«Дети были в ванной, гости — под кроватью». Бездомный забил молотком насмерть семью и ее друзей

Фотография семьи Ивановых на странице газеты 1993 года Источник: «Каменский рабочий»











— Вы бы еще через полвека пришли, — отмахивается жительница трехэтажки на окраине Каменска-Уральского.

Журналисты постучали в ее дверь спустя 32 года после трагедии, которая случилась в соседней квартире. В новогоднюю ночь 1993-го там до смерти забили молотком семью с двумя детьми и их гостей: двух мужчин и женщину, которые приехали из другого региона отмечать праздник.

Одна из соседок сохранила вырезки из тогдашних газет, где убийство семи человек называли преступлением века и размещали фотографии жертв. Того, кто жестоко расправился с ними, задержать по горячим следам не удалось. Его нашли только в январе 2025 года за тысячи километров от места убийства — в Амурской области.

Преступником оказался 53-летний Виктор Петриченко. Его удалось вычислить благодаря повторным генетическим экспертизам. За то время, пока шло следствие, он успел отсидеть в колонии за другие преступления (кражу и незаконное приобретение оружия), выйти на свободу и завести семью.

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Всё, что известно о трагедии, — в нашем видео Источник: Артем Чудинов / E1.RU

«Следователи думали, это Вовка всех убил»

Ивановы были самой обычной семьей, вспоминают соседи. Людмила — продавец в магазине, Владимир — водитель автобуса, дети — погодки, мальчик и девочка. В квартире никогда не было ни скандалов, ни пьянок. Глава семьи вообще крайне редко употреблял алкоголь. Вот и в ту новогоднюю ночь не собирался — рано утром ему нужно было за руль.

Убитым детям было 12 и 13 лет Источник: читатель E1.RU











Праздновать наступающий 1993 год в гости к Ивановым приехали друзья из Перми: чета Гилевых и их знакомый Сергей Верзаков, директор школы в краевом поселке. Виктора Петриченко они привели с собой — познакомились с 21-летним парнем на железнодорожном вокзале, где тот бродяжничал.

— Мой муж с Вовой работали вместе на автобусе. Утром их дежурка должна забрать, свет горит, а никто не выходит. Муж уехал. Пять дней свет горел, никто не выходил, — вспоминает соседка семьи Галина Николаевна. — Муж подружки нашел лесенку, залез на балкон, посмотрел — все мертвые лежат. Вызвали. Пока из Москвы приехали, пока открыли, нас туда не пускали.

Галина Николаевна до сих с болью вспоминает об убитых соседях Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Тела убитых лежали по всей квартире: дети были в ванной, гости — под кроватью в спальне, хозяева — в другой комнате. На опознание Владимира Иванова вызвали его двоюродного брата. Лицо водителя было настолько изуродовано, что следователи не сразу установили его личность.

— Они думали, это Вовка всех убил. Но я когда опознавал, сказал, что это точно он. У него череп был разбит. С правой или левой стороны, я сейчас не помню, глазница прямо вбита была молотком внутрь, — вспоминает Леонид, брат убитого.

Массовое убийство произошло в квартире на втором этаже Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











По версии следствия, преступник расправился с жертвами ради наживы. Соседи говорят, Людмила тогда скупала ваучеры и мечтала купить магазин, в котором работала.

Но брат убитого не в курсе, что из квартиры что-то пропало. Все накопления семья буквально перед Новым годом спустила на дорогую мебельную стенку.

Леонид и его жена тоже могли стать жертвами убийцы, ведь тот Новый год они планировали отмечать у Ивановых, но в последний момент передумали и остались дома.

— Супруга сказала: «Ну что мы поедем? Володьке пить нельзя, а остальные уже все выпили». И мы не поехали, — рассказывает Леонид.

Соседи до сих пор не понимают, почему в ночь убийства из квартиры не было слышно криков. Правда, там кто-то ссорился и периодически выходил на площадку. Жильцы уверены, что перед расправой преступник опоил всех снотворным, а уже потом забил молотком.

«Кто мог руку поднять на эту семью — большой грех на душу взял»

15 января 1993 года в «Каменском рабочем» вышла эпитафия, посвященная семье Ивановых. На большом развороте газеты соседи, коллеги и учителя делились воспоминаниями о жестоко убитых детях и их родителях.

