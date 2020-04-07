Компании по всему миру переживают сложные времена, и одним из главных вопросов сегодня становится сохранение бизнеса. Чтобы поддержать предпринимателей, самозанятых, специалистов разных сфер бизнеса в непростой экономической ситуации, со 2 апреля «Сеть городских порталов» ежедневно проводит в своих Instagram-аккаунтах антикризисные прямые эфиры с полезными советами от экспертов в разных сегментах бизнеса.



Теперь мы расширяем формат и 8 апреля в 12:00 по московскому времени запускаем серию антикризисных видеоподкастов, посвящённых поддержке бизнеса во всех регионах России. Вместе с экспертами мы поговорим о поиске скрытых возможностей рынка, которые можно реализовать в условиях кризиса и получить быстрый результат.