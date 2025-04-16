СМИ: экс-губернатора Курской области задержали

Смирнов может быть замешан в преступных схемах Источник: Курская область / Telegram











Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова задержали. Как пишет Mash, представители правоохранительных органов пришли к нему домой сегодня утром, 16 апреля.

По данным Telegram-канала, на него дал показания бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, которого ранее арестовали по делу о хищении при строительстве фортификаций в регионе. Официального подтверждения данной информации в настоящий момент нет. Вместе со Смирновым задержали его бывшего первого зама Алексея Дедова, сообщает ТАСС.

Источники Telegram-канала 112, объяснили, что схема заключалась в том, что деньги переводились фирмам-однодневкам, которые выигрывали фиктивные тендеры, после чего создавались искусственные условия для неисполнения контрактов, которые позднее расторгались. Указанные компании в свою очередь исчезали с предоплатой.

Алексей Смирнов руководил регионом с мая по декабрь 2024 года. На его место назначили Александра Хинштейна. Он является сейчас врио губернатора Курской области.