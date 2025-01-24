«Дети были в ванной, гости — под кроватью». Бездомный забил молотком насмерть семью и ее друзей

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Как спустя 32 года раскрыли массовое убийство

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3 комментария

Фотография семьи Ивановых на странице газеты 1993 года

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— Вы бы еще через полвека пришли, — отмахивается жительница трехэтажки на окраине Каменска-Уральского.

Журналисты постучали в ее дверь спустя 32 года после трагедии, которая случилась в соседней квартире. В новогоднюю ночь 1993-го там до смерти забили молотком семью с двумя детьми и их гостей: двух мужчин и женщину, которые приехали из другого региона отмечать праздник.

Одна из соседок сохранила вырезки из тогдашних газет, где убийство семи человек называли преступлением века и размещали фотографии жертв. Того, кто жестоко расправился с ними, задержать по горячим следам не удалось. Его нашли только в январе 2025 года за тысячи километров от места убийства — в Амурской области.

Преступником оказался 53-летний Виктор Петриченко. Его удалось вычислить благодаря повторным генетическим экспертизам. За то время, пока шло следствие, он успел отсидеть в колонии за другие преступления (кражу и незаконное приобретение оружия), выйти на свободу и завести семью.

E1.RU рассказывает всё, что известно о массовом убийстве на Урале.

Всё, что известно о трагедии, — в нашем видео

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«Следователи думали, это Вовка всех убил»

Ивановы были самой обычной семьей, вспоминают соседи. Людмила — продавец в магазине, Владимир — водитель автобуса, дети — погодки, мальчик и девочка. В квартире никогда не было ни скандалов, ни пьянок. Глава семьи вообще крайне редко употреблял алкоголь. Вот и в ту новогоднюю ночь не собирался — рано утром ему нужно было за руль.

Убитым детям было 12 и 13 лет

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Праздновать наступающий 1993 год в гости к Ивановым приехали друзья из Перми: чета Гилевых и их знакомый Сергей Верзаков, директор школы в краевом поселке. Виктора Петриченко они привели с собой — познакомились с 21-летним парнем на железнодорожном вокзале, где тот бродяжничал.

— Мой муж с Вовой работали вместе на автобусе. Утром их дежурка должна забрать, свет горит, а никто не выходит. Муж уехал. Пять дней свет горел, никто не выходил, — вспоминает соседка семьи Галина Николаевна. — Муж подружки нашел лесенку, залез на балкон, посмотрел — все мертвые лежат. Вызвали. Пока из Москвы приехали, пока открыли, нас туда не пускали.

Галина Николаевна до сих с болью вспоминает об убитых соседях

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Тела убитых лежали по всей квартире: дети были в ванной, гости — под кроватью в спальне, хозяева — в другой комнате. На опознание Владимира Иванова вызвали его двоюродного брата. Лицо водителя было настолько изуродовано, что следователи не сразу установили его личность.

— Они думали, это Вовка всех убил. Но я когда опознавал, сказал, что это точно он. У него череп был разбит. С правой или левой стороны, я сейчас не помню, глазница прямо вбита была молотком внутрь, — вспоминает Леонид, брат убитого.

Массовое убийство произошло в квартире на втором этаже

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По версии следствия, преступник расправился с жертвами ради наживы. Соседи говорят, Людмила тогда скупала ваучеры и мечтала купить магазин, в котором работала.

Но брат убитого не в курсе, что из квартиры что-то пропало. Все накопления семья буквально перед Новым годом спустила на дорогую мебельную стенку.

Леонид и его жена тоже могли стать жертвами убийцы, ведь тот Новый год они планировали отмечать у Ивановых, но в последний момент передумали и остались дома.

— Супруга сказала: «Ну что мы поедем? Володьке пить нельзя, а остальные уже все выпили». И мы не поехали, — рассказывает Леонид.

Соседи до сих пор не понимают, почему в ночь убийства из квартиры не было слышно криков. Правда, там кто-то ссорился и периодически выходил на площадку. Жильцы уверены, что перед расправой преступник опоил всех снотворным, а уже потом забил молотком.

«Кто мог руку поднять на эту семью — большой грех на душу взял»

15 января 1993 года в «Каменском рабочем» вышла эпитафия, посвященная семье Ивановых. На большом развороте газеты соседи, коллеги и учителя делились воспоминаниями о жестоко убитых детях и их родителях.

— Людмилу тоже весь Чкаловский и Силикатный поселок знал. Она раньше работала в продуктовом магазине возле бани, место людное, а она женщина общительная, приветливая. Хозяйка хлебосольная. У нас сад за Силикатным, так если идем мимо, да не заглянем — обида смертельная, — цитировали в статье 32-летней давности жену двоюродного брата Владимира. — Кто мог руку поднять на эту семью — большой грех на душу взял.

