«Думают, бегает сопля какая-то»: как экс-бариста купила убыточную пиццерию и развивает бизнес

Героиня учится вести бизнес практически с нуля Источник: Дарина Александрова

В небольшую пиццерию 21-летней Дарины Александровой пока не выстраиваются очереди, но за два месяца работы у нее уже появились постоянные клиенты. Как молодая предпринимательница без опыта решилась открыть свое дело, почему приготовление пиццы оказалось не таким простым, как кажется, и с какими сложностями она уже успела столкнуться, — в материале NGS22.RU.

«Не могла и подумать, насколько сложно будет»

Мысли о собственном бизнесе появились у Дарины спустя пять лет работы в найме. В 16 лет она переехала в Санкт-Петербург учиться на педагога дополнительного образования в сфере режиссуры. Вскоре учеба ушла на второй план, поскольку обеспечивать себя пришлось самостоятельно.

— Сначала я активно загружала себя работой в ресторане быстрого питания, брала смены по 18 часов, быстро продвинулась по карьерной лестнице, а затем ушла работать в кофейню и с головой погрузилась уже в эту историю. Настолько, что подумала: это мое призвание! Так около трех лет я проработала в самых популярных кофейнях Питера, хорошо было всё: классная работа, куча друзей, хороший карьерный старт. Но всё это пришлось оставить там и вернуться домой, когда пару лет назад у меня не стало мамы. Отца мы потеряли, когда мне было шесть лет. Поэтому пришлось вернуться и ухаживать за дедушкой, которого мы тоже не так давно похоронили.

В городе Барнауле Дарина продолжила развиваться в индустрии: работала шеф-бариста, обучала сотрудников, подбирала качественное сырье и разрабатывала напитки. Со временем у нее появилась идея — открыть собственное заведение.

Поначалу пицца совсем не поддавалась Источник: Дарина Александрова

— Я соскребла свои копейки, отложенные за все годы работы, взяла немного денег в кредит и увидела, что в одном из популярных ТРЦ продают под ребрендинг пиццерию. Тогда подумала о том, что там довольно проходимое место, уже наверняка есть какая-то клиентская база. Тем более я знала немного про персонал, бухгалтерию, кассы. В общем, как мне казалось, фундамент, чтобы что-то строить, у меня был, но, честно, когда я в это влезала, то и подумать не могла, насколько это будет сложно.

Антисанитария, грязь и сотрудники, которых пришлось уволить

Состояние купленного «готового бизнеса», как было заявлено в объявлении, повергло героиню в шок. По ее словам, продавец уверял, что точка приносит около 300 тысяч рублей в месяц, а сотрудники полностью самостоятельны и готовы остаться с новым владельцем.

Источник: Городские медиа

— Нам тогда сказали: заходите на готовый бизнес, на наработанную клиентскую базу, меняете вывеску и спокойно работаете. По факту же всё пришлось поднимать просто с нуля. Когда мы зашли внутрь, то просто обалдели от того, какой там был нескончаемый объем жира, грязи и какая антисанитария. Я тогда подумала: «Э-э-э, и это теперь мое?»

На покупку точки и дополнительные вложения в оборудование у Дарины ушло около полутора миллионов рублей. Главные сложности ждали уже после открытия:

— Персонал мы уволили буквально на третий день, потому что точка работала в ужасный минус, а сотрудники успевали забрать домой еду, деньги из кассы и моющие средства. Они ничего не мыли, не делали, при этом получали зарплаты выше среднего в нашем городе. Конечно, было страшно оставаться одной, потому что я вообще не умела делать пиццу, шаурму или вок. Нам с подругой Кариной нужно было с нуля выстроить стандарты, понять, за что хвататься, разработать меню и желательно не накосячить еще сильнее.

Незаменимым помощником в бизнесе для Дарины стала подружка Карина Источник: Дарина Александрова

Открывать свою кофейню Дарина не стала сознательно, поскольку понимала: выбор стоит между любимым делом и тем, что реально может приносить доход:

— У нас уже слишком много кофеен, кто-то не выдерживает конкуренции и закрывается, кто-то сталкивается со сложностями и тоже уходит из бизнеса. Люди начинают экономить и идут за чем-то быстрым и недорогим, отдавая предпочтение фудкортам и фастфуду.

Искали рецепты пиццы в соцсетях и учились всему самостоятельно

Самые большие сложности ждали предпринимательницу уже после открытия, когда команде пришлось с нуля разрабатывать меню и учиться готовить по роликам из интернета.

Чаще всего Дарина сама стоит за кассой и даже успевает помогать делать пиццу Источник: Дарина Александрова

— В первую неделю был ужас. Мы много где ошибались, но старались изо всех сил. Денег на обучение у нас не было, а шеф-повара берут настолько неподъемные суммы, что мы решили научиться всему самостоятельно. Искали рецепты во всевозможных соцсетях, смотрели видеоуроки и дорабатывали блюда в процессе. Сначала у нас вообще не раскатывалось тесто — просто всё рвалось. Из-за этого мы постоянно ругались на кухне, зная, что никто толком ничего не умеет. Я даже дома не готовлю, потому что всегда работала в общепите и ела на работе, а тут пришлось прям учиться всему самостоятельно.

Если с пиццей и воками сначала было сложно, то шаурма, по словам Дарины, получалась сразу. Позже команда начала экспериментировать с блюдами и авторскими сочетаниями:

— Мы разработали такой, как я его называю, русский вок. Мне никогда не нравились слишком острые, тяжелые азиатские версии, поэтому наши позиции более сливочные — есть, например, вок с ананасами. Придумали прикольное название вместе с нейросетью, назвали его «Ананасовый движ», чтобы зацепить подростков, зумеров.

Источник: Дарина Александрова

Спустя два месяца работы девушкам удалось выйти в ноль и обзавестись первыми постоянными гостями. Сейчас Дарина работает в заведении почти без выходных: выходит на кухню, стоит за кассой и контролирует все процессы, попутно пытаясь разобраться с бухгалтерией, поставщиками и поиском новых сотрудников.