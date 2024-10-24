«В обычные — нельзя»: где сейчас задержанный в Ярославле полковник полиции

Где сейчас задержанный полковник полиции Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU











Известно, куда отправили полковника МВД Александра Репина из Ярославля, подозреваемого в получении взятки. Напомним, сотрудника органов отправили под стражу до 14 декабря 2024 года.

По данным инсайдера 76.RU, Репина увезли в СИЗО-1 в Коровниках во Фрунзенском районе.

— [Полицейских] нельзя в «обычные» [камеры] направлять, — рассказал инсайдер 76.RU.

СИЗО в Коровниках располагается на Портовой набережной Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Отметим, что размещение в СИЗО осуществляется в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», задержанных распределяют с учетом их личности и психологической совместимости.

Согласно документу, лица, являющиеся или являвшиеся сотрудниками органов, содержатся отдельно от других подозреваемых и обвиняемых.

О задержании заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД России по Ярославской области Александра Репина стало известно вечером 17 октября.

Отметим, что дата и детали задержания не раскрываются. Однако сообщалось, что полицейские вместе с сотрудниками УФСБ пресекли противоправную деятельность сотрудника.