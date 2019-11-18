Папа вспомнит молодость: легендарная водка ярославского ЛВЗ вернулась на прилавки магазинов

Видимо, пришло время накрывать на стол. В Ярославле возобновило работу одно из старейших предприятий — ликеро-водочный завод «Ярославский» (основан в 1901 году). К воротам завода подогнали огромную цистерну с этиловым спиртом. Оказалось, уже не первую. На прилавках в местных магазинах спустя многие годы снова появилась водка местного производства. В масштабах бизнеса событие историческое. Мало кто уже надеялся, что ярославскую водку будут выпускать. Но предприятие удалось возродить.
— Первые партии товара поступили в магазины в середине октября, — рассказали на ярославском ЛВЗ.
В последние годы завод переживал кризис, можно даже сказать, пережил бизнес-катастрофу. В начале 2016 года его признали банкротом и закрыли. Были попытки возродить производство — в
Генпрокуратура возбудила уголовное дело на гендиректора Ярославского ЛВЗ Владимира Скидана. Его обвинили в уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, он не заплатил в федеральный и региональный бюджеты акцизов на 630 миллионов рублей (место директора ярославского ЛВЗ Владимир Скидан занял в 2006 году, ранее он работал управляющим на заводе «Шуйская водка»). Ещё одному бывшему директору ЛВЗ суд уже вынес приговор — ему дали два года колонии общего режима. Было доказано, что он уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 1 миллиарда 800 миллионов рублей. Казалось, предприятие потерпело фиаско. Но в
— У нас сейчас представлено два бренда, которые хорошо знакомы людям старшего поколения. Первый — это водка «Старый Ярославль». Она выпускается в двух вариациях — «Пшеничная» и «Солодовая». Также налажено производство трех разновидностей водки «Ярославская» — «Мягкая», «Хлебосольная» и «Липовый цвет», — рассказали на предприятии.
Также на заводе запущен цех розлива воды под брендом «Ярославская». Вскоре в продаже появятся настойка «Сливянка». В следующем году готовится выход премиального бренда.
На предприятии говорят, что уже сейчас продукцию завода можно купить в сетях «Атрус», «Лотос», «Наш квартал», «Виномания», «Дружба», «Глобус» и других. Плюс хотят расширить ассортимент. В том числе разрабатывается дизайн сувенирной упаковки.
В областном правительстве планируют, что когда предприятие выйдет на полную мощность, сумма его акцизов в бюджет составит около одного миллиарда рублей в год.