НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +13

5 м/c,

зап.

 755мм 77%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,58
EUR 103,38
Продлили арест депутату
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Приговор виновнице ДТП
Лучшие бизнес-идеи страны
Когда дадут отопление
Куда съездить на выходных
Судьба башни-недостроя
Массовые задержания в Тутаеве
«Правда вымирают?»
Криминал подробности В Ярославской области продлили арест депутату, обвиняемому в хищении бюджетных денег

В Ярославской области продлили арест депутату, обвиняемому в хищении бюджетных денег

Сколько лет ему грозит

469
1 комментарий

Владимир Пшеничников возглавлял МКУ «Центр контрактных отношений» Тутаевского района

В Ярославской области продлили арест 38-летнему депутату муниципального совета Тутаевского района Владимиру Пшеничникову на два месяца. Он пробудет под с стражей как минимум до двадцатых чисел ноября 2024-го. Об этом сообщили в областной прокуратуре 20 сентября.

Что известно о Владимире Пшеничникове?

Владимир Пшеничников родом из Узбекистана. В 2009 году окончил Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского. По данным сервиса «Контур.Фокус», он в разное время был директором муниципального казенного учреждения «Управление комплексного содержания территории Тутаевского района», директором МКУ «Центр контрактных отношений» Тутаевского района, муниципального учреждения «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района».

В настоящее время является учредителем ООО «Специализированный застройщик „Азовские Просторы“», зарегистрированного в ноябре 2023 года в Донецке и занимающегося строительством.

В 2023 году Владимир Пшеничников был избран депутатом Муниципального совета Тутаевского района пятого созыва. Представляет партию «Единая Россия».

Напомним, что Владимира Пшеничникова обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Его задержали в конце мая 2024 года вместе с 50-летним директором коммерческого предприятия Игорем Синицыным, обвиняемым по той же статье, что и Пшеничников.

Обвиняемым грозит лишение свободы до 10 лет со штрафом до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

По версии следствия, в 2022 году, когда Пшеничников был директором МКУ «Центр контрактных отношений» Тутаевского района, он вступил в сговор с представителем коммерческой фирмы ради хищения бюджетных денег.

— Занимая указанную должность, мужчина заключал фиктивные договоры на подготовку проектно-сметной документации по ремонту дорог с подконтрольной организацией, а затем подписывал акты выполненных работ, на основании которых переводились бюджетные денежные средства. В действительности указанные работы выполнялись сотрудниками МКУ. В результате преступной деятельности бюджету Тутаевского муниципального района Ярославской области причинен ущерб в размере свыше 1,6 млн рублей, — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

ПО ТЕМЕ
Уголовное дело Мошенничество
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
19 минут
ну потратил деньги на баб поимел ....
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Придется раскошелиться? Сколько стоит отпуск в Москве с ребенком — опыт туристки
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора
Мнение
«Обладают особыми способностями»: астролог рассказала о секретном 13-м знаке зодиака
Мария Кучма
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
Восторгаемся и плачем: турист честно рассказал о тратах на отпуск в Карелии
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление