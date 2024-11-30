Искали с лета: в Ярославле задержали неизвестного, надругавшегося над двумя девочками

Что известно о задержании Источник: СУ СК России по Ярославской области / T.me











В Ярославле задержали подозреваемого в «иных действиях сексуального характера», от действий которого могли пострадать две маленькие девочки. Ориентировку на него размещали еще в октябре.

О задержании мужчины рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

— Уголовное дело по данному факту возбуждено. Подозреваемый задержан, — уточнили с региональном следкоме.

Информацию о личности и возрасте задержанного, а также потерпевших следователи пока не раскрывают.

По данным следствия, инцидент случился еще в июне 2024 года в Ленинском районе города. Мужчина напугал детей у подъезда одного из жилых домов на Пятерке.

— [Уголовное дело расследуется] по факту совершения неустановленным лицом 7 июня в период с 12:30 по 12:34 у подъезда № 1 дома № 29 по улице Чкалова иных действий сексуального характера в отношении малолетних, — говорилось в сообщении СК.