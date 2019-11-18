Папа вспомнит молодость: легендарная водка ярославского ЛВЗ вернулась на прилавки магазинов

Ну что, готовы вспомнить тот самый вкус? Фото: Александра Савельева

Видимо, пришло время накрывать на стол. В Ярославле возобновило работу одно из старейших предприятий — ликеро-водочный завод «Ярославский» (основан в 1901 году). К воротам завода подогнали огромную цистерну с этиловым спиртом. Оказалось, уже не первую. На прилавках в местных магазинах спустя многие годы снова появилась водка местного производства. В масштабах бизнеса событие историческое. Мало кто уже надеялся, что ярославскую водку будут выпускать. Но предприятие удалось возродить. — Первые партии товара поступили в магазины в середине октября, — рассказали на ярославском ЛВЗ.

В последние годы завод переживал кризис, можно даже сказать, пережил бизнес-катастрофу. В начале 2016 года его признали банкротом и закрыли. Были попытки возродить производство — в 2017-м всем на изумление предприятие запустило линию по производству воды. Тогда казалось, что это — предел мощностей. Градус повышали только связанные с заводом скандалы. Генпрокуратура возбудила уголовное дело на гендиректора Ярославского ЛВЗ Владимира Скидана. Его обвинили в уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, он не заплатил в федеральный и региональный бюджеты акцизов на 630 миллионов рублей (место директора ярославского ЛВЗ Владимир Скидан занял в 2006 году, ранее он работал управляющим на заводе «Шуйская водка»). Ещё одному бывшему директору ЛВЗ суд уже вынес приговор — ему дали два года колонии общего режима. Было доказано, что он уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 1 миллиарда 800 миллионов рублей. Казалось, предприятие потерпело фиаско. Но в 2019-м нашёлся новый инвестор. В возрождение завода было вложено около 700 миллионов рублей. На предприятии открылось около 150 новых рабочих мест. Сразу было заявлено — возвращаемся к традиционным брендам (в среднем ценовом сегменте).

На ЛВЗ уже вовсю кипит работа Фото: Виктор Поляк