После убийства знакомые супругов говорили, что Людмила и Владимир за свою жизнь не сделали никому зла

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Начальник автоколонны, где работал убитый Владимир Иванов, вспоминал, что тот был ответственным водителем. За 20 лет на предприятии — никаких нареканий.

— Когда он первого числа не вышел на смену, это меня очень удивило: Володя всегда предупреждал, если вдруг заболеет или еще какая-то причина, — рассказывал 32 года назад Виктор Водолазов, начальник автоколонны. — Мы подумали, что Ивановы всей семьей уехали куда-нибудь на праздник. Не отказались от этой мысли и после того, как во второй раз застали квартиру закрытой. И только пятого числа заподозрили неладное.

До сих пор не могу себе простить, что сразу не забили тревогу после того, как съездили к Ивановым и обнаружили, что дверь заперта, в квартире горит свет, но никто не отвечает на звонки.

— Господи, да как же можно было руку поднять на человека, особенно на детей! Это была прекрасная семья, дружны, трудолюбивы, ребятишки золотые. Володя — прекрасный семьянин, непьющий. А в наше время много ли таких? С Людмилой мы долго работали, она была у нас заведующей отдела.

О других жертвах убийцы писали мало, только публиковали их приметы в газете. Возможно, на тот момент следователи еще не знали их имен. Все трое 31 декабря 1992 года прибыли на вокзал Екатеринбурга, а затем пересели в электричку до Каменска-Уральского.

По предварительным данным, двое из убитых гостей были супругами. Причем хоть и приехали в гости из Перми, у женщины была каменская прописка.

Еще одной жертвой убийцы стал директор школы-интерната села Брюхово. На сайте учебного заведения написано, что руководящую должность Сергей Верзаков занял в январе 1988-го. При нем была достроена школьная столовая и куплен новый трактор.

Сергей Верзаков гостил у Ивановых в роковую ночь

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Что грозит убийце

Больше трех десятилетий дело о массовом убийстве лежало нераскрытым. Его расследование было приостановлено, но в 2024 году материалы отправили на повторные экспертизы. Современные технологии помогли выйти на след убийцы: его отпечатки совпали с теми, что были в квартире.

В суде обвиняемый прятал лицо под капюшоном и медицинской маской

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Виктора Петриченко нашли в Амурской области, где он спокойно работал электромонтером, женился и воспитывал сына. Его задержали в частном доме в городе Белогорске.

— Сначала гражданин сделал вид, что не понял, почему его задержали, и лишь чуть позже признался, что рано или поздно ждал оперативников угрозыска, — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Официально Виктор не женат, у него есть несовершеннолетний ребенок

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23 января 2025 года 53-летнего Виктора Петриченко на самолете доставили на Урал для избрания меры пресечения. Он пробудет за решеткой до 8 марта — так решил каменский суд.

Из-за срока давности преступления убийца избежит пожизненного наказания, уверен адвокат Сергей Колосовский.

— Наказание от 8 до 20 лет, больше срок назначить не могут, потому что с момента преступления прошло больше 15 лет, — рассказал адвокат Сергей Колосовский. — Формально вопрос о применении срока давности принимает суд, теоретически его вообще могут освободить от наказания, но прецедентов применения этой нормы в России не было. Суды первой инстанции принимали сроки давности, но апелляции их отменяли всегда.

Виктор Петриченко признал свою вину

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Родственники убитых надеются, что Петриченко дадут максимальный срок. Все эти годы они жили в неведении, кто погубил их близких. Семью Ивановых похоронили на городском кладбище в Каменске-Уральском: родителей и детей в одной могиле.

В квартире, где произошло массовое убийство, теперь живут другие люди

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В их квартиру спустя несколько лет после трагедии въехала другая семья. Соседи говорят, что перед заселением они вызывали священника.

Всё, что известно об этой трагедии, мы рассказывали в режиме онлайн.

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Убийство Массовое убийство СК Каменск-Уральский
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Комментарии
3
Гость
34 минуты
Не понимаю, как давность срока влияет на наказание за преступление? Преступление становится менее значимым или резонансным? Что за дичь в законодательстве? Он должен быть расстрелян! По законам того времени. Судить надо по законам времени совершения преступления! Жуткий вывод, не делай добра....
Гость
13 минут
Сдаётся мне скоро освободится, где нибудь через пол года. Недаром таких и разыскивать стали
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