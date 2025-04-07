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Криминал подробности Присваивал премии своих сотрудников: в Ярославле экс-депутату утвердили обвинительный приговор

Присваивал премии своих сотрудников: в Ярославле экс-депутату утвердили обвинительный приговор

Что известно о деле Алексея Таганова

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97 комментариев
В суде утвердили приговор экс-депутату муниципалитета Ярославля Алексею Таганову | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ суде утвердили приговор экс-депутату муниципалитета Ярославля Алексею Таганову | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В суде утвердили приговор экс-депутату муниципалитета Ярославля Алексею Таганову

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле вступил в силу приговор в отношении экс-депутата муниципалитета Алексея Таганова, которого осудили за мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры 7 апреля.

«В суде установлено, что в период с марта 2018 года по июнь 2020 года осужденный давал указания своим помощникам составлять расписки о получении ими вознаграждения за работу в размере, превышающем фактически выплаченные суммы. Затем он обращался в муниципалитет за возмещением указанных расходов, прилагая фиктивные расписки и получая возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению. Своими действиями он причинил муниципалитету Ярославля ущерб на сумму более 660 тысяч рублей», — уточняют в прокуратуре Ярославской области.

В июне 2023 года в Кировском районном суде Ярославля Алексея Таганова признали виновным по части 3 статьи 159 УК РФ за хищение бюджетных средств путем обмана в крупном размере. Ему назначили наказание в виде четырех лет принудительных работ с удержанием в доход государства 15% его заработной платы.

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Решение суда экс-депутат и его адвокат несколько раз пытались обжаловать в апелляционном и кассационном порядке. Однако 7 апреля 2025 года судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда оставила приговор без изменения, а апелляционные жалобы осужденного и его защитника — без удовлетворения.

«Приговор вступил в законную силу», — уточнили в прокуратуре.

Помимо уголовного дела, Таганов несколько лет назад уже попадал в громкий скандал. В 2020 году экс-депутат как многодетный отец бесплатно оформил на себя участок на Тверицкой набережной в Ярославле. Кадастровая стоимость земли площадью 6,9 сотки составляла тогда почти миллион рублей. После оказалось, что участком уже много лет пользовалась 80-летняя женщина. Правда он не был должным образом оформлен на нее. Родные пенсионерки начали судиться с тогда еще депутатом. Но до решения суда старушка не дожила.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Экс-депутат Мошенничество Судебные приставы
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Комментарии
97
Гость
7 апреля, 22:46
Такой шерсти полно, нужно всю вычесывать.
Гость
8 апреля, 00:01
Позор какой. Свора воров во власти
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