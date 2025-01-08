Никто не сел. Чем кончилась история уральской банды Тамплиера и Кобзона — «борцов с педофилами»

Эта ОПГ отличалась разношерстностью состава Источник: Филипп Сапегин / Е1.RU











В Екатеринбурге вынесли приговор группировке Александра Лачина (Тамплиера): несколько парней и девушек ловили «педофилов» на живца и вымогали у них деньги. Спустя три года расследования и судов участники получили условные сроки, а кто-то и вовсе избежал наказания. Наши коллеги из E1.RU рассказывают историю этой банды. В нее в разное время входило десять парней и три девушки, две из которых были несовершеннолетними.

«С удовольствием приму массаж…»

Авторами схемы вымогательства называют братьев Лачиных, которые ранее уже имели проблемы с законом и криминальный опыт — были судимы за похожие преступления. Александр Лачин решил, что вымогать деньги лучше у тех, кто не пойдет в полицию и не захочет огласки.

Девушки использовали несколько сайтов знакомств, где общались с мужчинами, переводили общение в мессенджер и приглашали их в гости в квартиру. Иногда вместо девушек переписку вели сами братья Лачины.

В переписке они вскользь упоминали, что им пятнадцать лет, но при этом активно флиртовали и поощряли попытки подката со стороны взрослых мужчин. Например, просили прислать фото полового органа.

Судя по имеющейся в распоряжении редакции переписке, большинство пострадавших мужчин не были охотниками за малолетками, но желание заняться сексом с красивой девушкой, которая сама проявляет инициативу, пересиливало осторожность.

Кавалеры приезжали с шампанским и цветами по указанному адресу, а там их встречала гоп-бригада. Гостю показывали его откровенную переписку с несовершеннолетней и обещали сдать в полицию, если он не заплатит.

Всего в деле было установлено тринадцать пострадавших в возрасте от 35 до 55 лет, еще восемь проходили как свидетели. Стоит отметить, что не все они были законопослушными гражданами — так, один был ранее судим за изнасилование.

Слева направо: Кобзон, Тамплиер, Голова Источник: читатель E1.RU











«Мужчины были голыми. Мы заходили с камерами и снимали их»

E1.RU удалось пообщаться с одним из участников группировки. Борис (имя изменено) не считает, что они делали что-то плохое.

— Организацию создали три человека в 2019 году, после 20-го вся эта тема прекратилась. Наши девочки создавали анкеты на сайтах знакомств, но мужчинам писали откровенно, что им еще нет 18 лет. «Тебя не смущает, что мне 15?» — и всё равно мужчины продолжали разговор, «заходили» на интимные темы, скидывали фото половых органов, — рассказал Борис.

По его словам, когда дело переходило к интиму, в квартиру врывалась бригада рослых мужчин.

— Мы заходили с камерами и снимали их. Мужчины в этот момент уже были голыми, а кто-то в душе сидел. Мы говорили, что являемся общественной организацией и они, конечно, могут вызвать полицию, но тогда сами попадут под статью. И они отказывались. Однако были и те, кто уходил, так и не отправив нам денег, — признался собеседник.

Слева направо: Ворон, Механик, Чуха Источник: читатель E1.RU











Борис подчеркивает, что угроз применения насилия со стороны группировки не было, а все мужчины знали, на что идут. По словам участника ОПГ, самый крупный куш, который они срубили, — миллион рублей. Тому мужчине пришлось взять кредит, чтобы выйти из квартиры «чистым».

— Он был таксистом. У него не было денег, ему предложили оформить кредит онлайн, и он согласился. Взял вообще на два миллиона, но договорились только на один. Вывели потом деньги из трех или пяти банкоматов и поделили. А разделили так: около 250 тысяч мужчинам и малолетке 60, — рассказал Борис. — Участвовали пятеро.

Участница схемы Екатерина — единственная из девушек, которая была совершеннолетней Источник: читатель E1.RU

Как их поймали

Какое-то время схема работала без сбоев, но потом один пострадавший обратился в полицию, группу стали раскручивать и вдруг в один день задержали всех.

— Один из потерпевших обратился в отдел полиции № 7 Октябрьского района, — пояснили в УМВД по Екатеринбургу. — Сотрудники уголовного розыска установили не только участников преступной группы, но и других пострадавших. Всех подозреваемых задержали, выявили и задокументировали целую серию преступлений, совершенных ими в Екатеринбурге.

Как сообщили в полиции, выяснилось, что на сайтах знакомств использовали как настоящие фото участниц группы, так и фейковые. В ходе беседы мужчине давали понять, что он пытается познакомиться с несовершеннолетней, а также заводили разговоры на пикантные темы. Если собеседник сознательно шел на контакт, ему назначали встречу.

Далее крепкие парни окружали «кавалеров», запугивали и требовали денег, обещая в противном случае предать огласке переписку со школьницами или сдать жертву в полицию. Участники ОПГ утверждали, что вымогательства не было, а пострадавшие мужчины переводили средства добровольно, но следователи им не поверили.

