Исчезнувшая: убийство школьницы в сибирском селе похоже на триллер — версии и детали, которые всплыли в суде

Бывшие сотрудники милиции уверяют, что не виновны в убийстве школьницы, пропавшей в 2010 году Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











В Новосибирском областном суде начался процесс по громкому делу об исчезновении 15-летней школьницы Наташи Матюхиной. Прямых доказательств смерти девочки, которая пропала 14 лет назад, не имеется, но почти все уверены, что в живых ее давно нет. Следователи считают, что Матюхину убили. На скамье подсудимых оказались два бывших милиционера, которые якобы сбили Наташу во время пьяных покатушек на «Волге», вывезли травмированную жертву и добили ее. Оба вину не признают. Адвокаты подсудимых настаивают, что никакого ДТП не было, а силовикам стоило бы повнимательнее присмотреться к бывшему возлюбленному школьницы, который уже признавался в случайной расправе над ней. Криминальный корреспондент NGS.RU Павел Тиунов — с репортажем из зала суда.

Посмертная известность

О том, кто такая 15-летняя школьница Наташа Матюхина, новосибирцы узнали в прошлом году, когда Усть-Таркский отдел МВД на протяжении нескольких месяцев плотно поселился в новостных лентах местных СМИ. Громкие задержания бывших и действующих силовиков тогда сыпались как из рога изобилия: в числе арестованных оказались даже начальник участковых и руководитель отдела уголовного розыска — дом последнего бойцы спецназа брали штурмом.

Скандал в системе МВД оказался связан с таинственным исчезновением школьницы в марте 2010 года. 15-летняя Наташа не вернулась домой после дискотеки в селе Яркуль. Продолжительные поиски не дали результатов. В 2023 году были задержаны бывшие милиционеры — Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей.

2 марта 2010 года Наташа Матюхина вышла из местного ДК и исчезла по дороге домой Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











По версии следствия, оба в ночь исчезновения Матюхиной были пьяны и катались на белой «Волге» по деревне. Машину вел Кудрявцев. Он якобы не заметил идущую по обочине девушку и сбил ее. Вместо того, чтобы вызвать скорую или отвезти пострадавшую в больницу, милиционеры затащили школьницу в салон авто, вывезли из села, добили ее и уничтожили улики, уверены следователи.

Тело Матюхиной до сих пор не нашли. Описанное преступление могло бы сойти за идеальное, если бы не одно обстоятельство — у него был свидетель, говорится в материалах дела. В момент, когда Кудрявцев сбил школьницу, в салоне «Волги» сидела женщина, которая спустя 13 лет после исчезновения Наташи начала давать показания.

Неустановленное убийство

Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей уже давно не работают в системе МВД — уволились вскоре после исчезновения Наташи Матюхиной, хотя на момент предполагаемого ДТП в 2010 году занимали, возможно, перспективные должности: Кудрявцев был помощником начальника районного отдела МВД, оперативным дежурным, Бартоломей — оперативником уголовного розыска. О карьере в силовых ведомствах оба уже давно забыли. Первый на момент задержания числился прорабом, второй — водителем скорой помощи.

Бывшие милиционеры появились на заседании суда, будто излучая уверенность — то ли в своей невиновности, то ли в отсутствии возможности доказать их вину. Кудрявцев и Бартоломей четко обозначили свою позицию: к исчезновению школьницы они не имеют отношения.

У гособвинения, разумеется, свой взгляд на ситуацию. Впервые обвинительное заключение огласили публично — информацию о предполагаемом ДТП, которое на протяжении года транслировали следственные органы, а также сведения о том, что происходило после наезда на школьницу.

Двух подсудимых защищают три адвоката Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Впервые стало известно, что главный свидетель — некая Лилия Сенчукова, та, что якобы сидела в авто в момент ДТП, после наезда на школьницу увидела, как милиционеры грузят ее в багажник автомобиля, испугалась и убежала домой. То, что было дальше, предполагают сами следователи.

— Кудрявцев и Бартоломей вывезли Матюхину в неустановленное место Усть-Таркского района Новосибирской области, где отсутствовали иные лица, которые могли бы изобличить их в совершении преступления. В неустановленном месте Бартоломей и Кудрявцев неустановленным следствием способом применили насилие, причинив Матюхиной неустановленные следствием повреждения, от которых наступила смерть последней на месте происшествия, — заявила в зале суда начальник отдела государственных обвинителей новосибирской прокуратуры Ольга Либрихт.

