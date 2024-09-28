«Ой, все, мутузилка»: в Ярославле произошла массовая драка у ресторана быстрого питания

В Ярославле произошла массовая драка у ресторана быстрого питания. О происшествии в соцсетях сообщили очевидцы. По их информации, потасовка произошла вечером 27 сентября на Ленинградском проспекте около ресторана «Вкусно и точка». Происшествие сняли на видео.
— Ой, все, мутузилка! — комментирует происходящее голос за кадром.
На видео видно, что дерутся несколько человек. Похоже, что бьют одного. В какой-то момент он выкрикнул: «Давай один на один». В кадре появился человек в форме. Видимо, охранник ресторана.
Чем закончилась стычка, не известно.
— Сообщение о происшествии поступило, проводится проверка, — пояснили в УМВД России по Ярославской области.
Напомним, в Ярославле из зоопарка пропал кенгуренок Крош, родившийся прошлой зимой. Произошло это в ночь на 27 сентября. Основная версия сотрудников зоопарка — животное украли. Они обрпатились в региональное УМВД. Сейчас полиция занимается выяснением всех обстоятельств произошедшего.