Слева направо: Тура и Толстый Источник: читатель E1.RU











— Потерпевшие, будучи деморализованными сложившейся обстановкой и численным превосходством окруживших их крепких молодых людей, соглашались на выдвинутые требования. Обвиняемым удалось получить в общей сложности 700 тысяч рублей от 11 потерпевших, — рассказал руководитель третьего отдела по особо важным делам областного СУ СКР Александр Сапегин.

Отметим, речь идет только о тех задокументированных эпизодах, где жертвы согласились участвовать в расследовании. Выше мы приводили рассказ члена группировки Бориса о том, как один мужчина взял кредит, чтобы выплатить вымогателям миллион. Этот пострадавший потом отказался писать заявление в полицию, испугавшись, что узнает жена.

Источник: СУ СКР по Свердловской области

Сколько дали Ворону, Тамплиеру и Кобзону

Александр Лачин, прозванный Тамплиером за любовь к истории и одноименному рыцарскому ордену, подписал контракт и ушел на СВО. Кроме вымогательства его судили еще и за секс с несовершеннолетней (одной из девушек, которая помогала им) и вовлечение несовершеннолетних в преступление. Еще раньше он был судим за грабеж и разбой. Иосиф Лачин по прозвищу Кобзон — брат Александра Лачина. Получил 4 года условно. Александр Козочкин, известный как Голова. Один из соавторов схемы, выпускник УрФУ и сын полицейского. Получил 2 года условно. Игорь Скороспешкин, получивший кличку Механик за любовь к автомобилям и умение их ремонтировать. В день оглашения был задержан в ЖК Clever Park по другому делу — о разбое (успел примкнуть к другой группировке). Он единственный, кто не завязал с криминалом. 1 год условно. Турабтек Казикулов по прозвищу Тура, один из наиболее активных участников. Экс-полицейский и тренер. 3 года условно. Марк Шкляев по кличке Католик. Верующий протестантской церкви. Принял крещение и стал баптистом. 1 год условно. Жахонгир Урмонов по кличке Чуха. Бывший студент медицинского университета и волонтер. Также один из наиболее активных участников схемы. 2 года условно. Владимир Морозов по прозвищу Ворон. Кикбоксер и призер областных соревнований. Использовался для устрашения и физического давления. Подписал контракт и ушел на СВО. Владимир Ермолаев по кличке Толстый, ушел на СВО. Дмитрий Горбунов, известный как Фейс (из-за татуировки на лице), засветился только в одном эпизоде соучастия в вымогательстве. Также Дмитрия обвиняли в сексе с несовершеннолетней (ч. 1 ст. 134 УК РФ), но дело закрыли по примирению сторон. Он получил 8 месяцев условно. Екатерина Кропанева на тот момент была 21-летней студенткой и притворялась несовершеннолетней. По словам подельников, она участвовала в схеме из меркантильных соображений, а не из идейных. Потом она завязала и стала бьюти-блогером. Судя по ее аккаунту в соцсетях, девушка профессионально занимается красотой — бровями, ресницами — и за определенную плату обучает этому искусству всех желающих. За два эпизода вымогательства Екатерина получила 1 год условно. Две несовершеннолетние девушки. Одной было 17 лет, сейчас она остепенилась, у нее уже семья и ребенок. Ей дали 1 год и 3 месяца условно. Второй было 15 лет. За секс с ней судили Тамплиера. Она получила 8 месяцев условно.

На видео силовики в ЖК «Клевер парк», приехавшие задержать Механика по новому делу — о разбое, в день его приговора Источник: читатель E1.RU

Самый невезучий участник группировки

Отдельно хочется остановиться на Александре Павлове по прозвищу Санчипек. Он был единственным из шайки, кто заключил досудебное соглашение со следствием, оформил явку с повинной, признал вину и всячески помогал расследованию.

Именно он помог выявить сексуальную связь Тамплиера и 15-летней девушки. Юным сообщницам покупали алкоголь, поили их (ст. 151 УК РФ, за это судили Иосифа Лачина), и потом был половой контакт.

Дело Санчипека выделили в отдельное производство, его осудили почти на год раньше остальных. В итоге Александр за свою помощь следствию по причудливому зигзагу правосудия получил больше всех — 4 года и 10 месяцев условно и 2 года надзора.

Это больше, чем у тех, кто не признавал вину, не сотрудничал и был осужден за большее число эпизодов.

Источник: СУ СКР по Свердловской области

Почему такой мягкий приговор?

Изначально дело расследовалось по части 3 статьи 163 (вымогательство, совершенное организованной группой). Она предполагает от 7 до 15 лет лишения свободы. Однако из приговора убрали признак организованной группы и выбрали более мягкую часть этой статьи — 2-ю: по ней сроки от 0 до 7 лет. Кроме того, некоторые потерпевшие не явились в суд, испугавшись огласки.

— Из-за того, что состав у них постоянно менялся и не было сплоченности, судья убрала «[организованную] группу», — пояснил E1.RU осведомленный источник.

Катя и Католик Источник: читатель E1.RU











Такой исход устроил всех. Ни прокуратура, ни сами обвиняемые не стали подавать апелляционную жалобу. Как сообщили в Октябрьском суде Екатеринбурга, приговор вступил в силу для всех, кроме троих, заключивших контракт.