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Криминал подробности Искали с лета: в Ярославле задержали неизвестного, надругавшегося над двумя девочками

Искали с лета: в Ярославле задержали неизвестного, надругавшегося над двумя девочками

Об этом сообщили следователи

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Что известно о задержании

Источник:

В Ярославле задержали подозреваемого в «иных действиях сексуального характера», от действий которого могли пострадать две маленькие девочки. Ориентировку на него размещали еще в октябре.

О задержании мужчины рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

— Уголовное дело по данному факту возбуждено. Подозреваемый задержан, — уточнили с региональном следкоме.

Информацию о личности и возрасте задержанного, а также потерпевших следователи пока не раскрывают.

По данным следствия, инцидент случился еще в июне 2024 года в Ленинском районе города. Мужчина напугал детей у подъезда одного из жилых домов на Пятерке.

— [Уголовное дело расследуется] по факту совершения неустановленным лицом 7 июня в период с 12:30 по 12:34 у подъезда № 1 дома № 29 по улице Чкалова иных действий сексуального характера в отношении малолетних, — говорилось в сообщении СК.

Источник 76.RU тогда рассказывал, что жертвами могли стать две маленькие девочки. А дело было возбуждено по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ. Она предполагает от 15 до 20 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет либо пожизненным лишением свободы. Тогда следователи опубликовали видео с городских камер, на которое попал мужчина за пару часов до случившегося. Также они сообщали, что у него есть особая примета — пятно без волос на левой стороне головы.

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