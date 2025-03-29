Писали экстрасенсы и мошенники. Как живет семья пропавшей много лет назад на отдыхе 5-летней малышки

12 июня 2010 года 5-летняя малышка Катя Четина отдыхала с родителями и другими семьями на берегу реки Сылвы в Пермском крае, палаточный лагерь разбили недалеко от камня Ермак. Девочка играла с другими детьми, но в какой-то момент мама поняла, что нигде ее не видит. Семья и друзья обыскали всё в округе, но так и не нашли Катю.
Прошло почти 15 лет, за это время возбуждали дела, родителям писали экстрасенсы и мошенники. Катю так и не нашли, но родители не теряют надежды на то, что однажды увидят свою дочь. Наши коллеги из 59.RU поговорили с ее папой о том, как семья живет сейчас — в этом году Кате исполнится 20 лет.
Как искали Катю
Следователи выдвигали, казалось бы, самую простую версию о пропаже Кати — она утонула. Отец Кати Владимир рассказывал 59.RU, что недалеко от берега обнаружили только ее сланец, а в 20 метрах от места пропажи — палаточного лагеря — следы детской пятки на сырой земле, рядом был след от сланца. Больше никаких зацепок не нашли, хотя водолазы проверяли реку и берег. Родители в версию про утопление не верят.
Четины много лет искали Катю сами, летом буквально жили на берегу Сылвы. Даже проводили эксперимент: делали деревянные чурки весом как у пятилетнего ребенка, обвязывали поплавками и кидали в реку Сылву. Из 10 чурок до Ермака, расположенного ниже места пропажи на два километра, доплыла только одна. Остальные бревна выбросило на берег. Владимир Четин уверен, что его дочери в воде нет.
Также проверяли версию о похищении Кати. Отдыхающие у камня Ермак рассказывали, что около палаточного лагеря, где ночевали родители Кати и их друзья, останавливались «Жигули». Когда Катю начали искать, этой машины уже не было. В милиции родителям пропавшей девочки говорили, что владельца машины нашли и он не причастен. Проверили показания еще одних туристов, которые заявили, что видели, как мужчина на лодке с мотором вез плачущую девочку. Милиционеры нашли и допросили этого мужчину, оказалось, что он катался со своей дочерью.
Отметим, что поиски Кати начали не в день пропажи, а позже, так как в тот день в Суксуне Пермского края расстреляли пост ДПС. Всех полицейских стянули туда, не удалось даже вызвать кинологов к берегу Сылвы, чтобы по горячим следам проверить местность около Ермака.
В итоге по пропаже Кати возбудили сразу два дела — разыскное и уголовное по статье «Убийство малолетнего». Разыскное дело все эти годы находится на контроле полиции, по закону оно актуально 15 лет, после истечения сроков давности дело закрывают. У уголовного дела по особо тяжкой статье, а «Убийство» относится к такой категории дел, нет срока давности.
Вымогали деньги, давили и обманывали
Одним из самых тяжелых испытаний для родителей Кати стали звонки и вымогательства мошенников. Аферисты вышли на семью девочки в первый же год поисков. В сентябре 2010 года Владимиру Четину позвонил мужчина и потребовал 150 тысяч рублей, заявив, что Катя находится у него. Встречу с отцом девочки он назначил на вокзале. Позже оперативники выяснили, что звонил папе Кати заключенный колонии, так он просто вымогал деньги.
Последний случай, когда мошенники снова вышли на связь с родителями Кати, произошел в 2022 году. Владимиру Четину в мессенджере прислали пятисекундное видео с девушкой, внешне отдаленно похожей на Катю. У девушки были связаны руки, заклеен скотчем рот. Видео из переписки удалили почти сразу, а с папы Кати потребовали семь тысяч долларов. Когда родители стали просить его выслать еще фото, писавший перестал выходить на связь.
Через месяц с другого номера Владимиру Четину прислали вопрос: «Ну, что вы решили?» Тут же неизвестный прислал еще один ролик. В кадре была девушка с ярким макияжем, но тоже похожая на Катю, она просто стояла у стены. Владимир считает, что это был фотошоп. Четины написали заявление в полицию, однако в возбуждении уголовного дела отказали, ведь деньги он никому не перевел, то есть факта мошенничества не было.
«Если вы ее не найдете, мы найдем!»
23 мая этого года Кате Четиной исполнится 20 лет. Разыскное дело закроют — истечет срок в 15 лет с момента пропажи. Уголовное же дело, которое ведет СК, не имеет срока давности, но сейчас оно приостановлено. По словам отца Кати, «из-за отсутствия обвиняемого лица».
В марте этого года Владимиру в личку во «ВКонтакте» написала женщина, она отправила ему рекламный баннер ижевского бассейна с милой девушкой. Женщине показалось, что она похожа на Катю Четину.
«Неравнодушные люди периодически отправляют нам подобную информацию, но на фото девушка совсем не похожа на Катю, — всё же признает Владимир Четин. — Мы все вместе — я, супруга, сестра, бабушка — изучили фотографию и уже вместе определили, есть или нет сходство. Если вы посмотрите свои детские и свои нынешние фотографии, то увидите сходство. Овал лица, губы, нос, посадка глаз, уши, лоб не меняются с возрастом. Человек может вырасти и стать пожилым, могут уши стать побольше, но их форма не изменится, посадка глаз не изменится, форма носа не изменится».
На 20-летие Кати семья купит тортик, вместе в ее день рождения соберутся самые близкие люди. Так они делают 23 мая каждого года. А к скале Ермак Владимир с супругой уже давно не ездил, но думает об этом.
«Тянет туда, к этому месту, — сказал отец Кати. — Прошло 15 лет… Но легче — нет, не стало».
Сейчас Владимир и Наталья Четины воспитывают пятилетнего сынишку и семилетнюю дочку. Родители рассказали детям об их старшей сестре Кате и многолетних поисках.
«Они знают, что у нас есть Катя. Мы говорим, что она у нас уехала далеко-далеко и пока мы не знаем, где она, — сказал Владимир Четин. — Они часто спрашивают о ней и говорят нам: „Если вы ее не найдете, мы вырастем и найдем!“».