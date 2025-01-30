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Криминал «Били до потери сознания»: в Ярославле задержали подозреваемых в нападении на парня у ТЦ «Вернисаж»

«Били до потери сознания»: в Ярославле задержали подозреваемых в нападении на парня у ТЦ «Вернисаж»

Хулиганам от 15 до 19 лет

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7 комментариев

В Ярославле задержали подозреваемых в нападении на остановке

Источник:

В Ярославле полицейские задержали троих парней, подозреваемых в избиении молодого человека у ТЦ «Вернисаж» 25 января. О происшествии в соцсетях написали родные пострадавшего.

— В 17:30 на остановке у «Вернисажа» на глазах пассажиров автобуса № 41а и прохожих группа подростков жестоко избила моего сына. Трое из них били сына ногами несколько минут до потери сознания. Нанесли тяжкий вред здоровью, — говорилось в посте в группе «Подслушано в Ярославле».

Подозреваемыми оказались молодые люди 15, 17 и 19 лет. Ранее по факту нападения полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». По ней нарушителям грозит наказание до семи лет лишения свободы.

— В настоящее время задержанные переданы в следственные органы, — сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Проверка обстоятельств происшествия продолжается. Дело находится на контроле у прокуратуры Ярославской области.

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Комментарии
7
Гость
1 час
а люди на остановке что смотрели.....вступились бы.... ну и народ пошел,.....
Гость
24 минуты
Нужны законы военного времени. Оно надолго.
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