«Били до потери сознания»: в Ярославле задержали подозреваемых в нападении на парня у ТЦ «Вернисаж»

В Ярославле задержали подозреваемых в нападении на остановке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле полицейские задержали троих парней, подозреваемых в избиении молодого человека у ТЦ «Вернисаж» 25 января. О происшествии в соцсетях написали родные пострадавшего.

— В 17:30 на остановке у «Вернисажа» на глазах пассажиров автобуса № 41а и прохожих группа подростков жестоко избила моего сына. Трое из них били сына ногами несколько минут до потери сознания. Нанесли тяжкий вред здоровью, — говорилось в посте в группе «Подслушано в Ярославле».

Подозреваемыми оказались молодые люди 15, 17 и 19 лет. Ранее по факту нападения полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». По ней нарушителям грозит наказание до семи лет лишения свободы.

— В настоящее время задержанные переданы в следственные органы, — сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.