Следователи уверены, что тело Наташи Матюхиной скрыли на территории села Еланка — на участке, который входил в область деятельности оперативника Бартоломея. Там в 2011 году, говорится в материалах дела, обнаружили скелетированные останки человеческой руки, которая могла принадлежать школьнице. На место находки даже выезжала следственная группа, но, подняв материалы спустя 12 лет, следователи не нашли ни регистрации сообщения о возможном преступлении, ни самих останков.

Село Яркуль небольшое, но продолжает хранить тайну исчезновения 15-летней школьницы Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Экс-сотрудников милиции обвинили по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий), п. п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение) и п. п. «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Максиму Кудрявцеву также вменяют ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Источник НГС, знакомый с ситуацией, подчеркнул, что обвинительное заключение по делу двух бывших милиционеров не подписали сотрудники новосибирской прокуратуры. За них это сделали их коллеги из Генеральной прокуратуры РФ. Причины редакции NGS.RU неизвестны.

Кто убийца?

— Изложенные обстоятельства являются домыслом автора, ни на чем не основаны, кроме показаний одного свидетеля. Мне перед матерью Матюхиной крайне неловко за уровень следствия. Я бы попросила ее поприсутствовать в каждом судебном заседании, чтобы убедиться лично, что за доказательства представлены в обвинении и насколько они состоятельны, — заявила одна из двух адвокатов Максима Кудрявцева.

Защита экс-полицейских настаивает на том, что подсудимые не только не убивали Наташу Матюхину, по их словам, никакого ДТП вообще не было. Адвокаты амбициозно подчеркнули, что способны доказать свои утверждения на основе материалов, собранных следствием.

О том, какой именно версии, скорее всего, придерживается защита экс-милиционеров, стало понятно во время допроса родителей исчезнувшей девочки. Галина Матюхина отметила, что, когда ее дочь не вернулась наутро домой, она пошла искать ее по деревне. Не нашла, а в милицию подала заявление только через 3–4 дня после исчезновения школьницы.

Галина Матюхина сегодня сожалеет, что не обратилась в милицию раньше Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











— Насмотрелись телевизора, что раньше, чем через 3 суток заявление не принимают, — призналась женщина.

Адвокаты поинтересовались у нее, были ли у Наташи отношения с мальчиками. Галина рассказала, что дочь была влюблена в некого Константина Старкова — молодого человека, который приезжал в Яркуль погостить к родственникам. Оказалось, что один из родственников в момент исчезновения школьницы сожительствовал с Лилией Сенчуковой — той самой женщиной, которая якобы сидела в салоне авто вместе с полицейскими во время наезда на Наташу Матюхину.

— Вам известно что-нибудь о задержании Константина Старкова в 2022 году по делу об убийстве вашей дочери? О том, что он дал признательные показания о неумышленном убийстве? — спросила адвокат Кудрявцева мать исчезнувшей девушки, огорошив журналистов новой порцией скандальной информации.

Отец Наташи Матюхиной Владимир позже назовет признание Старкова «бредом». В разговорах с журналистами он и раньше склонялся к версии о том, что с его дочерью с большой долей вероятности расправились именно экс-сотрудники милиции. На допросе в суде он подчеркнул, что в деревне до сих пор живут люди, которые «много видели», но «до сих пор молчат».

— У страха глаза велики, — намекнул Владимир Матюхин.

Впереди самые интересные допросы Источник: Густаво Зырянов / NGS.ru











Комментируя период, когда силовики прочесывали деревню в поисках его дочери, мужчина назвал милицейские мероприятия «кошмаром».

— Могли поймать любого парня от 16 до 40 лет и вдалбливать: «Признавайся», — подчеркнул Матюхин.

Главный свидетель по делу — Лилия Сенчукова, — по его словам, жила вместе с родственником Константина Старкова в доме по соседству. Впоследствии у нее были тесные отношения с Владимиром Поторокиным, дело об убийстве которого сегодня также рассматривается в Новосибирском областном суде. По версии следствия, в 2013 году Поторокин заявил полицейским Александру Кунцу и Алексею Бороздину о том, что знает, куда исчезла Наташа Матюхина. В материалах дела говорится, что его вывезли в лес и забили голыми руками до смерти. Кунца и Бороздина задержали в 2023 году, когда первый занимал должность начальника участковых, второй возглавлял отдел уголовного розыска. Сегодня стало известно, откуда Владимир Поторокин мог узнать о возможной причастности силовиков к исчезновению школьницы.