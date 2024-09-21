В Ярославской области продлили арест депутату, обвиняемому в хищении бюджетных денег

В Ярославской области продлили арест 38-летнему депутату муниципального совета Тутаевского района Владимиру Пшеничникову на два месяца. Он пробудет под с стражей как минимум до двадцатых чисел ноября 2024-го. Об этом сообщили в областной прокуратуре 20 сентября.
Что известно о Владимире Пшеничникове?
Владимир Пшеничников родом из Узбекистана. В 2009 году окончил Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского. По данным сервиса «Контур.Фокус», он в разное время был директором муниципального казенного учреждения «Управление комплексного содержания территории Тутаевского района», директором МКУ «Центр контрактных отношений» Тутаевского района, муниципального учреждения «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района».
В настоящее время является учредителем ООО «Специализированный застройщик „Азовские Просторы“», зарегистрированного в ноябре 2023 года в Донецке и занимающегося строительством.
В 2023 году Владимир Пшеничников был избран депутатом Муниципального совета Тутаевского района пятого созыва. Представляет партию «Единая Россия».
Напомним, что Владимира Пшеничникова обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Его задержали в конце мая 2024 года вместе с 50-летним директором коммерческого предприятия Игорем Синицыным, обвиняемым по той же статье, что и Пшеничников.
Обвиняемым грозит лишение свободы до 10 лет со штрафом до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
По версии следствия, в 2022 году, когда Пшеничников был директором МКУ «Центр контрактных отношений» Тутаевского района, он вступил в сговор с представителем коммерческой фирмы ради хищения бюджетных денег.
— Занимая указанную должность, мужчина заключал фиктивные договоры на подготовку проектно-сметной документации по ремонту дорог с подконтрольной организацией, а затем подписывал акты выполненных работ, на основании которых переводились бюджетные денежные средства. В действительности указанные работы выполнялись сотрудниками МКУ. В результате преступной деятельности бюджету Тутаевского муниципального района Ярославской области причинен ущерб в размере свыше 1,6 млн рублей, — сообщили в прокуратуре Ярославской области.