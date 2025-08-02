«Вдруг поняла, насколько устала от офисов». Финансист сбежала от выгорания на ферму с козами — они помогли ей спасти дочь

Елена продолжает работать финансовым директором на аутсорсе и при этом развивает свою ферму Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

52-летняя Елена Гласман — успешный финансист. Пять лет назад она ушла с работы, продала недвижимость и вложила 10 миллионов рублей в строительство мини-фермы. За два года после ее открытия она завела у себя более 20 пород коз, редких небольших животных и мечтает открыть первое за Уралом племенное хозяйство. С козами у Елены связана особая история: их молоком она выкормила приемную дочь, изначально слепую и глухую. Девочка уже слышит, видит и помогает маме возиться с питомцами, а мини-ферма «Коза-Егоза» стала точкой агротуризма. Журналисты NGS.RU побывали в гостях у семьи.

Мы побывали в гостях у Елены и ее коз Источник: Александра Бруня, Антон Дигаев / NGS.RU

«Поела морковки на тысячу евро»

Елена Гласман всегда имела дело с цифрами и долгое время руководила планово-экономическим отделом, но десять лет назад стала чувствовать себя слишком уставшей. Тогда же у нее появилась первая коза — Бяша. Они строили с мужем дом и решили помимо кур завести еще и других животных. Корову Елена не захотела из-за размера, а вот коза показалась идеальным вариантом для получения молока.

— Я по объявлению купила первую козу, ее привезли мне маленькую, месячную, в коробке из-под офисной бумаги. Поставили на переднее сиденье машины, и мы с ней поехали в квартиру, потому что дом еще был не достроен, — вспоминает Елена. — Сын на лоджии сделал метр на метр вольерчик, мы ее туда посадили, а она выпрыгнула и стала жить с нами в квартире. Так как я ее кормила, то для нее была мамой. Она спала со мной на диванчике в ногах.

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Работа в офисе на руководящей должности все больше выматывала Елену. Бяша и другие животные приносили ей намного больше радости.

— Однажды придя с совещания, вдруг поняла, насколько я устала от офисов, от всего на свете. От того, что пришла в девять, ушла в пять. Работаешь, потом сидишь в интернете. И я задала себе вопрос: «А что мне вообще нравится в этой жизни?» И вдруг поняла, что мне комфортно с моей Бяшей в сарае, — признается Елена.

Но одно дело комфорт, другое — заработок. Елена начала думать, как совместить удовольствие и пользу. Идея с мини-фермой для привлечения туристов у нее появилась после поездки в Италию — после экскурсии на виноградник вместе с сыновьями. Там они походили, посмотрели на лозы, сделали фото с гроздьями и сели за красивый длинный стол. На белых тарелочках гостям подали маленькие морковки с воодушевляющей презентацией об их экологичности и натуральности.

— За всю эту историю я заплатила тысячу евро. Приехала в отель и думаю: «Вот и поела морковки на тысячу евро». Если бы мы были европейцами, то нас морковка может быть очень впечатлила бы, удивила. Но мы-то морковки не ели, что ли? — смеется Елена. — И как раз всё это совпало с началом бурного развития агротуризма в нашей стране.

У Елены более 20 пород коз. Таких мини-ферм в России больше нет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Для Елены не составило труда посчитать, как именно и за какую сумму она сможет осуществить свою мечту. Но Елена развелась и поняла, что это шанс начать жить так, как она хочет. Продала недвижимость, собрала свои активы и начала строить. В мини-ферму вложила 10 миллионов рублей.

— Когда меня спрашивают, как появилась первая коза, я шучу, что я вышла замуж, потом удачно вернулась оттуда, и после развода мне достались коза и кошка, — шутит Елена. — Мини-ферма за эти два года уже стала сама себя обеспечивать и даже приносить доход, который я могу реинвестировать. Продаю козлят дорого — от 50 тысяч рублей. Также молоко продаем, но не в больших масштабах, убираем коз на мясо. У меня в стаде 40 животных, и я у них главная коза. Они меня слушаются, знают команды — козы даже умнее собак!

По подсчетам Елены, полностью окупиться ферма должна за следующие два–три года — агротуризм стал не просто популярным, а очень востребованным отдыхом.

