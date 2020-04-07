Компании по всему миру переживают сложные времена, и одним из главных вопросов сегодня становится сохранение бизнеса. Чтобы поддержать предпринимателей, самозанятых, специалистов разных сфер бизнеса в непростой экономической ситуации, со
Теперь мы расширяем формат и 8 апреля в 12:00 по московскому времени запускаем серию антикризисных видеоподкастов, посвящённых поддержке бизнеса во всех регионах России. Вместе с экспертами мы поговорим о поиске скрытых возможностей рынка, которые можно реализовать в условиях кризиса и получить быстрый результат.
Гостем первого выпуска станет директор медийного агентства AMG, член Совета Российской Гильдии Маркетологов Сергей Балакирев. Ведущий подкаста — директор «Сети городских порталов Hearst Shkulev Digital» Ринат Низамов. Присоединиться к онлайн-трансляции можно по ссылке.
Темы эфира:
- как не поддаваться панике, не дать пострадать от неё бизнесу и сохранить бизнес-процессы на удалёнке? Личный опыт;
- топ-5 антикризисных мер и советов. Как за месяц изменились привычки потребителя и как работать на опережение в ситуации, когда завтра всё может измениться? Опыт прошлых кризисов;
- как правильно инвестировать в маркетинг в период пандемии и мирового кризиса?
- что делать бизнесу в будущем?
- каким должен быть контент и его формат?
Задать вопрос спикерам можно уже сейчас. Для этого нужно перейти по ссылке и заполнить форму обратной связи.