В Ярославле парочка занялась порнобизнесом, чтобы оплатить аренду квартиры

В Ярославле прошел суд на порноблогерами Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле влюбленную парочку осудили за создание порно. В марте 2022 года им пришла идея: почему бы не снимать любовные игры на широкоугольную камеру и не заливать в приватный канал.

Доступ давали, как и стриминговые сервисы, всем, кто оплатит подписку. За сутки пользования со зрителя брали 500 рублей, за безлимитный доступ — четыре тысячи рублей. Контентмейкеры проработали до марта 2023 года. За это время парочка заработала не менее 600 тысяч рублей.

— По словам подсудимых, суммы, которую они зарабатывали на приватном канале, им хватало на оплату аренды квартиры и коммунальных услуг. Кроме заработка от продажи материалов порнографического характера, сожитель девушки зарабатывал на стримах на ютьюбе и тик-токе, — уточнили в суде.

В итоге суд признал блогеров виновными в незаконном изготовлении и распространении порно. Каждого приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно. Также у осужденных конфисковали в пользу государства ноутбук, видеокамеру, карту памяти и мобильный телефон.

П. п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 242 УК РФ — незаконное изготовление и распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети «Интернет», с извлечением дохода в крупном размере. Наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового.