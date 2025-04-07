Присваивал премии своих сотрудников: в Ярославле экс-депутату утвердили обвинительный приговор

В суде утвердили приговор экс-депутату муниципалитета Ярославля Алексею Таганову Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле вступил в силу приговор в отношении экс-депутата муниципалитета Алексея Таганова, которого осудили за мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры 7 апреля.

«В суде установлено, что в период с марта 2018 года по июнь 2020 года осужденный давал указания своим помощникам составлять расписки о получении ими вознаграждения за работу в размере, превышающем фактически выплаченные суммы. Затем он обращался в муниципалитет за возмещением указанных расходов, прилагая фиктивные расписки и получая возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению. Своими действиями он причинил муниципалитету Ярославля ущерб на сумму более 660 тысяч рублей», — уточняют в прокуратуре Ярославской области.

В июне 2023 года в Кировском районном суде Ярославля Алексея Таганова признали виновным по части 3 статьи 159 УК РФ за хищение бюджетных средств путем обмана в крупном размере. Ему назначили наказание в виде четырех лет принудительных работ с удержанием в доход государства 15% его заработной платы.

Решение суда экс-депутат и его адвокат несколько раз пытались обжаловать в апелляционном и кассационном порядке. Однако 7 апреля 2025 года судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда оставила приговор без изменения, а апелляционные жалобы осужденного и его защитника — без удовлетворения.

«Приговор вступил в законную силу», — уточнили в прокуратуре.