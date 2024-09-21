В Ярославской области продлили арест депутату, обвиняемому в хищении бюджетных денег

Владимир Пшеничников родом из Узбекистана. В 2009 году окончил Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского. По данным сервиса «Контур.Фокус», он в разное время был директором муниципального казенного учреждения «Управление комплексного содержания территории Тутаевского района», директором МКУ «Центр контрактных отношений» Тутаевского района, муниципального учреждения «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района».

В настоящее время является учредителем ООО «Специализированный застройщик „Азовские Просторы“», зарегистрированного в ноябре 2023 года в Донецке и занимающегося строительством.

В 2023 году Владимир Пшеничников был избран депутатом Муниципального совета Тутаевского района пятого созыва. Представляет партию «Единая Россия».