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Криминал Пассажир разгромил автобус и взял заложницу — подробности ЧП в Архангельске

Пассажир разгромил автобус и взял заложницу — подробности ЧП в Архангельске

Буянивший мужчина показывал удостоверение ветерана боевых действий

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26 комментариев

Накануне в Архангельске мужчина взял заложницу, разгромил автобус и что-то неразборчиво говорил. По предварительным данным, мужчина вернулся с СВО. Наши коллеги из 29.RU вместе с психологом попробовали разобраться, что могло стать причиной неадекватного поведения. Подробности — в коротком видео чуть выше.

— Военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий, приходится адаптироваться к условиям боевого стресса, когда организм мобилизуется для выполнения боевой задачи. Так как сроки службы немаленькие, данный образ действий закрепляется в поведении комбатантов. По возвращении же домой организм далеко не сразу успевает перестроиться на мирные рельсы и продолжает функционировать в режиме «бей или беги», то есть поведение, адекватное в боевых условиях, на гражданке становится совершенно неприемлемым и неадекватным. Кроме этого, психическое состояние многих ветеранов отягощено ПТСР, — объясняет клинический психолог Сергей Куликов.

Эксперт отмечает, что агрессию могут спровоцировать алкоголь или наркотики. Также участникам боевых действий необходима комплексная реабилитация: медицинская, психологическая и юридическая помощь.

Неадекватного пассажира в итоге задержала Росгвардия и передала медикам. Мужчина до последнего отказывался садиться в автомобиль. Он утверждал, что является ветераном боевых действий, и показывал удостоверение.

ПО ТЕМЕ
Архангельск Разгромил автобус Взял заложницу Неадекватный пассажир Задержание полиция Погром Автобус Рико
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Комментарии
26
Гость
55 минут
Чет не припомню, что бы у "афганцев" такие приступы случались
Гость
56 минут
Герой СВО был трижды судим и ранее употреблял наркотики
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