Под Ярославлем задержали главу азербайджанской общины. В чем его подозревают

Глава диаспоры был задержан Источник: мэрия Ярославля / Кирилл Поверинов / 76.RU











Под Ярославлем задержали главу региональной азербайджанской общины Асмана Гусейнова. Его подозревают в фиктивной постановке на учет мигрантов.

«Отделом дознания ОМВД России по Ярославскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ „Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации“», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

Ярославская региональная общественная организация Азербайджанская национально-культурная автономия была образована в 1999 году. Она зарегистрирована на улице Урицкого, 47 в Ярославле. Председателем является Гусейнов Асман Исбендияр Оглы.

По данным сервиса «КонтурФокус», Асман Гусейнов является председателем президиума с ноября 2023 года. Но первая запись появилась в июне 2011 года.