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Криминал Задержали полковника полиции «В обычные — нельзя»: где сейчас задержанный в Ярославле полковник полиции

«В обычные — нельзя»: где сейчас задержанный в Ярославле полковник полиции

Подробности от инсайдера 76.RU

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7 комментариев

Где сейчас задержанный полковник полиции

Известно, куда отправили полковника МВД Александра Репина из Ярославля, подозреваемого в получении взятки. Напомним, сотрудника органов отправили под стражу до 14 декабря 2024 года.

По данным инсайдера 76.RU, Репина увезли в СИЗО-1 в Коровниках во Фрунзенском районе.

— [Полицейских] нельзя в «обычные» [камеры] направлять, — рассказал инсайдер 76.RU.

СИЗО в Коровниках располагается на Портовой набережной

Отметим, что размещение в СИЗО осуществляется в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», задержанных распределяют с учетом их личности и психологической совместимости.

Согласно документу, лица, являющиеся или являвшиеся сотрудниками органов, содержатся отдельно от других подозреваемых и обвиняемых.

О задержании заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД России по Ярославской области Александра Репина стало известно вечером 17 октября.

Отметим, что дата и детали задержания не раскрываются. Однако сообщалось, что полицейские вместе с сотрудниками УФСБ пресекли противоправную деятельность сотрудника.

Пока что Репин числится в штате полиции, его уволят, если вина будет доказана. Расследование уголовного дела ведет Следственный комитет.

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