«Психологическая травма была только у учителя»

Все животные социализированы, но мини-ферма учит не игре с ними, а правильному взаимодействию Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

На мини-ферму приезжают как школьники на экскурсии, так и семьи. На входе Елена сразу предупреждает, что это именно ферма, а не контактный зоопарк. Даже при условии, что все животные социализированы, упор делается не на игру, а на знания, как и какие продукты можно получить на ферме.

— Ритм жизни же бешеный, хочется где-то в спокойной обстановке отдохнуть, пообщаться с животными — это если про взрослых говорить, — отмечает Елена. — А детям, как только они рождаются, мы даем гаджет и нарушаем последовательность подачи информации: от простого к сложному. Они сразу видят компьютер, но не видят, как растет, например, пшеница. Один раз показываем, как гречка растет, и нам мальчик говорит: «Вы мне тут не заливайте, гречка растет в „Магните“ на полках в пакетах».

Как-то на экскурсию приехала школьная группа, и детей повели мыть руки перед тем, как угостить блинчиками.

— И тут кошка бежит, несет мышку, мышка пищит. Выбегает учительница: «Дети, давайте спасать мышку»! Я ответила: «Стоп! Кошка на работе, ее задача — регулировать мышек. Кошка мышку поймала, это ее добыча. Кошка мышку съест. Спасать мы никого не будем». Психологическая травма была только у учителя — дети совершенно спокойно отнеслись к тому, что кошка в их присутствии съела мышку. Это ведь естественный и нормальный процесс, — пожимает плечами владелица мини-фермы.

«За два месяца дочка прибавила в весе четыре килограмма»

Выкармливать дочку Елене помогала коза Источник: Елена Гласман

Первая коза Бяша помогла Елене и в более личной, непростой истории. У нашей героини двое сыновей, а семь лет назад она поняла, что хочет еще и дочку, и пошла в школу приемных родителей. Так в одном из домов ребенка узнала об Ангелине: брошенной родителями, но без необходимых для удочерения документов.

— Есть у нас такая система — подушевое финансирование, очень сложно из нее ребенка выдернуть. Это как раз история моей дочери Ангелины: она была ребенком без статуса, нельзя было ни взять ее под опеку, ни удочерить. И всё пришлось мне делать самой: лишать ее родителей родительских прав, буквально вырывать из дома ребенка. Но то, что она чудо, это точно, — говорит Елена.

От удочерения Елену отговаривали, потому что девочка по заключению из дома ребенка была глухой, слепой и лежачей.

— В 11 месяцев она даже не сидела. Глухота прошла, как только мы ей уши промыли у лора и пролечили — отит был страшенный. А зрение появилось, когда сделали операцию в МНТК, — говорит Елена. — И вот к пользе козьего молока! Когда я забрала ее из дома ребенка, она у меня была весом 7 килограммов в 11 месяцев и ростом, как шестимесячная. Я сразу перевела ее на козье молоко. За два месяца она у меня прибавила в весе четыре килограмма и выросла на 20 сантиметров. Она села, поползла, начала ходить по кроватке.

Ангелине уже восемь лет. Она закончила первый класс, любит рисовать и возиться с животными. Ангелина знает, что удочерена — Елена решила не скрывать этот факт от дочери, говорит, что хоть и не рожала ее, но любит всем сердцем.

— Просто я ее взяла на руки — и всё, поняла, что это мой ребенок. Я не знаю, как это объяснить. Дети любые даются свыше, — уверена Елена.

«Это две стороны одной меня»

Рано утром Елена козовод, а днем — финансовый директор Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Елена призналась, что держать ферму и работать на удаленке нелегко. Утром два часа нужно пасти коз, накормить и напоить животных, а затем садиться за компьютер — Елена продолжает работать финансовым директором, но на аутсорсе.

— Иногда думаю: «Господи, что мне спокойно не живется. Я могу зарабатывать онлайн на аутсорсинге, зачем мне вот это всё? А когда я выхожу на выпас, через уши выдуваются все дурные мысли ветром, — с улыбкой объясняет Елена. — Говорят же, что есть место силы. Вот мое место силы — мои козы.

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Для фермы Елена выкупила 7 гектаров земли, но ее конечная цель — не мини-ферма для туристов, а племенное хозяйство и продажа козьего молока. Наша героиня отмечает, что в России всего две племенные фермы, и обе находятся в Ленинградской области. Предпринимательница ищет единомышленников и готовится к тому, чтобы стать первым профессиональным козоводом за Уралом.