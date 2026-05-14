НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +13

0 м/c,

 747мм 77%
Подробнее
0 Пробки
USD 85,13
EUR 98,55
Опасные дороги
Ездят по выделенке
Живую признали умершей
Гид подготовки к учебному году
Приговор депутату
Сбили БПЛА
Лица-кресла в центре
Ремонт дворов — 2027
Бизнес «Думают, бегает сопля какая-то»: как экс-бариста купила убыточную пиццерию и развивает бизнес

«Думают, бегает сопля какая-то»: как экс-бариста купила убыточную пиццерию и развивает бизнес

Состояние «готового» дела повергло Дарину в шок: грязь, антисанитария и сотрудники, которые забирали деньги из кассы

741
Героиня учится вести бизнес практически с нуля | Источник: Дарина АлександроваГероиня учится вести бизнес практически с нуля | Источник: Дарина Александрова

Героиня учится вести бизнес практически с нуля

Источник:

Дарина Александрова

В небольшую пиццерию 21-летней Дарины Александровой пока не выстраиваются очереди, но за два месяца работы у нее уже появились постоянные клиенты. Как молодая предпринимательница без опыта решилась открыть свое дело, почему приготовление пиццы оказалось не таким простым, как кажется, и с какими сложностями она уже успела столкнуться, — в материале NGS22.RU.

«Не могла и подумать, насколько сложно будет»

Мысли о собственном бизнесе появились у Дарины спустя пять лет работы в найме. В 16 лет она переехала в Санкт-Петербург учиться на педагога дополнительного образования в сфере режиссуры. Вскоре учеба ушла на второй план, поскольку обеспечивать себя пришлось самостоятельно.

— Сначала я активно загружала себя работой в ресторане быстрого питания, брала смены по 18 часов, быстро продвинулась по карьерной лестнице, а затем ушла работать в кофейню и с головой погрузилась уже в эту историю. Настолько, что подумала: это мое призвание! Так около трех лет я проработала в самых популярных кофейнях Питера, хорошо было всё: классная работа, куча друзей, хороший карьерный старт. Но всё это пришлось оставить там и вернуться домой, когда пару лет назад у меня не стало мамы. Отца мы потеряли, когда мне было шесть лет. Поэтому пришлось вернуться и ухаживать за дедушкой, которого мы тоже не так давно похоронили.

В городе Барнауле Дарина продолжила развиваться в индустрии: работала шеф-бариста, обучала сотрудников, подбирала качественное сырье и разрабатывала напитки. Со временем у нее появилась идея — открыть собственное заведение.

Поначалу пицца совсем не поддавалась | Источник: Дарина АлександроваПоначалу пицца совсем не поддавалась | Источник: Дарина Александрова

Поначалу пицца совсем не поддавалась

Источник:

Дарина Александрова

— Я соскребла свои копейки, отложенные за все годы работы, взяла немного денег в кредит и увидела, что в одном из популярных ТРЦ продают под ребрендинг пиццерию. Тогда подумала о том, что там довольно проходимое место, уже наверняка есть какая-то клиентская база. Тем более я знала немного про персонал, бухгалтерию, кассы. В общем, как мне казалось, фундамент, чтобы что-то строить, у меня был, но, честно, когда я в это влезала, то и подумать не могла, насколько это будет сложно.

Антисанитария, грязь и сотрудники, которых пришлось уволить

Состояние купленного «готового бизнеса», как было заявлено в объявлении, повергло героиню в шок. По ее словам, продавец уверял, что точка приносит около 300 тысяч рублей в месяц, а сотрудники полностью самостоятельны и готовы остаться с новым владельцем.

Источник:

Городские медиа

— Нам тогда сказали: заходите на готовый бизнес, на наработанную клиентскую базу, меняете вывеску и спокойно работаете. По факту же всё пришлось поднимать просто с нуля. Когда мы зашли внутрь, то просто обалдели от того, какой там был нескончаемый объем жира, грязи и какая антисанитария. Я тогда подумала: «Э-э-э, и это теперь мое?»

На покупку точки и дополнительные вложения в оборудование у Дарины ушло около полутора миллионов рублей. Главные сложности ждали уже после открытия:

— Персонал мы уволили буквально на третий день, потому что точка работала в ужасный минус, а сотрудники успевали забрать домой еду, деньги из кассы и моющие средства. Они ничего не мыли, не делали, при этом получали зарплаты выше среднего в нашем городе. Конечно, было страшно оставаться одной, потому что я вообще не умела делать пиццу, шаурму или вок. Нам с подругой Кариной нужно было с нуля выстроить стандарты, понять, за что хвататься, разработать меню и желательно не накосячить еще сильнее.

