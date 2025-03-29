«Я слышала в трубку, как сын умолял его не убивать». Все, что известно о страшном убийстве 20-летнего парня в Пятигорске

Убитый толпой Егор Источник: семья погибшего











Чудовищное убийство 20-летнего молодого человека произошло в Пятигорске еще 19 марта. За это время полиция и следователи задержали лишь одного участника драки — 14-летнего подростка. К делу уже подключился глава следкома Александр Бастрыкин, поручив схватить всех малолетних убийц. Однако семью жертвы ход и предварительные выводы следствия не устраивают. 26.RU пообщался с родными погибшего.

Труп Егора Ч. нашли 19 марта в Парке культуры и отдыха имени Кирова. Он был сильно избит. Тело покрывали синяки и ссадины, голова пробита, нос сломан. На коже имелись оскорбительные надписи маркером. А рядом с телом валялась деревянная палка, вся в крови.

«Он спрашивал: „За что?"»

По словам родных парня, за несколько часов до гибели Егор звонил дедушке, сказал, что подвернул ногу, и попросил забрать его из парка. Потом, правда, сообщил, что доберется сам. Мама Оксана, почувствовав неладное, перезвонила сыну. Дозвонившись до него, она услышала на заднем фоне множество голосов. С ее слов, это было примерно в 17 часов, сын просил не бить его и спрашивал: «За что?» Мать тут же поехала в парк, но нашла там уже скорую помощь, толпу зевак и бездыханное тело любимого сына.

Егор с мамой Оксаной Источник: семья погибшего











— Когда это всё происходило, мое материнское сердце чувствовало, я звонила сыну Егору в тот момент, когда его убивали. Телефон сработал на звонок. Возможно, Егор сумел нажать кнопку принятия вызова. Я сама слышала, как он просил, кричал: «Не бейте, не убивайте». Я слышала много голосов, как мужских, так и женских, — рассказывает скорбящая мать. — Его лицо было в крови, рядом в крови дубинка, а на животе непристойная надпись маркером о том, что ему нравились малолетние девочки. Но это неправда. Неправда. У него была девушка, его ровесница. Он ее любил.

По подозрению в убийстве задержали 14-летнего подростка. Он якобы душил жертву, отчего и наступила смерть. По версии следствия, между школьником и Егором завязался конфликт, который перешел в драку. Подростка задержали и отправили за решетку до суда. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Дело передали в отдел по расследованию особо важных дел.

Пытались откупиться?

Тем не менее мать уверена, что Егора убивали толпой. Она просит Александра Бастрыкина поймать и наказать всех соучастников убийства ее сына.

— Жить и знать, что не все виновные в смерти моего сына понесли наказание… Знать, что, воспользовавшись должностью и связями, многие виновные в смерти просто хотят избежать наказания и дальше ходят по улицам нашего города. Из-за безнаказанности они могут совершить еще не одно преступление, — говорит Оксана.

Детское фото Егора Источник: семья погибшего











Убийцы Егора, по словам близких родственников, даже пытались связаться с Оксаной и якобы предложили ей материальную помощь в размере 50 тысяч рублей. Родственники считают, что так семьи соучастников преступления пытаются откупиться от матери.

— Егор был простым и добрым парнем. О его смерти мне сообщил мой муж. Мы не знаем, знал ли Егор убийц, но о том, что там была толпа и они били Егора, говорят свидетели. — вспоминает о Егоре его тетя Ольга. — Следствие идет нечестно, прошло уже столько дней, а задержан всего один участник убийства. Дело передали другим следователям, но мы не успокоимся, пока всех участников банды не поймают. Семья убившего предложила Оксане 50 тысяч рублей.

Бастрыкин взял дело на контроль

Возможно, глава следкома Бастрыкин услышал скорбящую мать. Он дал указание и. о. руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Владимиру Хорольскому в кратчайшие сроки найти и задержать всех участников преступления, о чем предоставить оперативный доклад.

Кроме того, Бастрыкин дал поручение главному управлению криминалистики (криминалистическому центру) СК России оказать необходимую помощь в установлении всех обстоятельств с выездом на место преступления.

Егор вместе с сестрой, которая у родителей осталась единственным ребенком Источник: семья погибшего











Между тем убитая горем мать надеется на правосудие. Ведь Егор умер спустя неделю после похорон родного старшего брата, который погиб на СВО. Ради того, чтобы все участники убийства Егора были наказаны, мать намерена идти до конца. Терять ей больше нечего.

Кем был погибший Егор?

Егору было 20 лет. Парень любил красиво одеваться, часто носил худи, а на шее всегда виднелся крест или толстая цепочка. Среди интересов у него была музыка, в частности рок. Родственники вспоминают, что Егор увлекался творчеством групп «Сектор Газа» и «Король и Шут».

Парень рос добрым и простым. Кроме него, в семье воспитывали еще троих детей: старшего брата Захара, Лизу и маленького Сашу. Мама занималась воспитанием детей и домом, а отец, как это принято в большинстве семей, зарабатывал на жизнь.

Егор в окружении семьи Источник: семья погибшего











У Егора была расписана вся жизнь. Парень строил грандиозные планы. Занимался спортом и собирался стать фитнес-тренером. Однако главной его целью в жизни было создание собственной семьи. Он хотел сделать своей девушке Ангелине предложение, но не успел.

Смерть Егора стала вторым ударом для семьи. За неделю до этого они похоронили старшего. Двое братьев — Егор и Захар — погодки. По ужасному стечению обстоятельств ребята и погибли практически в один год. Старший брат около года был на СВО. В начале ноября семью ждала трагическая новость: парень был в списках без вести пропавших.

— И Захар, и Егор погибли в возрасте 20 лет. Захар пропал без вести в начале ноября, уже 12 марта мы его похоронили. Но датой смерти указали 26 ноября — именно она считается официальной. Он погиб героем, защищая своего товарища. 7 марта ему должен был быть 21 год, — рассказывает тетя погибших. — Егор также погиб в возрасте 20 лет, не дожил до 21 года. День рождения у него в мае. Они были как два брата-близнеца. Очень похожи.

Егор и Захар, красивые и перспективные… Источник: семья погибших











Семья в трауре. Потеря сразу двух сыновей стала большим ударом. Больше всего мучается 11-летний Саша. Он очень любил старших братьев. Семья говорит, что после смерти Егора мальчик закрылся.

Семья настроена решительно. Родные хотят найти и наказать всех причастных к гибели Егора.