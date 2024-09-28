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Криминал «Ой, все, мутузилка»: в Ярославле произошла массовая драка у ресторана быстрого питания

«Ой, все, мутузилка»: в Ярославле произошла массовая драка у ресторана быстрого питания

Полиция проводит проверку

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В Ярославле произошла массовая драка

В Ярославле произошла массовая драка у ресторана быстрого питания. О происшествии в соцсетях сообщили очевидцы. По их информации, потасовка произошла вечером 27 сентября на Ленинградском проспекте около ресторана «Вкусно и точка». Происшествие сняли на видео.

— Ой, все, мутузилка! — комментирует происходящее голос за кадром.

На видео видно, что дерутся несколько человек. Похоже, что бьют одного. В какой-то момент он выкрикнул: «Давай один на один». В кадре появился человек в форме. Видимо, охранник ресторана.

Чем закончилась стычка, не известно.

Видео с места происшествия

—  Сообщение о происшествии поступило, проводится проверка, — пояснили в УМВД России по Ярославской области.

Напомним, в Ярославле из зоопарка пропал кенгуренок Крош, родившийся прошлой зимой. Произошло это в ночь на 27 сентября. Основная версия сотрудников зоопарка — животное украли. Они обрпатились в региональное УМВД. Сейчас полиция занимается выяснением всех обстоятельств произошедшего.

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