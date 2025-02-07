«О деньгах — только лично»: как россияне спасаются от телефонных мошенников — полезные советы

Иногда люди задают странные вопросы, чтобы проверить собеседника Источник: Юрий Орлов / Городские медиа











Попросить или дать деньги в долг — дело обычное. И этим регулярно пользуются мошенники, которые хотят нажиться на доверчивых гражданах. Они взламывают мессенджеры и рассылают чужим контактам сообщения с просьбой перевести деньги и обещанием вернуть их как можно скорее. NGS.RU попросил читателей рассказать, как они проверяют, что сообщения на самом деле поступают от их знакомых и друзей. А заведующий кафедрой защиты информации НГТУ НЭТИ Андрей Иванов объяснил, как обезопасить себя от уловок мошенников.

«Как здоровье у вашей собаки?»

Один из самых распространенных способов проверки — контрольный вопрос. Люди спрашивают у собеседника, который просит деньги, что-то, что может знать только он.

— Для этого должен быть вопрос задан, чтобы только знакомый смог ответить, желательно не обсуждаемый в переписке. Например: «Как мы познакомились? Какую песню пели в караоке? Что мы пили, когда ты приходил в гости?» — предлагает читатель с ником Я.

— Я у знакомой спросила, как ее сынок поживает, она ответила, что всё хорошо. А у нее две дочки, — поделилась читательница Ксения.

— «Как здоровье у вашей собаки?» А на самом деле у него кот, — вспомнил собеседник.

— Мне сосед из соседней квартиры писал, просил занять. Но мы давно переехали, да и общались мало. Спросила номер моей квартиры — в ответ тишина, — рассказал пользователь Muskat.

Другие отмечают, что в таких ситуациях перезванивают человеку, чтобы подтвердить, что деньги просит действительно он.

— Кодовых вопросов нет, просто звоню знакомым и спрашиваю, — написала Вики.

— Думаю, есть три рабочих способа проверки. Первый — задать личный вопрос. Второй — проверить номер телефона, на который просят перевести. Третий — посмотреть на манеру общения. Тоже заметная вещь, — отметил читатель Андрей.

Другие просто отказываются обсуждать деньги в переписке.

— У меня просят занять денег крайне редко и при личном обращении. Никому не поверю в соцсетях, — отметила Марина.

— Все мои знакомые и родственники знают, что я по поводу денег разговариваю только лично. Мне нужно знать всё и смотреть в глаза человеку. По сообщению не перевожу — нет личного контакта, — рассказала Tani P.

«Не надо шутить в ответ»

Телефонные мошенники постоянно придумывают новые способы, чтобы обмануть пользователей мессенджеров и социальных сетей Источник: Юрий Орлов / Городские медиа











Мошенники могут притворяться не только друзьями или родственниками, но и руководителями предприятий или учебных заведений. Для этого на аватарку устанавливают фото начальника (если речь о публичном человеке, то найти его несложно) и пишут сотрудникам. Как правило, сначала говорят о том, что идет некая проверка и с сотрудником свяжутся представители спецслужб, которым нужно будет помочь.

В таком случае злоумышленники рассчитывают на то, что у человека нет возможности проверить, действительно ли ему пишет руководитель, и верифицировать информацию. Если вы сталкиваетесь с подобным, то не нужно отвечать и вестись на манипуляции. Попытайтесь выйти на руководителя или его помощников, чтобы разобраться в ситуации.

— В случае если пишут от имени родственников или знакомых, то всегда нужно помнить, что это, скорее всего, мошенники. У них могут быть все данные о человеке: телефоны, даты рождения, паспорта, фотографии, соцсети, СНИЛС. Всё это можно найти, что-то бесплатно, что-то за деньги — такие базы существуют. Всегда в голове нужно держать, что ничто из перечисленного не может подтверждать, что это действительно тот человек, который вам пишет, — объяснил Андрей Иванов, кандидат технических наук, доцент кафедры защиты информации НГТУ НЭТИ.

Иногда мошенники могут использовать искусственный интеллект, чтобы подделать голос человека. Для этого необходимо собрать базу образцов речи, но если целью стал публичный человек, то сложностей, как правило, не возникает.

— Могут совершаться звонки, которые нацелены на то, чтобы с вами как можно дольше поговорить и какую-то информацию собрать, — предупреждает Андрей Иванов. — Поэтому подозрительные разговоры продолжать не стоит. Не надо задавать провокационные вопросы, пытаться пошутить в ответ.

Если в мессенджере просят прислать деньги, то нужно в первую очередь всё хорошо обдумать. Сначала связаться с человеком по телефону и уточнить, действительно ли это он. Если дозвониться не получается, то можно набрать общих знакомых, друзей, родственников, коллег, чтобы узнать, что происходит с человеком, не взломали ли его мессенджеры.

Стоит насторожиться и в том случае, если человек просит перевести деньги на какую-то подозрительную карту. Например, не привязанную к его номеру телефона, по которому вы переводили ему деньги раньше.

— Контрольный вопрос — надежный способ проверки, но он должен быть действительно таким, чтобы его сложно было через переписки восстановить. То есть что-то личное, может быть, из детства, — отметил Андрей Иванов.