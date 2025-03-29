Писали экстрасенсы и мошенники. Как живет семья пропавшей много лет назад на отдыхе 5-летней малышки

Маленькая Катя часто путешествовала с родителями Источник: семейный архив супругов Четиных











12 июня 2010 года 5-летняя малышка Катя Четина отдыхала с родителями и другими семьями на берегу реки Сылвы в Пермском крае, палаточный лагерь разбили недалеко от камня Ермак. Девочка играла с другими детьми, но в какой-то момент мама поняла, что нигде ее не видит. Семья и друзья обыскали всё в округе, но так и не нашли Катю.

Прошло почти 15 лет, за это время возбуждали дела, родителям писали экстрасенсы и мошенники. Катю так и не нашли, но родители не теряют надежды на то, что однажды увидят свою дочь. Наши коллеги из 59.RU поговорили с ее папой о том, как семья живет сейчас — в этом году Кате исполнится 20 лет.

Как искали Катю

Следователи выдвигали, казалось бы, самую простую версию о пропаже Кати — она утонула. Отец Кати Владимир рассказывал 59.RU, что недалеко от берега обнаружили только ее сланец, а в 20 метрах от места пропажи — палаточного лагеря — следы детской пятки на сырой земле, рядом был след от сланца. Больше никаких зацепок не нашли, хотя водолазы проверяли реку и берег. Родители в версию про утопление не верят.

Четины много лет искали Катю сами, летом буквально жили на берегу Сылвы. Даже проводили эксперимент: делали деревянные чурки весом как у пятилетнего ребенка, обвязывали поплавками и кидали в реку Сылву. Из 10 чурок до Ермака, расположенного ниже места пропажи на два километра, доплыла только одна. Остальные бревна выбросило на берег. Владимир Четин уверен, что его дочери в воде нет.

Каждый год 23 мая, в день рождения Кати, в доме ее родителей собираются самые близкие Источник: семейный архив супругов Четиных

Также проверяли версию о похищении Кати. Отдыхающие у камня Ермак рассказывали, что около палаточного лагеря, где ночевали родители Кати и их друзья, останавливались «Жигули». Когда Катю начали искать, этой машины уже не было. В милиции родителям пропавшей девочки говорили, что владельца машины нашли и он не причастен. Проверили показания еще одних туристов, которые заявили, что видели, как мужчина на лодке с мотором вез плачущую девочку. Милиционеры нашли и допросили этого мужчину, оказалось, что он катался со своей дочерью.

Отметим, что поиски Кати начали не в день пропажи, а позже, так как в тот день в Суксуне Пермского края расстреляли пост ДПС. Всех полицейских стянули туда, не удалось даже вызвать кинологов к берегу Сылвы, чтобы по горячим следам проверить местность около Ермака.

В итоге по пропаже Кати возбудили сразу два дела — разыскное и уголовное по статье «Убийство малолетнего». Разыскное дело все эти годы находится на контроле полиции, по закону оно актуально 15 лет, после истечения сроков давности дело закрывают. У уголовного дела по особо тяжкой статье, а «Убийство» относится к такой категории дел, нет срока давности.

Вымогали деньги, давили и обманывали

Одним из самых тяжелых испытаний для родителей Кати стали звонки и вымогательства мошенников. Аферисты вышли на семью девочки в первый же год поисков. В сентябре 2010 года Владимиру Четину позвонил мужчина и потребовал 150 тысяч рублей, заявив, что Катя находится у него. Встречу с отцом девочки он назначил на вокзале. Позже оперативники выяснили, что звонил папе Кати заключенный колонии, так он просто вымогал деньги.

Последний случай, когда мошенники снова вышли на связь с родителями Кати, произошел в 2022 году. Владимиру Четину в мессенджере прислали пятисекундное видео с девушкой, внешне отдаленно похожей на Катю. У девушки были связаны руки, заклеен скотчем рот. Видео из переписки удалили почти сразу, а с папы Кати потребовали семь тысяч долларов. Когда родители стали просить его выслать еще фото, писавший перестал выходить на связь.

Через месяц с другого номера Владимиру Четину прислали вопрос: «Ну, что вы решили?» Тут же неизвестный прислал еще один ролик. В кадре была девушка с ярким макияжем, но тоже похожая на Катю, она просто стояла у стены. Владимир считает, что это был фотошоп. Четины написали заявление в полицию, однако в возбуждении уголовного дела отказали, ведь деньги он никому не перевел, то есть факта мошенничества не было.

Вымогатель прислал в мессенджер Владимиру видео с изображением этой девушки Источник: семейный архив супругов Четиных

«Если вы ее не найдете, мы найдем!»

23 мая этого года Кате Четиной исполнится 20 лет. Разыскное дело закроют — истечет срок в 15 лет с момента пропажи. Уголовное же дело, которое ведет СК, не имеет срока давности, но сейчас оно приостановлено. По словам отца Кати, «из-за отсутствия обвиняемого лица».

Все эти годы родители ждут свою Катю Источник: семейный архив супругов Четиных

В марте этого года Владимиру в личку во «ВКонтакте» написала женщина, она отправила ему рекламный баннер ижевского бассейна с милой девушкой. Женщине показалось, что она похожа на Катю Четину.

Вот этот баннер отправила женщина, она подумала, что модель похожа на Катю Источник: семейный архив супругов Четиных

«Неравнодушные люди периодически отправляют нам подобную информацию, но на фото девушка совсем не похожа на Катю, — всё же признает Владимир Четин. — Мы все вместе — я, супруга, сестра, бабушка — изучили фотографию и уже вместе определили, есть или нет сходство. Если вы посмотрите свои детские и свои нынешние фотографии, то увидите сходство. Овал лица, губы, нос, посадка глаз, уши, лоб не меняются с возрастом. Человек может вырасти и стать пожилым, могут уши стать побольше, но их форма не изменится, посадка глаз не изменится, форма носа не изменится».

На 20-летие Кати семья купит тортик, вместе в ее день рождения соберутся самые близкие люди. Так они делают 23 мая каждого года. А к скале Ермак Владимир с супругой уже давно не ездил, но думает об этом.

«Тянет туда, к этому месту, — сказал отец Кати. — Прошло 15 лет… Но легче — нет, не стало».

Даже спустя много лет легче родителям Кати не становится Источник: семейный архив супругов Четиных

Сейчас Владимир и Наталья Четины воспитывают пятилетнего сынишку и семилетнюю дочку. Родители рассказали детям об их старшей сестре Кате и многолетних поисках.