Пассажир разгромил автобус и взял заложницу — подробности ЧП в Архангельске

Источник: Кристина Полевая

Накануне в Архангельске мужчина взял заложницу, разгромил автобус и что-то неразборчиво говорил. По предварительным данным, мужчина вернулся с СВО. Наши коллеги из 29.RU вместе с психологом попробовали разобраться, что могло стать причиной неадекватного поведения. Подробности — в коротком видео чуть выше.

— Военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий, приходится адаптироваться к условиям боевого стресса, когда организм мобилизуется для выполнения боевой задачи. Так как сроки службы немаленькие, данный образ действий закрепляется в поведении комбатантов. По возвращении же домой организм далеко не сразу успевает перестроиться на мирные рельсы и продолжает функционировать в режиме «бей или беги», то есть поведение, адекватное в боевых условиях, на гражданке становится совершенно неприемлемым и неадекватным. Кроме этого, психическое состояние многих ветеранов отягощено ПТСР, — объясняет клинический психолог Сергей Куликов.

Эксперт отмечает, что агрессию могут спровоцировать алкоголь или наркотики. Также участникам боевых действий необходима комплексная реабилитация: медицинская, психологическая и юридическая помощь.