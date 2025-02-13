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Криминал Была не просто «феей и селебрити»? Прокурор назвал срок, на который требует посадить Елену Блиновскую

Была не просто «феей и селебрити»? Прокурор назвал срок, на который требует посадить Елену Блиновскую

Гособвинение хочет забрать у коуча из Ярославля «Бентли» и «Ламборгини»

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4 комментария
Елене Блиновской обвинение запросило 6 лет колонии | Источник: Прокуратура Москва / T.meЕлене Блиновской обвинение запросило 6 лет колонии | Источник: Прокуратура Москва / T.me

Елене Блиновской обвинение запросило 6 лет колонии

Источник:

В четверг, 13 февраля, прокурор запросил 6 лет лишения свободы коучу из Ярославля Елене Блиновской. Обвинитель требует признать ее виновной в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств, а также в неправомерном обороте платежей.

Помимо срока, Блиновской грозит штраф в размере 1,5 миллиона рублей и лишение права заниматься коммерческой деятельностью в течение 5 лет.

Также прокурор потребовал конфисковать имущество Блиновской и ее супруга, на которое был наложен арест. У «королевы марафонов» могут забрать более 50 земельных участков, здания, помещения, «Бентли» и «Ламборгини», а также деньги на заблокированных счетах.

Как уточняет РЕН ТВ, во время своего выступления прокурор сделал акцент, что Блиновская осознавала преступный умысел, скрываясь от налогов.

— Действительно ли Блиновская была лишь феей и селебрити, работа которой заключалась лишь в написании марафонов? Мы уверены, что нет, — отметил прокурор.

Гособвинение запросило 6 лет лишения свободы для Елены Блиновской

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Ранее обвинение снизило требования к Елене Блиновской по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. Теперь блогер должна 587 миллионов вместо 918 миллионов рублей, как было изначально.

Напомним, ярославскую предпринимательницу, блогера и коуча Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась уехать за границу. Сначала ее отправили под домашний арест, но в январе 2024 года после домашней вечеринки ярославне поменяли меру пресечения на заключение в СИЗО.

Мужа Елены Алексея Блиновского тоже обвиняли в неуплате налогов, однако в октябре 2024 года следователи приостановили уголовное дело. Он заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону СВО.

В начале января 2025 года Елену Блиновскую признали банкротом и прекратили дело о взыскании 1,1 миллиарда рублей по налогам. Однако это не значит, что блогер не должна будет вернуть долг.


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Елена Блиновская Королева марафонов Суд Прокурор Обвинение
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Комментарии
4
Гость
1 час
Вообще не жалко мошенницу плевать на неё.
Гость
53 минуты
Замучили бабу совсем...
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