Незаменимым помощником в бизнесе для Дарины стала подружка Карина | Источник: Дарина АлександроваНезаменимым помощником в бизнесе для Дарины стала подружка Карина | Источник: Дарина Александрова

Незаменимым помощником в бизнесе для Дарины стала подружка Карина

Источник:

Дарина Александрова

Открывать свою кофейню Дарина не стала сознательно, поскольку понимала: выбор стоит между любимым делом и тем, что реально может приносить доход:

— У нас уже слишком много кофеен, кто-то не выдерживает конкуренции и закрывается, кто-то сталкивается со сложностями и тоже уходит из бизнеса. Люди начинают экономить и идут за чем-то быстрым и недорогим, отдавая предпочтение фудкортам и фастфуду.

Искали рецепты пиццы в соцсетях и учились всему самостоятельно

Самые большие сложности ждали предпринимательницу уже после открытия, когда команде пришлось с нуля разрабатывать меню и учиться готовить по роликам из интернета.

Чаще всего Дарина сама стоит за кассой и даже успевает помогать делать пиццу | Источник: Дарина АлександроваЧаще всего Дарина сама стоит за кассой и даже успевает помогать делать пиццу | Источник: Дарина Александрова

Чаще всего Дарина сама стоит за кассой и даже успевает помогать делать пиццу

Источник:

Дарина Александрова

— В первую неделю был ужас. Мы много где ошибались, но старались изо всех сил. Денег на обучение у нас не было, а шеф-повара берут настолько неподъемные суммы, что мы решили научиться всему самостоятельно. Искали рецепты во всевозможных соцсетях, смотрели видеоуроки и дорабатывали блюда в процессе. Сначала у нас вообще не раскатывалось тесто — просто всё рвалось. Из-за этого мы постоянно ругались на кухне, зная, что никто толком ничего не умеет. Я даже дома не готовлю, потому что всегда работала в общепите и ела на работе, а тут пришлось прям учиться всему самостоятельно.

Если с пиццей и воками сначала было сложно, то шаурма, по словам Дарины, получалась сразу. Позже команда начала экспериментировать с блюдами и авторскими сочетаниями:

— Мы разработали такой, как я его называю, русский вок. Мне никогда не нравились слишком острые, тяжелые азиатские версии, поэтому наши позиции более сливочные — есть, например, вок с ананасами. Придумали прикольное название вместе с нейросетью, назвали его «Ананасовый движ», чтобы зацепить подростков, зумеров.

Источник: Дарина АлександроваИсточник: Дарина Александрова
Источник:

Дарина Александрова

Спустя два месяца работы девушкам удалось выйти в ноль и обзавестись первыми постоянными гостями. Сейчас Дарина работает в заведении почти без выходных: выходит на кухню, стоит за кассой и контролирует все процессы, попутно пытаясь разобраться с бухгалтерией, поставщиками и поиском новых сотрудников.

— Бывают моменты, когда из-за возраста всерьез не воспринимают, я еще и маленькая ростом. Мне порой не совсем понятно, как общаться с коллективом. Конечно, сначала воспринимают как маленькую девочку. Думают, что бегает какая-то сопля, пищит постоянно, но потом видят, как много усилий я вкладываю, чтобы наладить все процессы, и постепенно даже начинают прислушиваться. В ведении бизнеса мне сейчас очень помогает моя тетя — может подсказать, как лучше говорить с сотрудниками, как с налоговыми вопросами разобраться, с СЭС. Я очень надеюсь, что наш бизнес выживет. Я буду прикладывать к этому все усилия.

ПО ТЕМЕ
Полина ШевчуковаПолина Шевчукова
Полина Шевчукова
корреспондент
Барнаул Бизнес Пиццерия Еда
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
14 мая, 21:23
Чухня история.... Эту сказку придал(а) известный писатель легендарный на вся губерния и даже за пределами области !!!!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Вокруг повалило 20 деревьев»: туристка отправилась в путешествие в самодельном автодоме с солнечными батареями и пережила ураган в горах
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Здесь даже дышать тяжело»: путешественница съездила в отпуск на Кипр и осталась в шоке — честное мнение об острове-курорте
Виктория Улитова
Мнение
«Крым нас не пощадил». Красотка-блогер объехала российский юг на машине — фото и видео
Алена Реш
Мнение
До Китая — на своем авто, внутрь — на автобусе: водитель рассказал о хитром путешествии в Поднебесную и тратах на поездку
Андрей Ермоленко
историк
Мнение
Нереальные закаты, смешные деньги и очень вкусная еда. Туристка проехала 2,5 тысячи километров по Монголии на машине — стоит ли повторять ее опыт
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Рекомендуем