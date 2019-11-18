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Бизнес

Папа вспомнит молодость: легендарная водка ярославского ЛВЗ вернулась на прилавки магазинов

Какие бренды возродил завод

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Ну что, готовы вспомнить тот самый вкус?

Ну что, готовы вспомнить тот самый вкус?

Видимо, пришло время накрывать на стол. В Ярославле возобновило работу одно из старейших предприятий — ликеро-водочный завод «Ярославский» (основан в 1901 году). К воротам завода подогнали огромную цистерну с этиловым спиртом. Оказалось, уже не первую. На прилавках в местных магазинах спустя многие годы снова появилась водка местного производства. В масштабах бизнеса событие историческое. Мало кто уже надеялся, что ярославскую водку будут выпускать. Но предприятие удалось возродить.

— Первые партии товара поступили в магазины в середине октября, — рассказали на ярославском ЛВЗ.

В последние годы завод переживал кризис, можно даже сказать, пережил бизнес-катастрофу. В начале 2016 года его признали банкротом и закрыли. Были попытки возродить производство — в 2017-м всем на изумление предприятие запустило линию по производству воды. Тогда казалось, что это — предел мощностей. Градус повышали только связанные с заводом скандалы.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело на гендиректора Ярославского ЛВЗ Владимира Скидана. Его обвинили в уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, он не заплатил в федеральный и региональный бюджеты акцизов на 630 миллионов рублей (место директора ярославского ЛВЗ Владимир Скидан занял в 2006 году, ранее он работал управляющим на заводе «Шуйская водка»). Ещё одному бывшему директору ЛВЗ суд уже вынес приговор — ему дали два года колонии общего режима. Было доказано, что он уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 1 миллиарда 800 миллионов рублей. Казалось, предприятие потерпело фиаско. Но в 2019-м нашёлся новый инвестор. В возрождение завода было вложено около 700 миллионов рублей. На предприятии открылось около 150 новых рабочих мест. Сразу было заявлено — возвращаемся к традиционным брендам (в среднем ценовом сегменте). 

На ЛВЗ уже вовсю кипит работа

На ЛВЗ уже вовсю кипит работа

— У нас сейчас представлено два бренда, которые хорошо знакомы людям старшего поколения. Первый — это водка «Старый Ярославль». Она выпускается в двух вариациях — «Пшеничная» и «Солодовая». Также налажено производство трех разновидностей водки «Ярославская» — «Мягкая», «Хлебосольная» и «Липовый цвет», — рассказали на предприятии.

Также на заводе запущен цех розлива воды под брендом «Ярославская». Вскоре в продаже появятся настойка «Сливянка». В следующем году готовится выход премиального бренда.

На предприятии говорят, что уже сейчас продукцию завода можно купить в сетях «Атрус», «Лотос», «Наш квартал», «Виномания», «Дружба», «Глобус» и других. Плюс хотят расширить ассортимент. В том числе разрабатывается дизайн сувенирной упаковки.

В областном правительстве планируют, что когда предприятие выйдет на полную мощность, сумма его акцизов в бюджет составит около одного миллиарда рублей в год.

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КОММЕНТАРИИ (1)

пессимист
18 ноя 2019 в 20:35

Готовьте печень к дегустации.