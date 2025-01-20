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Криминал Пожар в «Сквере» «Уже наказан»: потерпевшая от рук ярославского экс-депутата попросила прекратить его уголовное дело

«Уже наказан»: потерпевшая от рук ярославского экс-депутата попросила прекратить его уголовное дело

Дмитрий Соколов, спаливший ресторан «Сквер 20/10», предстал перед судом

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8 комментариев

Пострадавшая от рук Дмитрия Соколова почти полтора месяца провела в ожоговом отделении больницы им. Соловьева

Источник:

20 января Кировский районный суд Ярославля начал рассмотрение дела экс-депутата муниципалитета Дмитрия Соколова, который в октябре 2023 года бросил две бутылки с зажигательной смесью в кафе «Сквер 20/10» на Первомайском бульваре. В итоге одна из посетительниц получила ожоги, а самому заведению был причинен многомиллионный ущерб.

Между тем в суд поступило ходатайство от пострадавшей о прекращении уголовного дела в отношении Соколова.

— Вред, нанесенный мне, семьей Соколова погашен. Я прохожу дорогостоящее и очень эффективное лечение на переданные его семьей средства. Сам Соколов неоднократно принес извинения мне лично и через моего адвоката, — озвучили в суде содержание ходатайства.

Женщина подчеркнула, что претензий к экс-депутату сейчас не имеет.

— Я полагаю, что умысла причинить вред мне и кому-то другому у него не было. Он звонил собственнику кафе и предупреждал, чтобы в кафе никого не было. Вред моему здоровью причинен без умысла. Его увеличению способствовала беспечность собственника кафе, который не придал значения предупреждению Соколова и использовал кафе без элементарных средств пожаротушения, — говорилось в документе.

По мнению потерпевшей, Соколов и так уже достаточно наказан.

— А главное, его семья оказывала мне поддержку и помощь в таком объеме, что я почти полностью восстановилась. Затягивать следствие и судебный процесс уже нет нужды. Прошу отнестись к этому ходатайству внимательно и удовлетворить его, — попросила женщина.

Между тем гособвинитель Елена Смирнова заявила, что категория дел Соколова не предусматривает их прекращения. Ходатайство приобщили к судебному делу и рассмотрят позже.

Саму потерпевшую ждут на заседании 22 января.

Напомним, мы собирали хронику пожара в ресторане, а также публиковали откровенное интервью с пострадавшей, которая почти полтора месяца провела в ожоговом отделении больницы им. Соловьева.

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Суд Дмитрий Соколов Потерпевшая Криминал
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Комментарии
8
Гость
25 минут
...что будем делать?.. закидаем их баблом..
Гость
13 минут
Стокгольмского синдрома и битья челом в пол за подачки никто не отменял.
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