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Криминал Под Ярославлем задержали главу азербайджанской общины. В чем его подозревают

Под Ярославлем задержали главу азербайджанской общины. В чем его подозревают

Правоохранители возбудили уголовное дело

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50 комментариев
Глава диаспоры был задержан | Источник: мэрия Ярославля / Кирилл Поверинов / 76.RUГлава диаспоры был задержан | Источник: мэрия Ярославля / Кирилл Поверинов / 76.RU

Глава диаспоры был задержан

Источник:

мэрия Ярославля / Кирилл Поверинов / 76.RU

Под Ярославлем задержали главу региональной азербайджанской общины Асмана Гусейнова. Его подозревают в фиктивной постановке на учет мигрантов.

«Отделом дознания ОМВД России по Ярославскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ „Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации“», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

Ярославская региональная общественная организация Азербайджанская национально-культурная автономия была образована в 1999 году. Она зарегистрирована на улице Урицкого, 47 в Ярославле. Председателем является Гусейнов Асман Исбендияр Оглы.

По данным сервиса «КонтурФокус», Асман Гусейнов является председателем президиума с ноября 2023 года. Но первая запись появилась в июне 2011 года.

В полиции не уточнили, какая мера пресечения была избрана в отношении Асмана Гусейнова.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Задержание Диаспора Уголовное дело Полиция
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Комментарии
50
Гость
12 апреля, 14:41
Кого то это еще удивляет ?
280808018
12 апреля, 20:21
возбудили дело--потом отпустили! и так уже несколько лет
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