным Telegram-канала, на него дал показания бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, которого ранее арестовали по делу о хищении при строительстве фортификаций в регионе. Официального подтверждения данной информации в настоящий момент нет. Вместе со Смирновым задержали его бывшего первого зама Алексея Дедова, сообщает ТАСС.

Источники Telegram-канала 112, объяснили, что схема заключалась в том, что деньги переводились фирмам-однодневкам, которые выигрывали фиктивные тендеры, после чего создавались искусственные условия для неисполнения контрактов, которые позднее расторгались. Указанные компании в свою очередь исчезали с предоплатой.

Алексей Смирнов руководил регионом с мая по декабрь 2024 года. На его место назначили Александра Хинштейна. Он является сейчас врио губернатора Курской области.

В декабре 2024 года задержали главу «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина по делу о растрате 173 миллионов рублей. Он отвечал за строительство оборонительных сооружений в приграничье.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Курская область Алексей Смирнов Задержание Экс-губернатор Преступление
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