— Людмилу тоже весь Чкаловский и Силикатный поселок знал. Она раньше работала в продуктовом магазине возле бани, место людное, а она женщина общительная, приветливая. Хозяйка хлебосольная. У нас сад за Силикатным, так если идем мимо, да не заглянем — обида смертельная, — цитировали в статье 32-летней давности жену двоюродного брата Владимира. — Кто мог руку поднять на эту семью — большой грех на душу взял.

После убийства знакомые супругов говорили, что Людмила и Владимир за свою жизнь не сделали никому зла Источник: телекомпания «РимМедиа»











Начальник автоколонны, где работал убитый Владимир Иванов, вспоминал, что тот был ответственным водителем. За 20 лет на предприятии — никаких нареканий.

— Когда он первого числа не вышел на смену, это меня очень удивило: Володя всегда предупреждал, если вдруг заболеет или еще какая-то причина, — рассказывал 32 года назад Виктор Водолазов, начальник автоколонны. — Мы подумали, что Ивановы всей семьей уехали куда-нибудь на праздник. Не отказались от этой мысли и после того, как во второй раз застали квартиру закрытой. И только пятого числа заподозрили неладное.

До сих пор не могу себе простить, что сразу не забили тревогу после того, как съездили к Ивановым и обнаружили, что дверь заперта, в квартире горит свет, но никто не отвечает на звонки. Виктор Водолазов начальник автоколонны в Каменске-Уральском

— Господи, да как же можно было руку поднять на человека, особенно на детей! Это была прекрасная семья, дружны, трудолюбивы, ребятишки золотые. Володя — прекрасный семьянин, непьющий. А в наше время много ли таких? С Людмилой мы долго работали, она была у нас заведующей отдела.

О других жертвах убийцы писали мало, только публиковали их приметы в газете. Возможно, на тот момент следователи еще не знали их имен. Все трое 31 декабря 1992 года прибыли на вокзал Екатеринбурга, а затем пересели в электричку до Каменска-Уральского.

По предварительным данным, двое из убитых гостей были супругами. Причем хоть и приехали в гости из Перми, у женщины была каменская прописка.



Еще одной жертвой убийцы стал директор школы-интерната села Брюхово. На сайте учебного заведения написано, что руководящую должность Сергей Верзаков занял в январе 1988-го. При нем была достроена школьная столовая и куплен новый трактор.

Сергей Верзаков гостил у Ивановых в роковую ночь Источник: фото с сайта школы-интерната села Брюхово

Что грозит убийце

Больше трех десятилетий дело о массовом убийстве лежало нераскрытым. Его расследование было приостановлено, но в 2024 году материалы отправили на повторные экспертизы. Современные технологии помогли выйти на след убийцы: его отпечатки совпали с теми, что были в квартире.

В суде обвиняемый прятал лицо под капюшоном и медицинской маской Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Виктора Петриченко нашли в Амурской области, где он спокойно работал электромонтером, женился и воспитывал сына. Его задержали в частном доме в городе Белогорске.

— Сначала гражданин сделал вид, что не понял, почему его задержали, и лишь чуть позже признался, что рано или поздно ждал оперативников угрозыска, — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Официально Виктор не женат, у него есть несовершеннолетний ребенок Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











23 января 2025 года 53-летнего Виктора Петриченко на самолете доставили на Урал для избрания меры пресечения. Он пробудет за решеткой до 8 марта — так решил каменский суд.

Из-за срока давности преступления убийца избежит пожизненного наказания, уверен адвокат Сергей Колосовский.

— Наказание от 8 до 20 лет, больше срок назначить не могут, потому что с момента преступления прошло больше 15 лет, — рассказал адвокат Сергей Колосовский. — Формально вопрос о применении срока давности принимает суд, теоретически его вообще могут освободить от наказания, но прецедентов применения этой нормы в России не было. Суды первой инстанции принимали сроки давности, но апелляции их отменяли всегда.

Виктор Петриченко признал свою вину Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Родственники убитых надеются, что Петриченко дадут максимальный срок. Все эти годы они жили в неведении, кто погубил их близких. Семью Ивановых похоронили на городском кладбище в Каменске-Уральском: родителей и детей в одной могиле.

В квартире, где произошло массовое убийство, теперь живут другие люди Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В их квартиру спустя несколько лет после трагедии въехала другая семья. Соседи говорят, что перед заселением они вызывали священника.